تم تصنيف IBM كشركة رائدة في تقرير Magic Quadrant لعام 2025 من Gartner بشأن عملية التعدين.

سحابة الحوسبة والخوادم أتمتة تكنولوجيا المعلومات

28 أبريل 2025

مؤلف

Ritu Chakraborty

Product Marketing Manager, Intelligent Process Automation

IBM

يتطلب مستقبل الأعمال الوضوح والمرونة. تتوقع شركة Gartner أنه بحلول عام 2026، ستعتمد ربع المؤسسات العالمية على عملية التعدين لبناء التوائم الرقمية، ما يُتيح تشغيلًا ذاتيًا. وهذا ليس مجرد توجه عابر؛ بل هو ضرورة جديدة لتحقيق أعلى مستويات الأداء.

يُسعدنا اليوم أن نعلن أن IBM تم تصنيفها كشركة رائدة في تقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2025 لمنصات عملية التعدين. في نظرنا، هذا التكريم المرموق لا يمثِّل نجاح IBM فقط، بل يمثِّل الإمكانات التي نمنحها لك لإحداث تحول جذري في أعمالك من الداخل.

3 أسباب تجعلنا نشعر بأن IBM شركة رائدة

  • أطلق العنان لرؤية شاملة للعمليات: هل سئمت من البيانات المتفرقة؟ تعمل منصتنا كجهاز عصبي مركزي لأعمالك، حيث تتصل بسلاسة بجميع الأنظمة الأساسية لتمنحك رؤية واضحة وشاملة لكامل العمليات. اكتشِف العوائق التي لم تكن تعلم بوجودها وحرِّر الإمكانات الكامنة.
  • حوِّل الرؤى إلى أفعال بفضل قوة الذكاء الاصطناعي: لا نكتفي بعرض المشكلات، بل نزوِّدك بالذكاء المدعوم بالذكاء الاصطناعي لحلها. احصل على توصيات استباقية وسرِّع استراتيجيات التحسين لديك من خلال الرؤى القابلة للتنفيذ بين يديك.
  • ربط الرؤى بالأتمتة بسلاسة: توقَّف عن الأسلوب التقليدي المتقطع. تم تصميم IBM Process Mining للعمل بتناغم تام مع مجموعة الأتمتة من IBM، حيث يحوِّل الرؤى القيِّمة مباشرة إلى مهام سير عمل مؤتمتة لتحقيق مكاسب فعلية في الكفاءة وتقليل الجهد اليدوي.

تأثير حقيقي، ونتائج حقيقية

لا تعتمد على كلامنا فقط. بدأت المؤسسات الرائدة بالاستفادة بالفعل من مزايا IBM Process Mining:

  • BBVA Argentina (القطاع المصرفي): في مواجهة التغيرات التنظيمية المعقدة، استخدَم BBVA Argentina منصتنا لتصور وتحسين عمليات تمويل التجارة، ما أدى إلى زيادة قدرة المعالجة بنسبة 20% وتقليل وقت المعاملات بأكثر من 70%، ما عزَّز رضا العملاء بشكل كبير.
  • BoB-Cardif Life (قطاع التأمين): بالتعاون مع IBM في مبادرة "الأتمتة الفائقة"، دمجت BoB-Cardif تقنية عملية التعدين المدعومة بالذكاء الاصطناعي لإعادة تعريف الابتكار الرقمي وتحقيق كفاءات غير مسبوقة في التكلفة داخل قطاع التأمين.

ما نشعر به من معنى لمستقبلكم نتيجةً لهذا التكريم كشركة رائدة

نؤمن بأن تصنيفنا كشركة رائدة في تقرير Gartner Magic Quadrant يعكِس التزامنا بنجاحك. نعتقد أيضًا أن هذا التقدير يعكِس أن رؤيتنا لذكاء العمليات وقدرتنا على التنفيذ تحقق نتائج ملموسة للشركات المشابهة لشركتكم. وكما توضِّح Gartner، هناك حاجة متزايدة للرؤية والتسريع الرقمي، ما يمنحك القوة ليس فقط للتكيف، بل للقيادة أيضًا.

التزامنا بالابتكار المستمر

رحلتنا لا تنتهي هنا. نحن ملتزمون بلا توقُّف بتوسيع آفاق ذكاء العمليات، مع رؤية تهدف إلى:

  • إضفاء الطابع الديمقراطي على الرؤى: نقل قوة عملية التعدين إلى كل مستخدم في المؤسسة، بدءًا من فرق العمليات ووصولًا إلى الإدارة التنفيذية.
  • تعزيز الذكاء: إثراء الرؤى من خلال تدفقات البيانات في الوقت الفعلي والتكامل والإمكانات التحويلية من الذكاء الاصطناعي التوليدي.
  • تضمين قابلية التنفيذ: دمج التوصيات مباشرةً في الأدوات التي تستخدمها فرقك يوميًا، وذلك لتبسيط المسار من الرؤية إلى التأثير.
  • تحقيق نتائج الأعمال: ربط مؤشرات الأداء الرئيسية للعمليات مباشرة بالمقاييس الأكثر أهمية لأرباحك.
  • إعطاء الأولوية لتجربة المستخدم: تقديم منصة سهلة الاستخدام ومرنة على مستوى المؤسسات مدعومة بدعم عالمي المستوى.

الحقيقة هي أن كل عملية لديها مجال للتحسين. يوفر IBM Process Mining الوضوح والذكاء اللازمين لمتابعة تحقيق "الأفضل" بلا كلل- ما يُتيح الوصول إلى سرعة وكفاءة أعلى، والامتثال، ويوفر نهجًا أكثر تركيزًا على الإنسان.

ينتمي المستقبل إلى المؤسسات التي يمكنها رؤية عملياتها بوضوح واتخاذ قرارات حاسمة. يوفر لك IBM Process Mining هذه الرؤية ويمكِّنك من بناء مستقبل أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على التكيف.

نحن لسنا راضين عن الوضع الراهن. يتمثَّل سعينا الدؤوب في جعل ذكاء العمليات محركًا دائمًا ومتواصلًا لمؤسستك.

هل أنت مستعد لتجربة منتجات وخدمات الشركة الرائدة في العمل؟

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Gartner, Magic Quadrant for Process Mining Platforms, Tushar Srivastava, Marc Kerremans, David Sugden, 15 April 2025

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