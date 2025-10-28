توسع شركة IBM خدمات الدعم لجدران الحماية الافتراضية والمادية
تعمل IBM Technology Lifecycle Services (TLS)، المزود العالمي لخدمات دعم العملاء لدى IBM، على توسيع قدراتها لتقديم حلول شاملة لجدران الحماية والشبكات بالشراكة مع شركة Cisco.
يعتمد نجاح الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي على أكثر من مجرد خوارزميات قوية أو مجموعات بيانات أو وحدات معالجة رسومات أو أجهزة كمبيوتر مركزية. ويكمن جزء كبير من الأداء في سرعة وعرض النطاق الترددي للشبكة التي تربط جميع هذه الأنظمة في بيئة تزداد تعقيدًا مع انتشار البائعين في مركز البيانات.
إذا لم تكن الشبكة قوية بما يكفي، فمهما بلغت الأنظمة من تقدم فستعاني من ضعف في الأداء. ولكن إلى جانب الأداء، تمثل الشبكات أيضًا دورًا حاسمًا في مجال الأمن، حيث يتعين عليها إدارة الظروف الاستثنائية، مثل الشذوذ في المدخلات، بينما تساعد أيضًا على الاستجابة بشكل فعال للهجمات المعادية المتعمدة ومعالجة المخاطر الأمنية.
لمواجهة هذه التحديات، تعمل خدمات دورة حياة التكنولوجيا (TLS) التابعة لشركة IBM، وهي المزود العالمي لخدمات دعم العملاء في IBM، على توسيع قدراتها لتقديم حلول شاملة للشبكات وجدران الحماية بالشراكة مع شركة Cisco (المُدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: CSCO). يحظى نظام Cisco Secure Firewall، الذي يُعد جزءًا أساسيًا من Cisco Hybrid Mesh Firewall، باعتراف دولي رفيع، حيث صنفته IDC كمنتج رائد في مجال جدران الحماية الهجينة للمؤسسات لعام 2025، كما تميز بوضع فريد من ناحية "الرؤية" وحيد في تقرير Gartner Magic Quadrant لنفس العام، فهذا النظام الأمني المتقدم مصمم خصيصًا لتقوية أمن بيانات المؤسسات، فهو لا يكتفي بمنحك رؤية معمقة لحركة الشبكة، بل يوفر دفاعًا منيعًا ضد الهجمات الجديدة التي لم تُكتشف بعد (هجمات اليوم الصفري)، مستخدمًا في ذلك تقنية Snort ML المتطورة، والمدعومة بقوة تحليلات Talos Intelligence والأتمتة الموجَّهة بالذكاء الاصطناعي.
وفقًا لشركة Cisco، فإن ابتكار جدران الحماية الخاص بها يتضمن محرك الرؤية المشفرة (EVE) لالتقاط التهديدات المضمنة في حركة المرور المشفرة دون الحاجة إلى فك التشفير وتوفير خيار فك التشفير الانتقائي لحركة المرور على الشبكة عالية المخاطر. باستخدام جدران الحماية من الجيل التالي (NGFW)، يمكن لـ IBM TLS الآن دعم دورة حياة جدران الحماية هذه، سواء أكانت مادية أم سحابية أم افتراضية، من خلال التخطيط والتصميم والشراء والتثبيت وإلغاء التثبيت ودعمها، ما يساعد العملاء على تحسين البنية الأساسية أو الذكاء الاصطناعي الخاص بهم. يعد SnortML نظام اكتشاف الاستغلال القائم على التعلم الآلي ولا يعتمد على التوقيعات. ومكمن فشل توقيعات نظام منع التسلل التقليدية هو في التهديدات المضمنة، مثل هجمات حقن لغة الاستعلام الهيكلية، التي يمكن إدماجها في مواقع لا تستطيع الضوابط المعتادة اكتشافها.
تم تصميم الحل لتحديث البنية التحتية للشبكة والأمن بأحدث الميزات، للمساعدة على حماية البيئة ضد التهديدات والثغرات الناشئة، ومعالجة الخروقات والمساهمة في التخفيف من مخاطر الهجمات الإلكترونية التي يمكن أن تسبب فقدان البيانات وتوقف الخدمة المكلف والإضرار بالسمعة.
يعمل جدار الحماية كمكون دفاعي ضد التهديدات الإلكترونية، وقد قام في الماضي بحماية مراكز البيانات من الإنترنت، حيث كانت منطقة الهجوم مقتصرة على نقطة دخول واحدة للمبنى. ومع ذلك، أدى ظهور سياسات "أحضر جهازك معك"، والخدمات المستندة إلى السحابة، وأجهزة إنترنت الأشياء (IoT)، وبنى الفروع والعاملين عن بُعد إلى توسيع نطاق الهجوم بشكل كبير. واليوم، يحاول محيط الأمن أن يشمل أي مكان يتصل فيه المستخدمون بالتطبيقات.
نحن ننتقل إلى عصر أصبح فيه اعتماد أفضل الممارسات وإطار العمل الشامل للأمن الإلكتروني أمرًا ضروريًا. وتهدف هذه الإطارات، التي تتضمن البروتوكولات والقواعد والتصاميم المعمارية، إلى المساعدة على تعزيز حماية الاختراق والمستخدم والذكاء الاصطناعي مع السعي إلى مساعدة أصحاب المصلحة في الالتزام بمتطلبات الامتثال المتطورة. بينما ندخل عصرًا يسيطر عليه الذكاء الاصطناعي، يظل الأمن مع ذلك جانبًا رئيسيًا لهذا المشهد الجديد بالنسبة للشركات.
على الرغم من نمو الذكاء الاصطناعي الذي لا يمكن إنكاره، فإن اعتماده يأتي مصحوبًا بالمخاطر. يظهر تقرير IBM IBV "تأمين الذكاء الاصطناعي التوليدي - ما يهم الآن" من عام 2024 أن المديرين التنفيذيين المشاركين أعربوا عن مجموعة واسعة من المخاوف بشأن اعتمادهم علي الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل زيادة احتمالية تعطل الأعمال (56٪)، والمخاطر غير المتوقعة والثغرات الأمنية الجديدة (51٪) والهجمات الجديدة التي تستهدف نماذج الذكاء الاصطناعي وبيانات وخدمات الذكاء الاصطناعي الحالية (47٪).
مع استمرار ارتفاع التعقيدات التي تؤثر على الأداء والتكاليف، نلاحظ أن الحاجة إلى الدعم الشامل للتغلب على التحديات الجديدة قد ازدادت بشكل كبير مع ظهور تقنيات المحاكاة الافتراضية لمركز البيانات. وتشمل إدارة ما كان في يوم من الأيام بيئة قائمة على الأجهزة فقط الإشراف على الأنظمة الافتراضية المتطورة، بما في ذلك تقنيات جدار الحماية المتقدمة. ووفق التقرير الصادر عام 2023 من IDC، من المتوقع أنه بحلول عام 2027، سيتم إضفاء الأهمية على أكثر من 70٪ من البنية التحتية للحوسبة المؤسسية، مدعومة بالطلب على الحوسبة المحسنة.
يهدف التوسع في عرض أمن جدار الحماية IBM TLS إلى تلبية هذا الطلب الكبير في السوق. مع قيام المؤسسات بترحيل أحمال التشغيل إلى السحابة، يمكن لجدران الحماية الافتراضية توفير حماية قابلة للتوسع ومتناسقة، بالإضافة إلى التكامل بسلاسة مع الأدوات السحابية الأصلية، وتوفير رؤية محسّنة، والمساعدة على تبسيط الإدارة عبر البنى التحتية المعقدة المختلطة أو متعددة السحابة. فمن خلال التركيز على قدرات جدار الحماية الافتراضية، يمكن للمؤسسات تحصين دفاعات الأمن الإلكتروني لديها ومعالجة مخاطر الاختراقات في ظل مشهد التهديدات المتطور.
من خلال اختيار IBM كشريك لخدمات الدعم لكل من جدران الحماية المادية والافتراضية، يمكن للعملاء الاستفادة من فائدة العلاقة التقنية الوثيقة وطويلة الأمد بين شركة IBM وشركة Cisco. فتاريخ تعاوننا مع شركة Cisco يعود إلى عام 1999، ونخدم حاليًا مجموعة كبيرة من عملاء Cisco، ونقدم خدمات مثل التخطيط الاستراتيجي والتصميم وتنفيذ الأجهزة والبرامج وخدمات دورة الحياة والدعم.
وباعتبارها واحدة من بين ستة شركاء فقط من Cisco Global Gold System Integrator وهي أيضًا شركة مصنعة لأنظمة تكنولوجيا المعلومات، فإن شركة IBM تجلب قيمة فريدة في هذا المجال. بفضل مخزوننا الضخم من منتجات الشبكات والأمن من Cisco التي ندعمها، يعمل IBM TLS على حل 97% من مشكلات أجهزة الشبكات لأنظمة Cisco من أول اتصال بين العميل وفريق الدعم الفني. فنحن نساعد العملاء على تلبية احتياجات التحديث والتجديد، بما في ذلك متطلبات تنفيذ منتجات الشبكة والأمن. يمكن أن يساعد هذا الهيكل الشامل على الحفاظ على بيئات العملاء آمنة وفعالة ومتاحة ومرنة.