خدمة IBM MQ SaaS على AWS: مراسلة مصممة للاتصال الهجين ومتعدد السحابات

سيكون هذا الخيار الجديد للنشر متاحاً اعتباراً من 28 نوفمبر 2025، ليقرّب المراسلة من فئة المؤسسات من تطبيقات وبيانات AWS لديك.

نشرت 14 نوفمبر 2025
موظفة جالسة على المكتب في مكالمة افتراضية تبتسم أمام كمبيوتر محمول مع دفتر ملاحظات مفتوح

يسرنا الإعلان عن إطلاق IBM MQ كخدمة (SaaS) مُدارة بالكامل ومستأجر واحد على منصة AWS. تبني هذه الخطة وتكمل الإطلاق الناجح ل IBM MQ كنسخة محجوزة للخدمة على IBM Cloud العام الماضي.

لماذا IBM MQ SaaS المثيلات المحجوزة على AWS؟

على مدى عقود، اعتمدت المؤسسات حول العالم على IBM MQ لضمان انتقال البيانات الحساسة للأعمال بأمان وموثوقية ومرة واحدة بدقة بغض النظر عن مدى تعقيد بيئة تكنولوجيا المعلومات. ومع تسريع المجموعة رحلاتها نحو السحابة الهجينة ومتعددة السحابات، أصبح الطلب على حلول المراسلة التي تجمع بين الثقة المؤسسية والمرونة السحابية الأصلية أكبر من أي وقت مضى.

تحتاج المؤسسات التي تشغل أحمال التشغيل على AWS إلى عمود فقري للمراسلة يتمتع بنفس مستوى الأمان والموثوقية لأنظمتها الحيوية، ولكن دون تكبد العبء التشغيلي لإدارتها ذاتياً. وهذا بالضبط ما توفره خدمة IBM MQ SaaS على AWS:

  • توفير مديرين لقوائم انتظار في IBM MQ يتمتعون بتوافر عالٍ، مع بنية تحتية مخصصة على AWS.
  • معالجة الأعباء التشغيلية من خلال التحديثات، والتصحيحات البرمجية، وعمليات المراقبة التي تتولاها IBM.
  • قم بتوسيع شبكات IBM MQ بشكل ديناميكي وتسريع الاتصال عبر البيئات الهجينة ومتعددة السحابات.
  • تهدف خدمة IBM MQ كخدمة إلى تقديم أعلى مستويات التوفر وتقدم اتفاقية مستوى خدمة (SLA) تصل إلى 99.99%، والتي توفر اعتمادات مقابل رسوم الخدمة إذا فشلت الخدمة في تحقيق هدف توفرها المعلن.
  • تشغيل أحمال العمل الحيوية للأعمال باستخدام MQ SaaS، المدعومة بالكامل من IBM، بما في ذلك الإصلاحات، لكود البرمجيات الأساسي.

4 السمة الرئيسية في IBM MQ SaaS على AWS

تتطلب التطبيقات الحديثة السرعة والمرونة والأمان المدمج. مع IBM MQ كخدمة على AWS، تُعد هذه البرامج أساسية وليست اختيارية:

  1. بنية المثيلات المحجوزة مع مجموعات مخصصة لأداء أعلى وعزل لتحسين الوضع الأمني.
  2. يعمل التوافر العالي الأصلي على تكرار البيانات عبر ثلاث مناطق توافر، وهي مصممة للحماية من فقدان الرسائل في حالة فشل منطقة التوافر.
  3. تتيح أتمتة النشر باستخدام واجهات برمجة التطبيقات REST بنشر مديري قوائم الانتظار بشكل برمجي، مصمم لنشر أسرع وقابل للتكرار مع تقليل الأخطاء.
  4. ترقيات متجددة تلقائية وتصحيحات أمنية مصممة للحفاظ على تحديث الأنظمة وإبقائها غنية بالأمان بأقل فترة تعطل.

حالات استخدام واقعية لـ IBM MQ SaaS

من المعاملات المصرفية إلى لوجستيات سلسلة التوريد، يدعم IBM MQ كخدمة على AWS الصناعات التي لا يمكن فيها التفاوض على الموثوقية:

  • يمكن للمؤسسات المالية تحديث أنظمة المعاملات والاتصال بشبكات المدفوعات والمقاصة.
  • يعمل تجار التجزئة على تحسين رضا العملاء من خلال التأكد من عدم فقدان الطلبات مع التوسع بسلاسة لتلبية الطلب الموسمي.
  • يمكن لمقدمي خدمات السفر والنقل تقديم تحديثات في الوقت الفعلي عبر الرحلات الجوية ومناولة الأمتعة والحجز أثناء التكامل مع شبكات التتبع العالمية.
  • وفي مجال السيارات والتصنيع، يتيح MQ إمكانية التواصل المرن بين المعدات وأنظمة المخزون، ما يعزز الكفاءة وتحمل الأخطاء.

تحديث المراسلة لديك

يمثل إطلاق برنامج IBM MQ SaaS على AWS خطوة مهمة في جلب رسائل المؤسسات إلى البيئات التي تدير فيها الشركات الحديثة. من خلال الجمع بين موثوقية IBM MQ ورشاقة AWS، يمكن للمؤسسات تسريع التحديث مع ضمان وصول بياناتها الأكثر حساسية إلى حيث تحتاج إلى الوصول إليها. ستكون نسخة المثيلات المحجوزة IBM MQ SaaS على AWS متاحة اعتبارًا من 28 نوفمبر 2025.

استكشف IBM MQ SaaS

Marcus Kaye

Product Manager, IBM MQ on Cloud

IBM

Jaidita Seth

Product Marketing Manager

IBM MQ

تعرّف على المزيد تفضل بزيارة IBM MQ SaaS