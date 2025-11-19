الذكاء الاصطناعي أتمتة تكنولوجيا المعلومات

اختيرت IBM ضمن فئة القادة في تقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2025 الخاص بمنصّات تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ويعكس تصنيف IBM ضمن فئة القادة الزخم المستمر الذي تحقّقه محفظة watsonx لدينا.

تاريخ النشر 19 نوفمبر 2025
شخصان أمام كمبيوتر مكتبي وظهراهما إلى المشاهد، أحدهما يجلس على كرسي المكتب والآخر يقف.

يشرفنا أن تكون Gartner قد اختارت IBM ضمن فئة القادة في تقرير Magic Quadrant لعام 2025 لمنصّات تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي. نرى أن هذا التكريم يؤكّد التزامنا بتقديم حلول ذكاء اصطناعي من فئة المؤسسات، تدعم المطوّرين في بناء التطبيقات الذكية ونشرها وتوسيع نطاقها عبر مختلف الصناعات.

رسم بياني يوضّح موقع IBM كقائد في مخطط Magic Quadrant (MQ).

تسريع تطوير حلول الذكاء الاصطناعي باستخدام watsonx

ترى IBM أن تصنيفها ضمن فئة القادة يعكس الزخم المستمر لمحفظة watsonx لدينا، وهي مجموعة متكاملة تشمل watsonx.ai، وwatsonx.data، وwatsonx.governance، وwatsonx Orchestrate. تتوفّر watsonx كخدمة مُدارة بالكامل على IBM Cloud أو عبر AWS Marketplace، وقابلة للنشر في أي مكان يختاره العملاء، لتساعد المطوّرين على بناء تطبيقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي بسرعة وأمان وبشكل مسؤول.

في الآونة الأخيرة ، قدّمت IBM ابتكارات رئيسية من بينها:

  • نماذج الأساس Granite 4.0، إلى جانب إتاحة الوصول إلى أي نماذج مفتوحة من أطراف ثالثة عبر بوابة AI Gateway، بما في ذلك Llama 3.3 70B Instruct وMistral Medium 3 (25.05) وغيرها.
  • توسيع قابليّة الملاحظة وعمليات إرساء السياق (grounding) وإدارة حالة الوكيل، لمساعدة المؤسسات على مراقبة تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتصحيحها وتحسينها.
  • توفّر مجموعة تطوير الوكلاء (Agent Development Kit (ADK)) والتكامل مع Langflow للمطوّرين البنية التحتية ومهام سير العمل التي يحتاجونها لنقل مشاريعهم من نموذج أوّلي إلى نشر على مستوى المؤسسات دون تنازلات.
  • مهام سير عمل قائمة على الوكلاء تمكِّن العملاء من تحديد مستوى الاستقلالية أو الحتمية الذي يرغبون به لوكلاء الذكاء الاصطناعي لديهم.

بالإضافة إلى ذلك، ومع دعم OpenTelemetry (OTel)، تعزِّز IBM watsonx المقاييس وقابليّة الملاحظة، وتوفِّر قدرات قوية لإدارة الموجِّهات، تتيح للفرق إدارة الموجِّهات القابلة لإعادة الاستخدام ومشاركتها بكفاءة عبر مهام سير العمل.

مواصلة التزامنا بتقديم ذكاء اصطناعي مسؤول وقابل للتوسّع

بينما تتسابق المؤسسات لدمج الذكاء الاصطناعي في كل جانب من أعمالها، تظل IBM تركّز على مساعدة العملاء في بناء أنظمة ذكاء اصطناعي موثوقة وقابلة للتوسّع ومسؤولة.

  • يوفِّر مزيج إرساء السياق والحوكمة وقابليّة الملاحظة خدمات متقدمة للتمثيل المتجهي، صُمِّمت خصيصًا للذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات. يستخدم إرساء السياق خدمات تمثيل متجهي متقدمة لتحويل بيانات المؤسسات إلى تمثيلات منظَّمة وواعية للسياق، مما يتيح لنماذج الذكاء الاصطناعي والوكلاء استرجاع أدقّ المعلومات وأكثرها صلة عند توليد الاستجابات. يضمن ذلك بقاء المخرجات متوافقة مع المعرفة المؤسسية الموثوقة، مما يقلِّل من الهلوسة ويحسِّن الثقة في نتائج الذكاء الاصطناعي.
  • تدمج IBM watsonx إطار OpenTelemetry (OTel)، وهو إطار قابلية ملاحظة مفتوح المصدر يرصد آثار التنفيذ والمقاييس والسجلات ويوحّدها عبر أنظمة الذكاء الاصطناعي الموزَّعة. ومن خلال اعتماد OTel، يكتسب المطوّرون وفرق العمليات رؤية عميقة لأداء مكوّنات الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي، بدءًا من استدلال النماذج ووصولًا إلى استدعاءات واجهات برمجة التطبيقات (APIs).
  • يستفيد وكلاء الذكاء الاصطناعي في watsonx من إدارة الحالة وسير العمل للحفاظ على السياق مع مرور الوقت، من خلال تتبّع المحادثات والقرارات والذاكرة قصيرة المدى. يتيح ذلك للوكلاء تقديم تفاعلات متسقة تشبه التفاعلات البشرية، مع الحفاظ على الوعي بالخطوات السابقة في مهام سير العمل أو الحوار.
  • مع تحوّل هندسة الموجِّهات إلى عنصر محوري في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، توفّر IBM ضمن watsonx نظامًا قويًا لإدارة الموجِّهات يتيح للفرق إنشاء الموجِّهات وإصدار نسخها وفهرستها ومشاركتها عبر المشاريع. يساند ذلك تحقيق سلوك متّسق للنموذج، بما يمكّن المؤسسات من توحيد أسلوب توجيه النماذج اللغوية وضمان بقاء المخرجات متوافقة مع أطر الحوكمة المعتمدة.
  • توفّر IBM تنسيقًا مفتوحًا وإمكانية الاتصال والتنسيق عبر أنواع متعددة من الوكلاء: وكلاء مخصّصون يُبنَون أصلاً في watsonx Orchestrate، ووكلاء متخصّصون جاهزون من كتالوجنا، ووكلاء لشركاء خارجيين في كتالوجنا، ووكلاء مبنيون باستخدام A2A، ووكلاء مبنيون عبر Langflow، ووكلاء مزوَّدون بأدوات تُستورد عبر خوادم MCP. نتيح التنسيق عبر جميع هذه الأنواع من الوكلاء.

استكشف أسباب تصنيف IBM ضمن فئة القادة

اطّلع على التقرير الكامل لعام 2025 من Gartner Magic Quadrant لمنصّات تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي هنا، لاستكشاف سبب تصنيف IBM ضمن فئة القادة، وكيف ترى IBM أن watsonx يساعد المؤسسات على تسريع رحلتها في الذكاء الاصطناعي.

اقرأ التقرير

Suzanne Livingston

Vice President, Product Management

IBM watsonx Orchestrate

Maryam Ashoori

VP of Product and Engineering, watsonx.governance

IBM

إخلاء المسؤولية

Gartner، Magic Quadrant لمنصّات تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، Jim Scheibmeir، وMike Fang، وCary Pillers، وSteve Deng، 17 نوفمبر 2025.

تم نشر هذا الرسم البياني بواسطة شركة .Gartner, Inc كجزء من وثيقة بحثية أوسع، ويجب تقييمه ضمن سياق الوثيقة كاملة. وثيقة Gartner متاحة عند طلبها من شركة IBM.

Gartner هي علامة تجارية وعلامة خدمة مسجلتين، كما أن Magic Quadrant هي علامة تجارية مسجلة لشركة Gartner, Inc. و/أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة وعلى المستوى الدولي، وتُستخدم تلك العلامات في هذه الوثيقة بموجب تصريح. جميع الحقوق محفوظة. لا تصادق Gartner على أي بائع، أو منتج، أو خدمة منصوص عليها في منشوراتها البحثية، ولا توصي مستخدمي التقنية باختيار موردين حاصلين على أعلى التقييمات أو أي تصنيف آخر. تتألف منشورات Gartner البحثية من آراء مؤسسة أبحاث Gartner، ولا ينبغي تفسيرها على أنها بيانات واقعية. تُخلي شركة Gartner مسؤوليتها عن جميع الضمانات الصريحة أو الضمنية فيما يتعلق بهذا البحث، بما في ذلك أي ضمانات تتعلق بقابلية التسويق أو الملاءمة لغرض معين.