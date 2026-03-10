تُعد IBM شركة رائدة في سبعة تقارير من Gartner Magic Quadrant المتعلقة بالذكاء الاصطناعي لعامي 2025 و2026

نلنا التقدير بفضل "قدرتنا على التنفيذ" و"رؤيتنا" ضمن منصة watsonx.
تحتاج المؤسسات إلى أساس متكامل يجمع بين الوكلاء وتطوير الذكاء الاصطناعي والحوكمة والبيانات. ومع ذلك، في ظل سوق الذكاء الاصطناعي المزدحم بالمتخصصين في مجالات دقيقة، تجد المؤسسات نفسها مضطرة للربط بين عدة موردين، وإدارة ما يترتب على ذلك من تعقيدات.
يقضي IBM watsonx على هذا التعقيد. بدلاً من إدارة حلول من موردين متعددين، تحصل المؤسسات على محفظة موحدة ومتكاملة تغطي كافة طبقات الذكاء الاصطناعي. بصفتها رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي عبر جميع طبقات المؤسسة، توفر watsonx مساراً مرناً وقابلاً للتوسع يحقق قيمة تجارية ملموسة.
في عامي 2025 و2026، صنفت Gartner شركة IBM كرائدة ضمن سبعة تقارير لـ Gartner Magic Quadrant تتعلق بمجالات البيانات والذكاء الاصطناعي. نؤمن بأن هذا يعكس قدرة IBM watsonx على التنفيذ المتسق عبر جميع مراحل دورة حياة الذكاء الاصطناعي، وليس في مجال واحد فقط.
تقارير Magic Quadrant المتعلقة بالبيانات والذكاء الاصطناعي التي صنفت IBM كشركة رائدة:
بالإضافة إلى ذلك، حصلت IBM watsonx على العديد من الجوائز والتقديرات من RedDot و G2 و TrustRadius في عام 2025 في مجال تطوير تطبيقات المؤسسات.
تقوم مؤسسة Gartner بتقييم الموردين بناءً على شمولية الرؤية والقدرة على التنفيذ في جميع تقارير Magic Quadrant الخاصة بها. بالنسبة لنا، يعكس تصدرنا لهذه التقارير قدرة IBM على تحويل رؤية السوق إلى نتائج ملموسة لعملائنا. ونحن نؤمن بأن نقاط القوة الست هذه هي السبب وراء نيلنا لهذا التقدير:
نحن نؤمن بأن تصنيف Gartner لشركة IBM كشركة رائدة يعكس التزامنا بمساعدة المؤسسات على بناء أسس مسؤولة للبيانات والذكاء الاصطناعي. هذا الالتزام مدعوم بزخم حقيقي في السوق؛ حيث أعلنت IBM عن أعمال بقيمة 12.5 مليار دولار أمريكي في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي مدعومة بمنصة watsonx، منها 4.5 مليار دولار أمريكي تم تحقيقها من خلال عمليات النشر الداخلية. بفضل ثقة آلاف الشركات، نجحت منصة watsonx في تطوير تقنيات ذكاء اصطناعي تحويلية؛ بدءاً من تعزيز التجارب الرقمية المخصصة لشركة Ferrari، وصولاً إلى إحداث ثورة في تحليلات الرياضات المباشرة لبطولة UFC. نحن نؤمن بأن إشادة المحللين والنتائج الواقعية يبرهنان على مدى قدرة watsonx على تقديم القيمة في كل طبقة من مجموعة الذكاء الاصطناعي للمؤسسات.
إنَّ Gartner و Magic Quadrant هما علامتان تجاريتان لشركة .Gartner, Inc و/أو الشركات التابعة لها.
لا تصادق Gartner على أي شركة أو مورد أو منتج أو خدمة مذكورة في منشوراتها، ولا تنصح مستخدمي التقنيات باختيار الموردين الحاصلين على أعلى التقييمات أو غيرها من التصنيفات فقط. تضم منشورات Gartner آراء مجموعة Gartner للأعمال والتقنيات، وينبغي عدم تفسيرها على أنها حقائق مؤكدة. تُخلي شركة Gartner مسؤوليتها عن جميع الضمانات، الصريحة أو الضمنية، فيما يتعلق بهذا المنشور، بما في ذلك أي ضمانات تتعلق بقابلية التسويق أو الملاءمة لغرض معين.