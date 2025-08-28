شركة IBM تُطلق Text2SQL المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتسهيل وتسريع الوصول إلى البيانات.

غالبًا ما تكون الرؤى القيّمة محجوبة وراء استعلامات SQL المعقدة، والأدوات المتفرقة، والفرق التقنية المثقلة بالمهام. يعرف مستخدمو الأعمال الأسئلة التي يحتاجون إلى الإجابة عنها، لكنهم لا يعرفون اللغة اللازمة لاستخراج تلك الإجابات. في الوقت نفسه، يواجه مهندسو البيانات ازدحامًا متزايدًا من الطلبات، من تصحيحات لوحات المعلومات إلى استعلامات SQL الفردية، ما يؤدي إلى إبطاء الجميع.

إن إنشاء تقرير أو تعديله، والتحقق من منطق الأعمال، أو تطبيق قواعد جودة البيانات غالبًا ما يعني تقديم طلب، والانتظار أيامًا أو أسابيع، والاعتماد على موارد محدودة متمكِّنة في SQL. هذه الديناميكية لا تؤخِّر اتخاذ القرارات فحسب، بل تزيد أيضًا من المخاطر: عندما يكون عدد قليل فقط من الخبراء قادرين على تفسير البيانات ومعالجتها، تتأثر الحوكمة وتفوت الفرص من بين أيديهم. حاول العديد من المؤسسات حل هذه المشكلة من خلال دمج أدوات الذكاء الاصطناعي أو واجهات الدردشة. لكن معظمها لا يفِي بالغرض في بيئات المؤسسات - إذ يفتقر إلى الدقة، ولا يتكامل مع البيانات الخاضعة للحوكمة، أو يفشل في التعامل مع حالات الاستخدام المعقدة مثل إدارة جودة البيانات أو إنشاء منتجات البيانات.

يستفيد الابتكار في Text2SQL من النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) القوية والتكاملات العميقة للحوكمة لتعميم الوصول إلى البيانات وتطويرها - ما يحوِّل البيانات من عقبة تقنية إلى أصل استراتيجي متاح عبر المؤسسة.