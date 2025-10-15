واجهة مستخدم بسيطة وبديهية وتعاون محسَّن ومتعدد المستخدمين؛ لتقليل العوائق أمام اعتماد SysML v2.
في 14 أكتوبر 2025، أعلنت IBM عن الإصدار 1.5 من Rhapsody Systems Engineering (SE)، وهو تحديث رئيسي يهدف إلى تسريع اعتماد SysML v2 لدى المؤسسات التي تطوِّر أنظمة معقدة في مجالات الطيران والدفاع والسيارات وغيرها من الصناعات ذات المهام الحساسة.
يعالج الإصدار الجديد تحديين أساسيين تواجههما فِرَق هندسة النظم: المساعدة على تقليل منحنى التعلم المرتبط بتبني لغة SysML v2، وتمكين التعاون متعدد المستخدمين في المشاريع الكبيرة.
مع تزايد الضغوط التنافسية وتعقيدات المنتجات، أصبحت هندسة النظم أكثر أهمية من أي وقت مضى لنجاح المنتجات المتقدمة. تتجه المؤسسات بشكل متزايد نحو استخدام SysML v2 لتحسين النمذجة والتحليل عبر المجالات المختلفة لإعداد التصاميم المعقدة والسيطرة على المخاطر الإجمالية وتكاليف التطوير والاستجابة بشكل أفضل للمتطلبات المتغيرة للأطراف المعنية. ومع ذلك، ثبت أن اعتماد SysML v2 يمثِّل تحديًا للعديد من الفِرَق؛ بسبب الطابع الرسمي وتعقيد النمذجة المرتبط بلغة SysML v2.
وإدراكًا منا بأن الصرامة الرسمية للغة SysML v2 قد تشكِّل عائقًا أمام الاعتماد، يقدِّم Rhapsody SE v1.5 تبسيطات وأتمتة ذكية وبديهية مصممة لتحسين الإنتاجية وتقليل منحنى تعلم النمذجة.
تعمل الإيماءات البسيطة والبديهية، مثل عمليات السحب والإفلات، على إحداث التغييرات اللازمة تلقائيًا في نموذج SysML v2 الأساسي، مثل إنشاء المنافذ ومَعلمات الإجراءات ومَعلمات حالات الاستخدام وغيرها من العناصر. تم تصميم هذه الأتمتة لتمكين المستخدمين من إنشاء نماذج متوافقة بكفاءة وبشكل بديهي، دون الحاجة إلى خبرة متعمقة في مواصفات SysML v2 الرسمية، ومع تقليل مخاطر أخطاء النمذجة.
بالإضافة إلى ذلك، يتيح الإصدار v1.5 للمستخدمين إخفاء الهياكل الفرعية المعقدة ضمن نماذجهم، ما يقلل من ازدحام المعلومات ويساعد المهندسين على التركيز على الجوانب الأكثر صلة بعملهم الحالي. وتُعَد هذه القدرة ذات قيمة خاصة عند العمل على بنى أنظمة كبيرة ومعقدة.
يقدِّم الإصدار 1.5 من Rhapsody SE قدرات التعاون متعدد المستخدمين التي تمكِّن الفِرَق الكبيرة والموزعة من العمل معًا بفاعلية على تصميم أنظمة معقدة. يمكن للمهندسين الآن العمل على التكوينات الخاصة بهم واستكشاف بدائل التصميم في فروعهم الخاصة، مع التفاعل بسلاسة مع الفروع العامة "الرئيسية" للنمذجة، ما يُتيح تدفقات عمل متوازية دون تعارض ويدعم متطلبات التوسع لمجموعات الهندسة على مستوى الشركات.
