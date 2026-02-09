أعلنت IBM Instana عن التوافر العام لميزة إدارة مجموعات مجمعات OpenTelemetry المدعوم ببرتوكول OpAMP

سرعان ما يصبح تشغيل مئات أو آلاف من مجمّعات OpenTelemetry عبر البيئات الهجينة ومتعددة السحابة أمرًا صعبًا عند تكوين كل مثيل وترقيته يدويًا. ويؤدي انحراف التكوين، وعدم اتساق الإصدارات، وانعدام الرؤية بشأن سلامة المجمع إلى زيادة المخاطر التشغيلية.

من خلال التوافر العام لميزة إدارة المجموعات، توفر Instana إدارة مركزية لدورة حياة مجمعات OpenTelemetry. يمكن للفرق طرح التكوينات القياسية، وتطبيق التحديثات بطريقة مضبوطة، ومراقبة حالة المجمعات في الوقت الفعلي، وتقليل عمليات التغيير اليدوية من خلال الأتمتة القائمة على السياسات.

استنادًا إلى بروتوكول OpAMP، تنشئ المجمِّعات قناة تحكم آمنة على Instana. وذلك يتيح التكوين عن بُعد، والإبلاغ عن الحالة في الوقت الفعلي، والطرح الآمن أو التراجع عن التكوين وتحديثات الإصدارات عبر المجموعة.

تعمل ميزة إدارة المجموعات أيضًا على إتاحة إجراءات تشغيلية مباشرة ضمن واجهة Instana. يمكن للمستخدمين إعادة تشغيل المجمعات من داخل المنصة، وتعديل تكوين YAML الخاص بالمجمع، وضبط مستويات السجلات عند الطلب لدعم استكشاف الأخطاء وإصلاحها والتحكم في التجارب من دون الحاجة إلى تسجيل الدخول إلى المضيفين الفرديين.