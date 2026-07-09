اختيار IBM ضمن فئة الرواد في Gartner Magic Quadrant لعام 2026 لخدمات التعهيد الخارجي لعمليات الأعمال في مجالي المالية والمحاسبة

وخلال العام الماضي، عززت IBM قدراتها في مجال العمليات المالية بصورة كبيرة من خلال دمج الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء في العمليات الأساسية، بما في ذلك الشراء إلى السداد ( (P2P)، والطلب إلى التحصيل (O2C)، والتسجيل إلى إعداد التقارير (R2R).

ويتجاوز هذا التطور حدود الأتمتة ليتيح تفاعلًا أكثر سلاسة وذكاءً بين الإدارة المالية ووحدات الأعمال.

ومن خلال التجارب المصممة وفقًا لشخصيات المستخدمين، أصبح بإمكان مستخدمي الأعمال التفاعل مع العمليات المالية بصورة أكثر طبيعية، باستخدام واجهات محادثة واستعلامات باللغة الطبيعية للوصول إلى الرؤى بسرعة أكبر. وبدلًا من التنقل بين الأنظمة المعقدة أو التقارير الثابتة، يستطيع المستخدمون ببساطة طرح الأسئلة والحصول على توصيات قابلة للتنفيذ في الوقت الفعلي. ويساعد هذا التحول على ترسيخ دور الإدارة المالية بوصفها شريكًا أكثر استباقية واستراتيجية للأعمال.