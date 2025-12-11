توسع IBM اتفاقية OEM مع قدرات إدارة الهوية والوصول المتميزة من Delinea
تعمل هذه الاتفاقية الجديدة على تعميق التعاون الاستراتيجي، وتمكين رؤية أكبر، وتفويض ذكي، وتحكم موحد عبر جميع الهويات البشرية والآلية.
توسع IBM اتفاقية OEM الخاصة بها مع Delinea، الرائدة في أمن الهوية الذكي، لتقديم قدرات متقدمة لإدارة الهوية والوصول المميزة من خلال منصة IBM Verify Privileged Identity Platform.
تعمل هذه الاتفاقية الجديدة على تعميق التعاون الاستراتيجي الذي بدأ بين الشركتين في عام 2018، وتوفر منصة Delinea الكاملة لعملاء IBM، ما يمنحهم رؤية أكبر، وتفويضًا ذكيًا، وتحكمًا موحدًا عبر جميع الهويات، البشرية والآلية. وتوفر منصة Delinea نظامًا أصليًا كاملاً من حلول أمن الهوية التي تمكن المؤسسات من بناء وتطبيق السياق عبر جميع الهويات بتفويض ذكي.
تُعد الهوية من أكثر نقاط التحكم حساسية في المنظور الأمني الحديث. ومع تبني المجموعات الذكاء الاصطناعي، والسحابة الهجينة وحوسبة الحافة، يستمر عدد الحسابات المميزة، وأسطح الهجمات المحتملة، في النمو.
ومن خلال دمج منصة Delinea في IBM Verify، تقدم IBM حلاً موحدًا من حلول السحابة الأصلية يساعد العملاء في:
تتيح الاتفاقية الموسعة منصة Delinea الكاملة من خلال منصة IBM Verify Privileged Identity Platform، ما يوفر للعملاء نهجًا موحدًا لأمان الهوية يجمع بين تفويض Delinea المتقدم المستند إلى الذكاء الاصطناعي وخبرة IBM العميقة في الأمن ومحفظتها.
معًا، توفر IBM وDelinea رؤية شاملة للأنشطة المميزة وضوابط وصول متسقة لمساعدة العملاء على تقليل المخاطر، وتعزيز قابلية التدقيق، وتعزيز الإنتاجية لفرق الأمن وتقنية المعلومات.
قال Bob Kalka، قائد المبيعات العالمي في IBM Verify: "الأمن مدفوع بالابتكار". "ويجسّد تعاوننا مع شركة Delinea التزامنا بتقديم حلول تمكّن الشركات من التعامل مع تعقيدات مشهد التهديدات الحديثة. معًا، نضع معايير جديدة لأمن الهوية، ومساعدة العملاء على العمل بثقة في عالم رقمي سريع التغير".
تعزز هذه الاتفاقية الموسعة استراتيجية IBM للتعاون مع قادة الصناعة الذين يكملون ويوسعون قدرات IBM Verify.
تعرف على المزيد عن كيفية تعاون IBM وDelinea لمساعدة المجموعات على تعزيز أمان الهوية وتبسيط إدارة الوصول المميز.