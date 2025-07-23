22 يوليو 2025
يسعدنا الإعلان عن تصنيف IBM كشركة رائدة في تقرير IDC MarketScape: تقييم مورِّدي تقنيات الذكاء الاصطناعي في البرمجة وهندسة البرمجيات عالميًا لعام 2025. نحن نعتقد أن هذا التكريم يُبرز التزامنا المستمر بمساعدة المؤسسات على تحديث وأتمتة تطوير البرمجيات باستخدام ذكاء اصطناعي من فئة المؤسسات.
تواجه فرق تطوير البرمجيات اليوم ضغوطًا متزايدة لتسريع التسليم، وتحديث الأنظمة القديمة، وضمان الأمان وقابلية التوسع عبر البيئات الهجينة متزايدة التعقيد. لا يبحث المطورون عن أدوات فحسب، بل عن حل ذكي يمكِّنهم من بناء التطبيقات ونشرها وصيانتها بسهولة، مع الاعتماد على الذكاء الاصطناعي كشريك موثوق به في كل خطوة.
تم إطلاق IBM watsonx Code Assistant في 2023، وهو مبني على نماذج الأساس Granite القوية من IBM، ومصمم خصيصًا لتلبية الاحتياجات المعقدة للمؤسسات الكبيرة. يوفر قدرات توليد الأكواد وتحديثها باستخدام الذكاء الاصطناعي وتحديثها في بيئات الحوسبة الهجينة والأنظمة القديمة - التي ما زال يعتمد عليها العديد من المؤسسات لتشغيل أعباء عملها الأكثر أهمية.
يُعرَف Watsonx Code Assistant بقوته في المجالات الخمسة التالية:
بينما لا يزال دعمه للأنماط الناشئة في الحوسبة السحابية مثل الحوسبة دون خادم وTerraform قيد التطوير، يقدِّم watsonx Code Assistant بالفعل قيمة استثنائية للمؤسسات التي تتطلب تحديثات معقدة وملتزمة بالامتثال.
من القطاع المالي إلى الحكومي والصحي، تعتمد المؤسسات العاملة في القطاعات المنظمة بشدة على watsonx Code Assistant لتحديث أنظمتها بأمان وكفاءة وعلى نطاق واسع. فقدراته المؤسسية وخيارات النشر المرنة تجعل منه شريكًا موثوقًا به لأولئك الذين يضعون الاستدامة التشغيلية والحوكمة على رأس أولوياتهم.
اقرأ مقتطف تقرير IDC MarketScape لمعرفة سبب تصنيف IBM كشركة رائدة في تقنيات الذكاء الاصطناعي للبرمجة وهندسة البرمجيات.
تقرير IDC MarketScape: تقييم مورِّدي تقنيات الذكاء الاصطناعي للبرمجة وهندسة البرمجيات عالميًا لعام 2025، إعداد: Arnal Dayaratna، يوليو 2025، IDC رقم # US52982525.
صُمم نموذج تحليل المورِّدين في MarketScape لتقديم لمحة عامة عن مدى تنافسية مورِّدي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سوق معين. تستخدم منهجية البحث أسلوب تقييم دقيقًا يعتمد على معايير نوعية وكمية، ما يؤدي إلى تصوير بياني موحَّد لموقع كل مورِّد داخل السوق المحدد. يقيس مؤشر القدرات أداء المنتج والمبيعات والتنفيذ التجاري لدى المورِّد على المدى القصير. يقيس مؤشر الاستراتيجية مدى توافق استراتيجيات المورِّد مع متطلبات العملاء خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات. يتم تمثيل حصة السوق للمورِّد بحجم الدوائر.