تقديم IBM® Match 360 as a Service: إدارة البيانات الرئيسية الخاصة بك، بشكل مبسط

يسعدنا الإعلان عن IBM® Match 360 as a Service Essential Edition، وهو حل قائم على البرمجيات كخدمة مصمم لتوفير القدرات القوية لأدواتنا الرائدة في أدوات Master Data Management (MDM) للشركات من جميع الأحجام.

مع خدمة Match 360 as a Service، يمكن للشركات الاستفادة من عرض IBM الموثوق به للبيانات الرئيسية برؤية شاملة من خلال منصة SaaS بسيطة وقابلة للتوسع. سواءٌ أكان كيانك فريقًا صغيرًا يبدأ مسيرة التحول الرقمي أو مؤسسة كبيرة تسعى إلى الوصول السريع والفعال إلى البيانات الحساسة، فإن هذا الحل مصمم لتلبية احتياجاتكم.