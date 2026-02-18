وكلاء الذكاء الاصطناعي من IBM MQ لتسريع حل المشكلات وتحسين مرونة المراسلة

أعلنت اليوم شركة IBM عن وكلاء الذكاء الاصطناعي من IBM MQ، وهي إمكانات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مقدمة كجزء من IBM MQ Advanced، ومصممة لمساعدة فرق عمليات تكنولوجيا المعلومات على تشخيص وحل مشكلات IBM MQ بشكل أسرع، وتحسين إنتاجية المسؤولين، وتقليل الاعتماد على خبراء MQ النادرين.

يعتمد وكلاء الذكاء الاصطناعي من IBM MQ على الذكاء الاصطناعي والأنظمة الوكالية في عمليات المراسلة، ما يمكن الفرق من فهم المشكلات والاستجابة لها عبر شبكات MQ الخاصة بهم باستخدام اللغة الطبيعية—ما يساعد على الإجابة على الأسئلة التشغيلية في دقائق بدلاً من ساعات.