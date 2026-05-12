صُنِّفت IBM شركةً رائدة في تقرير IDC MarketScape لعامَي 2025–2026 لخدمات تنفيذ Salesforce.

يعكس تصنيف IBM شركةً رائدةً في تقرير IDC MarketScape لعامَي 2025–2026 ما تحتاج إليه المؤسسات اليوم وهي تمضي في رحلة التحول في Salesforce المدعومة بالذكاء الاصطناعي: تنفيذ موحَّد من البداية إلى النهاية يربط بين الذكاء الاصطناعي والبيانات وجوهر المؤسسة.
تشترك أنجح تحولات Salesforce في عامل واحد: فهي تربط البيانات والمنصة والذكاء الاصطناعي في تجربة موحَّدة تعزِّز مشاركة العملاء، وتوفِّر رؤية أعمق بزاوية 360 درجة، وتحقق نتائج أعمال قابلة للقياس. وهذا ما تعمل عليه IBM Consulting مع عملائها منذ أكثر من 25 عامًا، وهو الأساس الذي استند إليه تصنيف IBM كشركة رائدة في تقرير IDC MarketScape لعامَي 2025–2026 لخدمات تنفيذ Salesforce على مستوى العالم.
ويعكس هذا التصنيف قدرة IBM Consulting على تقديم تحول شامل في Salesforce على مستوى المؤسسة، بدءًا من الاستراتيجية والتصميم وصولًا إلى الخدمات المُدارة، كما يعكس قوة نهج IBM في توحيد البيانات والمنصات والذكاء الاصطناعي لمساعدة العملاء على زيادة الإيرادات، وتحسين الخدمة، والعمل بكفاءة أكبر.
يقوم نهج IBM في التحول المؤسسي على فكرة بسيطة: لا تبرز قوة الذكاء الاصطناعي إلا بقدر ما يدعمه من عمليات وأدوار، وما يستند إليه من بيانات ومنصات.
ومن خلال توحيد البيانات المُنظَّمة وغير المُنظَّمة على مستوى المؤسسة، بدءًا من Salesforce Data Cloud وصولًا إلى الكمبيوتر المركزي وأنظمة ERP، توفّر IBM للعملاء أساسًا كاملًا وموثوقًا للبيانات يجعل أتمتة Salesforce والذكاء الاصطناعي أكثر فاعلية، ويشكّل المحرّك الحقيقي وراء "Client 360". ومن هذا المنطلق، تمتد خبرة IBM العميقة في المنصات عبر دورة حياة Salesforce بأكملها، حيث تربط منظومة منتجات Salesforce كاملةً في حلول مترابطة وشاملة، مصممة بما يلائم أعمال كل عميل.
وعند هذا التلاقي بين البيانات والمنصة، يُحوِّل الذكاء الاصطناعي مسار التحول إلى واقع فعلي. وتتيح بنية IBM متعددة الوكلاء، المبنية على Salesforce Einstein وwatsonx Orchestrate، لوكلاء الذكاء الاصطناعي العمل عبر بيئات Salesforce وSAP والكمبيوتر المركزي في الوقت نفسه، بما يحسِّن العمليات الداخلية وتفاعلات العملاء الخارجية على نطاق واسع.
تُظهر IBM ريادةً عبر دورة حياة تنفيذ Salesforce بأكملها، بدءًا من استراتيجية العملاء الخاصة بكل قطاع وتصميم المنصة في المراحل الأولى، وصولًا إلى الخدمات المُدارة، مع تقديم قدرات تكامل قوية تربط Salesforce بأنظمة SAP وبيئات الكمبيوتر المركزي وغيرها من المنصات الأساسية للمؤسسات. كما أن IBM هي الشريك الوحيد الموثوق به لدعم الركائز الأربع جميعها في استراتيجية Salesforce Agentforce لدخول السوق، وهو تميّز يعكس اتساع خبرة IBM القطاعية والوظيفية.
وقد بدأ عملاء IBM Consulting في مختلف القطاعات بالفعل تحقيق قيمة هذه الريادة داخل بيئات الإنتاج.
الخدمات المالية
تواجه المؤسسات المالية ضغوطًا متزايدة لدخول أسواق جديدة، وتسريع عمليات انضمام العملاء ومنح التمويل وتبسيطها، وخفض تكاليف الخدمة، وتلبية المتطلبات التنظيمية المعقدة، وكل ذلك من دون المساس بالأمان أو بإمكانية الوصول إلى البيانات المصرفية الأساسية. وتقدّم Agent Packs من IBM، المصممة خصيصًا لكل قطاع، وكلاء ذكاء اصطناعي متوافقين مع المتطلبات التنظيمية مباشرةً داخل Salesforce، بما يساعد المؤسسات على مواجهة هذه التحديات مع الوصول الآمن إلى البيانات المصرفية الأساسية أو بيانات الكمبيوتر المركزي من خلال تكامل Zero Copy.
البيع بالتجزئة والسلع الاستهلاكية
يواجه تجار التجزئة صعوبة في توحيد بيانات العملاء المجزأة عبر القنوات، ما يجعل تقديم تجارب مخصصة ومتسقة تعزز الولاء وتكرار الشراء أمرًا أكثر صعوبة. وتساعد IBM تجار التجزئة على استخدام Salesforce Data Cloud وAgentforce لتوحيد بيانات العملاء في الوقت الفعلي، ومراقبة أنشطة السوق الحالية والمستهدفة، وأتمتة العروض المخصصة، وتفاعلات الخدمة، والتوصيات المستندة إلى المخزون عبر كل نقطة اتصال.
عمليات مؤسسية معقدة
غالبًا ما تواجه المؤسسات التي تُشغِّل أنظمة SAP أو أنظمة الكمبيوتر المركزي إلى جانب Salesforce قدرًا كبيرًا من الاحتكاك بين عمليات الواجهة الأمامية والعمليات الخلفية، ما يؤدي إلى إبطاء حل الحالات، وظهور فجوات في الخدمة، والحد من فعالية الفِرق الميدانية. وتتيح قدرات التكامل لدى IBM لوكلاء الذكاء الاصطناعي، الذين يجري تنسيقهم عبر watsonx وEinstein، العمل في البيئتين في الوقت نفسه، بما يحسِّن إدارة الخدمات ويسرِّع حل المشكلات من دون الحاجة إلى ترحيل بيانات مكلف أو دمج المنصات.
تُعد ممارسة Salesforce لدى IBM Consulting من أكثر الممارسات رسوخًا في منظومة Salesforce. فعلى مدى أكثر من 25 عامًا، تعاونت IBM وSalesforce عبر المجالس الاستشارية، والحلول القطاعية، ومبادرات دخول السوق المشتركة، لبناء علاقة تطورت من عمليات تنفيذ أساسية لإدارة علاقات العملاء إلى التحول الحالي القائم على الذكاء الاصطناعي الوكيل.
واليوم، تمتد ممارسة Salesforce لدى IBM Consulting إلى أكثر من 80 دولة، ويدعمها ما يقرب من 7100 ممارس معتمد يحملون أكثر من 27000 شهادة اعتماد. وتجمع هذه الممارسة بين المعرفة العميقة بالقطاعات، والخبرة في العمليات، والتخصص في المنصات، لتقديم قدرات IBM الأوسع في السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي مباشرةً داخل بيئات Salesforce، بما في ذلك watsonx، ونماذج الأساس Granite، ونهج IBM Zero Copy لتكامل البيانات.
تعكس ريادة IBM في تقرير IDC MarketScape قناعة بسيطة: إن تحول Salesforce الذي لا يتصل بالمؤسسة ككل لا يحقق كامل قيمته. وتقدم IBM Consulting النطاق والعمق والمنهجية القائمة على الذكاء الاصطناعي أولًا، مما يجعل هذا الاتصال واقعًا ملموسًا في كل قطاع، وفي كل مرحلة من رحلتكم مع Salesforce.
