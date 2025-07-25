تم تصنيف IBM كشركة رائدة في تقرير IDC MarketScape لعام 2025 لمنصات ذكاء وتحليلات الأعمال.

تم تصنيف IBM كشركة رائدة في تقرير IDC MarketScape لعام 2025: تقييم مورِّدي منصات ذكاء وتحليلات الأعمال عالميًا لعام 2025. يعكِس هذا التصنيف التأثير المتنامي والابتكار المستمر لبرنامج IBM Cognos Analytics، والتزام IBM بتلبية متطلبات العصر لذكاء الأعمال الموثوق به والقابل للتوسع والمزود بالذكاء الاصطناعي.

يقول تقرير IDC MarketScape: "تسعى المؤسسات باستمرار إلى أن تكون مدفوعة بالبيانات أو تتطلع إلى تسريع اتخاذ القرارات للاستجابة بشكل أفضل للديناميكيات الداخلية أو السوقية". "ومع ذلك، فقد تطوَّر سوق ذكاء الأعمال والتحليلات، حيث تريد المؤسسات تجاوز استخدام لوحات المعلومات". "إن استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية ليس جديدًا في مجال ذكاء الأعمال والتحليلات، لكن القدرة على أتمتة هذه الميزات وتبسيط التفاعلات تحمل بالفعل وعدًا بزيادة الاعتماد عليها".

