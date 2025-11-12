صُنفت شركة IBM كشركة رائدة في تقرير ™Gartner® Magic Quadrant لعام 2025 لأنظمة إدارة قواعد لبيانات السحابية

هذا التصنيف لشركة IBM ضمن فئة القادة هو الخامس من Gartner هذا العام في مجالات المنتجات التي تصنّفها IBM ضمن فئة البيانات والذكاء الاصطناعي، بما في ذلك: تقرير Gartner Magic Quadrant لحلول إدارة البيانات الوصفية، وتقرير Gartner Magic Quadrant لمنصّات تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتقرير Gartner Magic Quadrant لمنصّات علوم البيانات والتعلّم الآلي، وتقرير Gartner Magic Quadrant لأدوات الحوكمة والمخاطر والامتثال.
يسعدنا أن نشارككم خبر اختيار IBM ضمن فئة القادة في تقرير Gartner Magic Quadrant for Cloud Database Management Systems.
البيانات الموثوقة هي الأساس الذي يقوم عليه الذكاء الاصطناعي الدقيق والموثوق، وIBM تقود هذا التوجّه. تُحسِّن المؤسسات التي تستخدم مستودع watsonx.data دقة نماذج الذكاء الاصطناعي بنسبة تصل إلى 40%، وتُقلّل الوقت المستغرق في إعداد البيانات يدويًا، وتُسرِّع نشر النماذج عبر البيئات الهجينة.
نرى أن هذا الأداء هو ما أسهم في تصنيف IBM ضمن فئة القادة في تقرير Gartner Magic Quadrant for Cloud Database Management Systems لعام 2025. ومن وجهة نظرنا، يُعدّ هذا التقدير لهذا العام تأكيدًا لهدف IBM في تعزيز نجاح عملائنا المتنامي مع watsonx.data، إضافة إلى Db2 وNetezza والاستحواذ الأخير على DataStax. معًا، تمكّن هذه المنتجات المؤسسات من تحديث أحمال التشغيل، وتبسيط عمليات البيانات، وتمكين ذكاء اصطناعي موثوق وقابل للتوسّع بالاستناد إلى بيانات جاهزة للذكاء الاصطناعي.
يمكنك الحصول على نسخة مجانية من التقرير من هنا.
تواجه المؤسسات اليوم واقعًا جديدًا: تعتمد موثوقية أي نموذج أو وكيل للذكاء الاصطناعي بشكل مباشر على جودة البيانات التي تغذّيه، وتوقيت هذه البيانات، وحوكمتها. يشير 63% من المؤسسات إلى أنها إمّا لا تمتلك ممارسات إدارة البيانات المناسبة للذكاء الاصطناعي، أو أنها غير متأكدة من امتلاكها لهذه الممارسات.
تحتاج المؤسسات إلى منصّة تدمج البيانات المنظَّمة وغير المنظَّمة وتُثريها عبر البيئات الهجينة وبيئات السحابة المتعدّدة، بما يضمن الامتثال وقابليّة الملاحظة وتعزيز الثقة. تساعد قابليّة ملاحظة البيانات وتتبّع دورة حياتها في تقليل أخطاء النماذج، بينما تدعم الحوكمة المتكاملة المستندة إلى معايير مفتوحة بناء حلول ذكاء اصطناعي متوافق وقابل للتفسير.
تلبّي IBM هذه الاحتياجات من خلال عرضَيها الرئيسيين: Db2 لأحمال التشغيل والمعاملات عالية الأداء، وwatsonx.data لأحمال التحليلات والذكاء الاصطناعي وبيئات مستودع بحيرة البيانات. نوفّر لعملائنا منصّة بيانات موحَّدة ومصمَّمة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم، لإدارة جميع أنواع البيانات وأحمال التشغيل مع تحقيق أفضل موازنة بين التكلفة والأداء. يمكن لعملائنا إنشاء الحلول مرة واحدة ونشرها في أي مكان، سواء على IBM Cloud أو AWS أو Azure أو Google Cloud Platform أو في مراكز البيانات الخاصة بهم، مع الحفاظ على الاتساق وإمكانية نقل أحمال التشغيل من خلال واحة موحَّدة للحَوْكمة والتحكّم.
تلبّي IBM تطلعات قادة البيانات حيث كانوا، من خلال تكامل سلس مع منظومتهم الحالية اعتمادًا على معايير مفتوحة، مع ضمان حوكمة مسؤولة للبيانات تجعل الذكاء الاصطناعي أكثر دقّة وقابليّة للمساءلة.
هناك ثلاثة عناصر تميّز IBM عن غيرها:
تعمل IBM على تمكين المؤسسات من تحويل البيانات الموثوقة إلى تأثير قابل للقياس. ومن خلال الجمع بين الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وإدارة البيانات الموحدة، والخبرة المتخصّصة حسب القطاع، تساعد IBM العملاء على تحسين الإنتاجية، وتسريع الحصول على الرؤى، وتوسيع نطاق الابتكار.
المؤسسات حول العالم تحقّق أثرًا قابلًا للقياس باستخدام منصة بيانات السحابة من IBM، من خلال تحويل بياناتها إلى أصل استراتيجي يدعم الابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي.
تواصل IBM دفع حدود الذكاء الاصطناعي الوكيل، من خلال مساعدة المؤسسات على الوصول إلى البيانات عالية الجودة والموثوقة وإعدادها وحوكمتها، لدعم ذكاء موثوق وتسريع إنتاجية الذكاء الاصطناعي عبر مختلف الصناعات.
اقرأ تقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2025 لمعرفة المزيد عن أسباب تصنيفنا ضمن فئة القادة.
تواصَل مع فريقنا لاكتشاف كيف يمكن لمحفظة حلول قواعد بيانات IBM أن تساعدك على إطلاق الإمكانات الكاملة لبياناتك وتسريع الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي.
