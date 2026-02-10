صُنفت شركة IBM كمنافس أول حاليًا في تقرير ®Gartner لعام 2025 عن الحوسبة الكمية

تتميز IBM في البحث ومجموعة المنتجات والنظام البنائي.
الحوسبة الكمية هي تقنية ناشئة قيد التطوير من قبل الشركات والمؤسسات البحثية في جميع أنحاء العالم. في رأينا، هذا التصنيف في تقرير Gartner الأخير وفي المؤسسات البحثية الأخرى يعزز ريادة IBM في مجال الحوسبة الكمية، ويضفي المصداقية على رؤيتنا لمستقبل الحوسبة الكمية.
"خبرة IBM التي تمتد لعقود في مجال أبحاث الحوسبة الكمية (QC) وسنوات التعلم من تنفيذ الأنظمة تمنحها ميزة تنافسية في جذب المتبنين الأوائل على نطاق واسع. وتكمن قوة IBM في تنفيذ إستراتيجيتها طويلة الأمد بانضباط"، كما جاء في التقرير المعنون سباق موردي الذكاء الاصطناعي: IBM هي المنافس الأول في مجال الحوسبة الكمية.
الحوسبة الكمية هي إطار حوسبة جديد يدير بشكل تقليدي عمليات حسابية تعجز عنها أفضل معالجات الكمبيوتر ووحدات معالجة الرسومات الحالية. تستمد الحوسبة الكمية ميزتها من بنية أساسية مختلفة تسمى الكيوبتات فائقة التوصيل، والتي تخزن وتعالج المعلومات في كائن رياضي يسمى الدائرة الكمية. واليوم، تظهر خوارزميات تستخدم الدوائر الكمية لمحاكاة المواد، وتدريب أنواع جديدة من نماذج التعلم الآلي، وإجراء تنبؤات السلاسل الزمنية.
تستطيع الحواسيب الكمية الحالية تنفيذ عمليات حسابية معينة لا تستطيع الحواسيب الفائقة محاكاتها بدقة باستخدام أساليب القوة الغاشمة. ونتوقع في هذا العام أن تتمكن الحوسبة الكمية من إجراء تلك العمليات الحسابية بدقة أكبر وبتكلفة أقل وكفاءة أكثر من أي طرق حساب كلاسيكية—وهو ما يسمى بالميزة الكمية.
ومع ذلك، لن تحل الحوسبة الكمية محل الحواسيب الكلاسيكية. بل نتوقع أن تشكل جوهر بنية الحوسبة الكمية الفائقة، حيث تستخدم المشكلات دوائر الحوسبة الكمية على وحدات معالجة كمية، بمساعدة الموترات والعمليات الأخرى التي تنفذ باستخدام أجهزة الحوسبة الكلاسيكية مثل وحدات معالجة الرسومات، وذلك لحل المشكلات التي تعجز عن حلها أي بنية حوسبة منفردة.
تابع باحثو IBM الحوسبة الكمية منذ سبعينيات القرن الماضي، وقد جرى تطوير العديد من أهم إنجازات هذا المجال في الأجهزة والبرمجيات التقنية—مثل تطوير الكيوبتات—جزئيًا على يد خبراء IBM.
ويتمثل جوهر مهمتنا في تقديم الحوسبة الكمية المفيدة للعالم، وقد جعلت IBM أجهزتها متاحة للمستخدمين منذ أن وضعت الحاسوب الكمي لأول مرة على السحابة في عام 2016. كما تحتفظ IBM أيضًا بمجموعة أدوات تطوير البرمجيات مفتوحة المصدر Qiskit، والتي يفضلها 69% من مطوري الحوسبة الكمية وتُعد أكثر أدوات تطوير البرمجيات الكمية تفضيلاً بشكل عام. كما نحتفظ أيضًا بشبكة IBM Quantum التي تضم 300+ مؤسسة أكاديمية، وعملاء في المجالات، وشركات ناشئة، وشركاء آخرين لتعزيز الحوسبة الكمية واستكشاف حالات استخدام الحوسبة الكمية.
واليوم، تركز شركة IBM على جعل الحوسبة الكمية حقيقة واقعة من خلال خارطة طريق التطوير، وهي مجموعة شفافة من مراحل البحث والتطوير المطلوبة للوصول إلى حاسوب كمي متكامل ومقاوم للأخطاء. منذ طرح خارطة الطريق لأول مرة في عام 2019، حققت شركة IBM كل إنجاز فيها في الوقت المحدد. وفي العام الماضي، أعلن فريق الحوسبة الكمية عن شريحة IBM Quantum Loon التجريبية، والتي قدمت مزايا مهمة لتصحيح الأخطاء المتأصلة في الحواسيب الكمية، وشريحة IBM Quantum Nighthawk المصممة للعملاء والشركاء لاستكشاف الميزة الكمية.
وفقًا لتقرير Gartner، "تغطي مجموعة الحوسبة الكمية من IBM العديد من المجالات وحالات الاستخدام، ما يُمكّن الشركة من دعم وتقديم المنتجات لمجموعة واسعة من العملاء."
بالإضافة إلى ذلك، يذكر التقرير أن "خبرة IBM الطويلة في مجال الحوسبة الكمية تمنحها ميزة في مجالات مثل البحث ومجموعة المنتجات، بالإضافة إلى كونها ركيزة أساسية للنظم البنائية."
تتعهد شركة IBM بتقديم الحوسبة الكمية المفيدة للعالم. تتيح مجموعة باقاتنا إمكانية الوصول إلى الحواسيب الكمية المزودة بأكثر من 100 كيوبت، بما في ذلك باقة مفتوحة تقدم 10 دقائق شهريًا، مع تغييرات مثيرة قادمة. ونواصل إضافة مزايا جديدة إلى Qiskit، وتمكين عملائنا وشركائنا من استكشاف حالات استخدام قد تكون مدمرة لمشكلات العالم الحقيقي.
Gartner، سباق موردي الذكاء الاصطناعي: IBM هي المنافس الأول في مجال الحوسبة الكمية، 8 ديسمبر 2025.