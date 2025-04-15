تعزِّز IBM قدرات watsonx.governance بمحرك جديد لتقييم مخاطر النماذج

مع استمرار الشركات في توسيع نشرات الذكاء الاصطناعي التوليدي، أصبح من المهم بشكل متزايد أن تطور الشركات فهمًا أفضل للمخاطر المرتبطة بنماذج الأساس الكامنة، بما في ذلك حقن المطالبات، والمخرجات السامة، وكسر الحماية، والهلوسة.

تمتلك المؤسسات خيارات واسعة عند اختيار نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي التي ستستخدمها. من المهم اتخاذ قرار مدروس لتجنب المواقف التي قد تؤدي إلى أداء سيئ للنماذج التوليدية (مثل روبوت محادثة مخصص للعملاء يقدِّم إرشادات خاطئة أو ضارة). قد يكون لهذه المواقف تأثير بالغ على السمعة، يصعب على المؤسسة التعافي منه. لذلك، ينبغي أن يكون امتلاك بيانات كمية وموضوعية عن المخاطر جزءًا أساسيًا من عملية إدخال النماذج إلى المؤسسة.

تتكون عملية إعداد نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي من 3 مراحل:

فهم المخاطر العامة للذكاء الاصطناعي التوليدي. تحديد المخاطر التي تنطبق على نموذج ذكاء اصطناعي معين (أو حالة استخدام). تقييم المخاطر المحددة.

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