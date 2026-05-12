صُنِّفت IBM شركةً رائدة في تقرير IDC MarketScape لعامَي 2025–2026 لخدمات تنفيذ Salesforce.

يقوم نهج IBM في التحول المؤسسي على فكرة بسيطة: لا تبرز قوة الذكاء الاصطناعي إلا بقدر ما يدعمه من عمليات وأدوار، وما يستند إليه من بيانات ومنصات.

ومن خلال توحيد البيانات المُنظَّمة وغير المُنظَّمة على مستوى المؤسسة، بدءًا من Salesforce Data Cloud وصولًا إلى الكمبيوتر المركزي وأنظمة ERP، توفّر IBM للعملاء أساسًا كاملًا وموثوقًا للبيانات يجعل أتمتة Salesforce والذكاء الاصطناعي أكثر فاعلية، ويشكّل المحرّك الحقيقي وراء "Client 360". ومن هذا المنطلق، تمتد خبرة IBM العميقة في المنصات عبر دورة حياة Salesforce بأكملها، حيث تربط منظومة منتجات Salesforce كاملةً في حلول مترابطة وشاملة، مصممة بما يلائم أعمال كل عميل.

وعند هذا التلاقي بين البيانات والمنصة، يُحوِّل الذكاء الاصطناعي مسار التحول إلى واقع فعلي. وتتيح بنية IBM متعددة الوكلاء، المبنية على Salesforce Einstein وwatsonx Orchestrate، لوكلاء الذكاء الاصطناعي العمل عبر بيئات Salesforce وSAP والكمبيوتر المركزي في الوقت نفسه، بما يحسِّن العمليات الداخلية وتفاعلات العملاء الخارجية على نطاق واسع.

تُظهر IBM ريادةً عبر دورة حياة تنفيذ Salesforce بأكملها، بدءًا من استراتيجية العملاء الخاصة بكل قطاع وتصميم المنصة في المراحل الأولى، وصولًا إلى الخدمات المُدارة، مع تقديم قدرات تكامل قوية تربط Salesforce بأنظمة SAP وبيئات الكمبيوتر المركزي وغيرها من المنصات الأساسية للمؤسسات. كما أن IBM هي الشريك الوحيد الموثوق به لدعم الركائز الأربع جميعها في استراتيجية Salesforce Agentforce لدخول السوق، وهو تميّز يعكس اتساع خبرة IBM القطاعية والوظيفية.