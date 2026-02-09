أعلنت IBM Instana عن التوافر العام لميزة إدارة مجموعات مجمعات OpenTelemetry المدعوم ببرتوكول OpAMP

لقد أصبح OpenTelemetry المعيار المفتوح لجمع بيانات القياس عن بُعد عبر الأنظمة المعقدة والموزعة اليوم.
مع تسارع وتيرة التبني، لم يعد التحدي متمثلاً في كيفية جمع البيانات، بل في كيفية نشر، وإدارة، وتشغيل مجموعات المجمعات على نطاق واسع وبطريقة موثوقة.
تعلن IBM Instana الآن عن التوافر العام (GA) لإدارة مجموعات مجمّعات OpenTelemetry المدعومة ببروتوكول إدارة الوكلاء المفتوح (OpAMP). وتُعد هذه الإمكانية جزءًا أساسيًا من مبادرة OpenTelemetry الموسعة على Instana، حيث تمنح فرق العمليات تحكمًا مركزيًا وآليًا في البنية التحتية لمجمّعات OpenTelemetry.
سرعان ما يصبح تشغيل مئات أو آلاف من مجمّعات OpenTelemetry عبر البيئات الهجينة ومتعددة السحابة أمرًا صعبًا عند تكوين كل مثيل وترقيته يدويًا. ويؤدي انحراف التكوين، وعدم اتساق الإصدارات، وانعدام الرؤية بشأن سلامة المجمع إلى زيادة المخاطر التشغيلية.
من خلال التوافر العام لميزة إدارة المجموعات، توفر Instana إدارة مركزية لدورة حياة مجمعات OpenTelemetry. يمكن للفرق طرح التكوينات القياسية، وتطبيق التحديثات بطريقة مضبوطة، ومراقبة حالة المجمعات في الوقت الفعلي، وتقليل عمليات التغيير اليدوية من خلال الأتمتة القائمة على السياسات.
استنادًا إلى بروتوكول OpAMP، تنشئ المجمِّعات قناة تحكم آمنة على Instana. وذلك يتيح التكوين عن بُعد، والإبلاغ عن الحالة في الوقت الفعلي، والطرح الآمن أو التراجع عن التكوين وتحديثات الإصدارات عبر المجموعة.
تعمل ميزة إدارة المجموعات أيضًا على إتاحة إجراءات تشغيلية مباشرة ضمن واجهة Instana. يمكن للمستخدمين إعادة تشغيل المجمعات من داخل المنصة، وتعديل تكوين YAML الخاص بالمجمع، وضبط مستويات السجلات عند الطلب لدعم استكشاف الأخطاء وإصلاحها والتحكم في التجارب من دون الحاجة إلى تسجيل الدخول إلى المضيفين الفرديين.
تُقدَّم إدارة مجموعات مجمعات OpenTelemetry كجزء من دعم OpenTelemetry الموسع من Instana.
تُعامل مسارات ومقاييس وسجلات OpenTelemetry كإشارات تشغيلية من الدرجة الأولى وتُربط تلقائيًا بطوبولوجيا Instana في الوقت الفعلي، وخرائط اعتماد الخدمة، وتحليل الأسباب المحتملة. ويمكن للفرق الاحتفاظ بأدوات قياس OpenTelemetry الحالية لديهم مع استخدام Instana لتحويل بيانات القياس عن بُعد غير المنسقة إلى نتائج تشغيلية أسرع وأكثر موثوقية.
ومن خلال دمج عمليات المجمعات الآلية مع معارف Instana، يمكن للعملاء تقليل متوسط الوقت اللازم للحل، وتجنب تجميع البيانات يدويًا، والعمل من منظور واحد ومتسق عبر التطبيقات والخدمات والبنية التحتية.
لمساعدة المشغلين على فهم كيف يبدو المُجمِّع السليم داخل Instana، يتضمن هذا الإصدار رؤية عميقة لسلامة مسارات وعمليات كل مثيل من مجمِّعات OpenTelemetry.
يمكنك استعراض ما يلي:
تُظهر لقطات الشاشة هذه مجمعًا يعالج الملايين من المقاييس والآلاف من السجلات من دون أي فقدان، مع قوائم انتظار تصدير فارغة، واستخدام مستقر للموارد، وهو الهدف الذي ترغب الفرق في الحفاظ عليه عند إدارة المجموعات على نطاق واسع.
يحافظ نهج Instana على كل ما تقدره الفرق في OpenTelemetry، مثل الانفتاح وقابلية النقل. وفي الوقت نفسه، تضيف Instana ميزة التحكم في المجموعات على مستوى المؤسسات، والأتمتة، والذكاء المستند إلى الذكاء الاصطناعي، والتي تعمل باستمرار عبر أنظمة SaaS والبيئات المستضافة ذاتيًا.
يمكن للمؤسسات توحيد معايير القياس على OpenTelemetry، مع الاعتماد على Instana لإدارة المجمعات، والحفاظ على توافق التكوينات، وربط بيانات القياس عن بُعد بالقرارات التشغيلية الفعلية من دون تطوير وصيانة أدوات مخصصة.
ميزة إدارة مجموعات مجمعات OpenTelemetry المدعومة ببروتوكول OpAMP أصبحت متاحة الآن بشكل عام على IBM Instana كجزء من إصدار OpenTelemetry الموسع.
يمكن للفرق استخدام مجمعات وأدوات قياس OpenTelemetry الحالية مع Instana فورًا—أو نشر Instana Distribution of OpenTelemetry Collector (IDOT) للإعدادات المبسطة—للحصول على تحكم مركزي في المجموعات، ورؤية أعمق لسلامة المجمعات والمسارات، وإجراءات مجدية داخل المنصة مثل إعادة تشغيل المجمعات، وتعديل تكوين YAML الخاص بالمجمعات، وتغيير مستويات السجلات مباشرة من واجهة Instana.