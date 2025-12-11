الذكاء الاصطناعي أتمتة تكنولوجيا المعلومات

اختيرت شركة IBM كشركة رائدة في تقرير ™Magic Quadrant الصادر عن ®Gartner لعام 2025 لأدوات تكامل البيانات للسنة العشرين على التوالي

بالنسبة لنا، فإن الاعتراف بنا في ’مربع القادة‘ لمدى عقدين من الزمن يؤكد ابتكار IBM المستمر لمساعدة المؤسسات على تبسيط التكامل، وتقليل التعقيد من خلال الأتمتة المعتمدة على الوكلاء، وتقديم بيانات موثوقة على نطاق واسع.

تاريخ النشر 11 ديسمبر 2025
رسم رقمي لهيكلية البيانات يظهر فيه مربع أزرق مسطح يطفو فوق قاعدة من المربعات الزرقاء المترابطة
وفقا لاستطلاع أجرته شركة Gartner، فإن 63% من المؤسسات إما ليس لديها أو غير متأكدة مما إذا كان لديها الممارسات الصحيحة لإدارة البيانات في الذكاء الاصطناعي. ومع زيادة أحجام البيانات وتنوع التنسيقات، تواجه المؤسسات تحديات متزايدة:

  • نقص المهارات: نقص موارد هندسة البيانات يبطئ التكامل.
  • انتشار الأدوات: دمج أدوات التكامل المجزأة مكلف وغير فعال.
  • عبء مسارات البيانات: يؤدي كل تحول في تكنولوجيا تخزين البيانات إلى جعل مسارات البيانات الحالية عتيقة وغير صالحة للاستخدام.
  • ثغرات في الأداء والجودة: محدودية الرؤية في الموثوقية والتكلفة والأداء.

هذه ليست مجرد عقبات تشغيلية، بل هي عوائق استراتيجية أمام نجاح الذكاء الاصطناعي.

في IBM، التزمنا بتطوير التكامل ليصبح العمود الفقري الذكي للذكاء الاصطناعي للمؤسسات. هذا التركيز هو ما نعتقد أنه جعل IBM رائدة في تقرير Magic Quadrant الصادر عن Gartner لأدوات تكامل البيانات للعام العشرين على التوالي.

العصر التالي لتكامل البيانات: البساطة والتوسع المدعوم بالذكاء الاصطناعي

التطور التالي لتكامل البيانات ليس مرتبطًا بنقل البيانات نقلاً أسرع؛ بل بجعل التكامل أكثر ذكاءً. بينما يعيد الذكاء الاصطناعي صياغة كيفية تصميم وتشغيل ومراقبة مسارات البيانات، تعمل IBM على ضخ الذكاء في كل مرحلة من دورة حياة تكامل البيانات.

يعيد IBM watsonx.data integration تصور تكامل عصر الذكاء الاصطناعي عبر تسخير قدرات المساعدين والوكلاء لتبسيط بناء المسارات، وتوحيد العمليات، وتمكين المستخدمين بمختلف مستويات مهاراتهم.

تمكين كل مستخدم من خلال إنشاء مسارات مستندة إلى الذكاء الاصطناعي

لم يكن الطلب على مهندسي البيانات أعلى مما هو عليه الآن، لكن توسيع نطاق تكامل البيانات ينبغي ألا يعتمد فقط على الوصول إلى الخبرات المتخصصة.

يعيد Watsonx.data integration تصور هذه العملية من خلال توسيع نطاق إنشاء مسارات البيانات ليشمل ما هو أبعد من الفرق التقنية. من خلال إنشاء مسارات فعالة للبيانات، يمكن للمستخدمين التجاريين والتقنيين على حد سواء تحديد نواياهم بلغة واضحة والسماح للأداة بترجمتها إلى مسارات محسّنة تلائم حالة الاستخدام لديك. يقوم وكيل الذكاء الاصطناعي بتوليد تصميم مقترح، ويتحقق منه من خلال مدخلات بشرية، ثم ينتج مسارات جاهزة للإنتاج، مما يسرع من تحقيق القيمة.

لا يتوقف دور الذكاء الاصطناعي في التكامل عند مرحلة التأليف؛ فبمجرد دخول المسارات حيز الإنتاج، يقوم الوكلاء الأذكياء بمراقبتها وتحسينها باستمرار عبر 'محرك كشف المشكلات'، وهي قدرة تعتمد على إمكانية ملاحظة البيانات بالذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالأعطال ومنع وقوعها. من خلال الجمع بين تحليل الأسباب الجذرية القائم على التتبع والمعالجة الموصى بها من الذكاء الاصطناعي، يقلص وكلاء إمكانية الملاحظة بشكل كبير متوسط الوقت اللازم للكشف (MTTD) ومتوسط الوقت اللازم للحل (MTTR)، ما يضمن تشغيل كل مسار كما هو مخطط له في كل مرة.

بيانات الذكاء الاصطناعي: تحويل البيانات غير المنظمة إلى ذكاء اصطناعي جاهز

لقد أتقنت معظم المؤسسات البيانات المنظمة. تكمن الفرصة الحقيقية والتعقيد الحقيقيان في 80% %90  من بيانات المؤسسة التي لا تزال غير منظمة: المستندات ورسائل البريد الإلكتروني وسجلات الدردشة والنصوص والصور. تحمل هذه المصادر رؤى حاسمة حول احتياجات العملاء، ومخاطر الامتثال، وأنماط السوق، إذا أمكن الاستفادة منها بكفاءة.

ولمواجهة هذه التحديات، يوفر حل IBM لفرق البيانات منصة منخفضة البرمجة لاستيعاب البيانات الخام غير المنظمة تلقائياً، وتنظيمها بخاصية السحب والإفلات، وإدراج النتائج في مستودعات مثل قواعد البيانات المتجهة. تفتح هذه القدرة آفاقاً لحالات استخدام جديدة تماماً، مما يمكن المؤسسات من استغلال بياناتها غير المنظمة لتشغيل مسارات التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG)، ودعم وكلاء ذكاء اصطناعي أكثر دقة، وتقديم تحليلات أعمق عبر المؤسسة.

باستخدام هذه الميزات، يمكن للفرق بناء مسارات قابلة لإعادة الاستخدام والتكرار تقوم بمعالجة وتحويل كافة بيانات المؤسسة، مع تقليل العمل اليدوي الممل الذي يصاحب عادةً تجهيز البيانات الخام غير المنظمة للذكاء الاصطناعي المخصص للمؤسسات.

التبسيط من أجل توسيع النطاق: قوة التكامل

تستخدم سبعون بالمائة من المؤسسات أكثر من أداة واحدة لتكامل البيانات، وتستخدم نصفها ثلاث أدوات على الأقل، ما يزيد من التكلفة والتعقيد ويحد من سرعة الحركة.

يقضي Watsonx.data integration على التجزئة من خلال توحيد معالجة البيانات بالدفعة، والتدفق اللحظي، والنسخ المتماثل، وإمكانية ملاحظة البيانات، وتكامل البيانات غير المنظمة ضمن واجهة تحكم واحدة.

وتدعم هذه البنية الموحدة تجارب بناء المسارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، سواء كانت منخفضة البرمجة أو المعتمدة على الكود، ما يسمح لكل فرد في الفريق بالمساهمة بغض النظر عن مستوى مهارته. على سبيل المثال، عبر طقم تطوير البرمجيات (Python SDK) الجديد، يمكن للمطورين الاستفادة من تجربة تأليف تعتمد على الكود أولاً لبناء وإدارة مسارات بيانات مؤرخة الإصدارات، وموثقة، وسهلة الصيانة. يتيح هذا النهج بناء مسارات أسرع وأكثر أماناً بفضل الأتمتة المستندة إلى الـ SDK، مما يسرع التسليم مع ضمان قابلية التكرار والأمان. وفي الوقت نفسه، يمكن للمستخدمين الأقل مهارة تقنية تحويل اللغة الطبيعية بسلاسة إلى مسارات بيانات مكتملة البناء ومنشورة ومحسنة من خلال 'التأليف بالوكلاء' (Agentic Authoring)، ما يسمح للفرق بمختلف أحجامها بتوسيع نطاق تكامل بياناتها لتلبية احتياجات العمل.

مع watsonx.data integration، يمكن للمجموعات فصل تصميم المسارات عن أسلوب التنفيذ، والنشر عبر بيئات مختلفة مع رؤية وتحكم كاملين. بالنسبة للمؤسسات التي تدير آلاف تدفقات البيانات عبر الأنظمة السحابية والأنظمة المحلية، يقضي هذا النهج الموحد على تشتت الأدوات، ويقلل تكاليف الصيانة، ويوجد رؤية موحدة لأصل البيانات والأداء.

بناء الثقة في كل مسار: استخدام البيانات الوصفية كميزة غير مرئية

إن موثوقية البيانات تعتمد على ما هو أكثر من مجرد النقل أو المراقبة؛ فهي تتطلب رؤية شاملة من الطرف إلى الطرف تتيح الكشف الاستباقي، وحلاً أسرع للمشكلات، وثقة أكبر في جودة البيانات. تعمل قدرات إدارة البيانات الوصفية القوية لدى IBM كعامل تمييز، حيث تعزز القدرات على الروابط العميقة بين تكامل watsonx.data وذكاء watsonx.data التي تمنح الوكلاء القدرة على تتبع السلالات، وتكييف سير العمل، وضمان سلامة البيانات المستمرة.

إن نسيج البيانات الوصفية عبر نظام watsonx.data البنائي يحول الحوكمة من مجرد مهمة للامتثال إلى قوة تشغيلية، ما يمنح الفرق الشفافية، وقابلية التتبع، والثقة في كل مرحلة من دورة حياة تكامل البيانات.

لماذا نعتقد أن هذه الإشادة مهمة (وما الذي سيأتي بعد ذلك)

بالنسبة لنا، فإن العام العشرين لشركة IBM كشركة رائدة في تقرير Magic Quadrant الصادر عن Gartner لعام 2025 بشأن أدوات التكامل يتجاوز كونه مجرد دلالة على الاستمرارية؛ بل نعتقد أنه دليل على الابتكار المستمر في تبسيط وتحديث كيفية تغذية البيانات للذكاء الاصطناعي.

تستخدم المؤسسات من مختلف الصناعات watsonx.data integration من أجل:

  • توحيد البيانات المنظمة وغير المنظمة عبر البيئات الهجينة لضمان امتلاك نماذج الذكاء الاصطناعي رؤية كاملة ومحكومة لمعلومات المؤسسة.
  • الحفاظ على جودة وموثوقية البيانات بشكل مستمر من خلال تقنيات إمكانية الملاحظة المدمجة التي تضمن سلامة مسارات البيانات وموثوقية المعلومات.
  • تمكين اتخاذ القرار والحصول على الرؤى في الوقت الفعلي لكل من كشف الاحتيال، وتخصيص تجارب المستخدمين، وتعزيز التفاعل مع العملاء، وذلك من خلال ضمان وصول البيانات إلى التطبيقات بسرعة تواكب وتيرة الأعمال
  • تحويل البيانات التشغيلية وبيانات المعاملات إلى صيغ جاهزة للتحليل، ما يساهم في تقديم تقارير أكثر دقة وتعزيز ذكاء الأعمال.
  • دمج العديد من الأدوات وطرق التأليف ضمن مستوى تحكم واحد، ما يبسّط إدارة التكامل ويقلل من النفقات التشغيلية الزائدة

في كل خطوة، يطبق watsonx.data integration وكلاء أذكياء يقومون بمراقبة حركة البيانات، وتحليل التبعيات، واتخاذ إجراءات مستقلة لتحسين النتائج؛ ما يضمن وصول البيانات في الوقت المناسب، وبشكل محكوم، وبجودة مضمونة دون تكاليف تشغيلية إضافية.

Scott Brokaw

Vice President, Product, Data Integration

IBM

