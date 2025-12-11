شركة IBM رائدة في مجال شفافية الذكاء الاصطناعي

نالت IBM لقب المطور الأكثر شفافية للنماذج في مؤشر شفافية نماذج الأساس (FMTI) لعام 2025، وهو تقرير تنشره جامعة Stanford من خلال مركز أبحاث نماذج الأساس الخاص بها.

يقيم التقرير 13 نموذجا من كبار المطورين، بما في ذلك IBM Granite، وعائلتنا من النماذج اللغوية الصغيرة المفتوحة والموثوقة (SLMs).

هذا المستوى من الشفافية يمكن الشركات من نشر الذكاء الاصطناعي بموثوقية ودقة وتحكم أكبر. عندما تفهم الشركات كيفية بناء النماذج وإدارتها، يمكنها الوثوق بالمخرجات وتقليل المخاطر وتوليد المزيد من القيمة من بياناتها وتطبيقاتها وفرقها الحالية.

حصلت IBM على تقييم 95% في مؤشر FMTI لهذا العام، وهو أعلى درجة في تاريخ المؤشر الذي يمتد لثلاث سنوات وأكبر تحسين سنوي لأي مطور نماذج تم تقييمه. تحرك معظم المطورين الآخرين في الاتجاه المعاكس، ما أدى إلى انخفاض حاد في متوسط درجة الشفافية إلى 41، بانخفاض 17 نقطة عن العام الماضي.

ومع تراجع الشفافية في جميع أنحاء الصناعة، تسرع IBM من استثمارها في الانفتاح حتى تتمكن المؤسسات من توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي بأمان ومسؤولية.