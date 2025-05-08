تصنيف IBM كشركة رائدة في تقرير Omdia حول مساعدي No-Low-Pro IDE Assistants لعام 2025.

8 مايو 2025
يُحدِث الذكاء الاصطناعي ثورة في طريقة كتابة المطورين للتعليمات البرمجية وإدارتها. في الواقع، تقول Gartner إن 75% من مهندسي البرمجيات في الشركات سيستخدمون مساعدي البرمجة المدعومين بالذكاء الاصطناعي بحلول عام 2028. يؤكِّد هذا التبني السريع على التأثير التحولي للذكاء الاصطناعي في عملية تطوير البرمجيات، ويعزز الكفاءة والإنتاجية والابتكار في جميع أنحاء الصناعة.
اليوم، يسعدنا أن نعلن أن شركة IBM قد نالت لقب الشركة الرائدة في تقرير Omdia Universe لعام 2025 في تقرير Omdia Universe on No-Low-Pro IDE Assistants. وهذا التكريم المرموق يعكس التزامنا الثابت بدفع عجلة الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي للبرمجة وحرصنا على تقديم حلول مبتكرة تمكِّن المطورين في جميع أنحاء العالم.
يتميز IBM watsonx Code Assistant بخصائص ذكاء اصطناعي متطورة تميزها عن غيره. ومن خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي والأتمتة المتقدمة، يساعد watsonx Code Assistant على تبسيط وتسريع سير العمل في البرمجة عبر لغات برمجة متعددة مثل Python وJava وJavaScript. كما أن قدرته على تقديم توصيات برمجية في الوقت الفعلي، وتوليد اختبارات وحدات، وترجمة التعليمات البرمجية بين اللغات تعزِّز إنتاجية المطورين والابتكار.
يقول Michael Azoff، كبير المحللين في Omdia لتقنيات الحوسبة السحابية الأصلية: "ترى IBM أن المؤسسات تتبنى مساعدين للبرمجة لسد الفجوة الناتجة عن نقص المطورين الماهرين في السوق، وتحسين الإنتاجية عبر مختلف أدوار التطوير، وتسريع عملية إنتاج التعليمات البرمجية، ومساعدة المطورين المبتدئين على التكيف بسرعة مع التقنيات الجديدة".
بالإضافة إلى ذلك، يتكامل IBM watsonx Code Assistant بسلاسة مع منصة Ansible Automation، ما يعزز من عمليات نشر التطبيقات وإدارتها. يعمل هذا التكامل على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتسهيل إنشاء الأدلة والأدوار، إلى جانب التفسيرات التفصيلية لتبسيط عملية تطوير Ansible. وهو يستفيد من مطالبات اللغة الطبيعية لإنشاء توصيات التعليمات البرمجية استنادًا إلى أفضل الممارسات من Ansible، ما يسهِّل من إنشاء محتوى الأتمتة واعتماده وصيانته. يساعد هذا التكامل الفرق على أتمتة مهام سير العمل المعقدة وتعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل التدخل اليدوي.
يدعم IBM watsonx Code Assistant أيضًا تحديث أنظمة IBM المركزية، من خلال تحويل الأنظمة القديمة إلى منصات حديثة وفعَّالة. يستهدف هذا التحديث جودة التعليمات البرمجية والأداء والأمان، ما يساهم في تقليل الدين التقني وضمان التكامل السلس مع التقنيات الحديثة.
أظهرت الدراسات وتجارب المستخدمين أثر IBM watsonx Code Assistant الإيجابي على إنتاجية المطورين، مع توفير كبير في الوقت عند شرح التعليمات البرمجية وتوثيقها وتوليدها. تتضمن إحدى دراسات الحالة البارزة rKube، وهي شركة رائدة في تحديث التطبيقات ومقرها المغرب، والتي نجحت في تجربة watsonx Code Assistant، وتحويل أكثر من نصف تعليمات تطبيق WebSphere التقليدي البرمجية تلقائيًا.
تمثِّل رحلة IBM في الابتكار سعيًا مستمرًا نحو التميز. ويتطور Watsonx Code Assistant باستمرار لمواكبة احتياجات المطورين والمؤسسات، مع رؤية تهدف إلى:
يتغير مشهد تطوير البرمجيات بسرعة، وتُعَد الحلول البرمجية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في طليعة هذا التحول. تم تصميم IBM watsonx Code Assistant ليتناسب مع احتياجات المطورين، وذلك من خلال توفير الأدوات والدعم اللازمَين لتحسين سير العمل لديهم. ويتمثل التزامنا في مساعدة المؤسسات على تحسين كفاءتها، وتعزيز التعاون، ورفع مستوى الابتكار في عمليات التطوير لديها.
يقدم IBM watsonx Code Assistant الرؤية والتقنية لبناء بيئة تطوير أكثر كفاءة ومرونة وابتكارًا. ومن خلال إضفاء الطابع الديمقراطي على البرمجة وتعزيز التعاون، ودعم دورة حياة تطوير البرمجيات بشكل شامل، وتبسيط الأتمتة، نمكِّن المطورين من فتح آفاق جديدة وتحقيق نجاح غير مسبوق.
لا تكتفِ بكلامنا فقط - نزِّل اليوم تقرير Omdia Universe لعام 2025 حول مساعدي No-Low-Pro IDE Assistants لتكتشف كيف يستخدِم المطورون الذكاء الاصطناعي للبرمجة بذكاء وليس بصعوبة.
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