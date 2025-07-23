تواجه فرق تطوير البرمجيات اليوم ضغوطًا متزايدة لتسريع التسليم، وتحديث الأنظمة القديمة، وضمان الأمان وقابلية التوسع عبر البيئات الهجينة متزايدة التعقيد. لا يبحث المطورون عن أدوات فحسب، بل عن حل ذكي يمكِّنهم من بناء التطبيقات ونشرها وصيانتها بسهولة، مع الاعتماد على الذكاء الاصطناعي كشريك موثوق به في كل خطوة.

تم إطلاق IBM watsonx Code Assistant في 2023، وهو مبني على نماذج الأساس Granite القوية من IBM، ومصمم خصيصًا لتلبية الاحتياجات المعقدة للمؤسسات الكبيرة. يوفر قدرات توليد الأكواد وتحديثها باستخدام الذكاء الاصطناعي وتحديثها في بيئات الحوسبة الهجينة والأنظمة القديمة - التي ما زال يعتمد عليها العديد من المؤسسات لتشغيل أعباء عملها الأكثر أهمية.