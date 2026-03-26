IBM Engineering Rhapsody 10.0.3: MBSE أسرع على مستوى المؤسسات للنماذج الكبيرة والفرق الموزعة

يوفّر هذا الإصدار أداءً أقوى على مستوى المؤسسات وتعاونًا أفضل، كما يوسّع نطاق الوصول إلى أصول النماذج القائمة منذ فترة طويلة، بما يمنح الفرق وضوحًا في الوقت الفعلي لاتخاذ قرارات أكثر ثقة على مستوى النظام.
ومع تزايد متطلبات التطوير والتسليم بكفاءة عبر البرامج المعقدة، ترتفع بالسرعة نفسها التوقعات المرتبطة بأدوات هندسة النظم القائمة على النماذج (MBSE). وغالبًا ما تصطدم فرق هندسة الأنظمة الموزعة وهندسة البرمجيات بعقبات تؤخر التقدم: إذ لا تتوسع دورات المراجعة بما يواكب التعقيد المتزايد، وتكون النماذج بطيئة في التحميل، وتظل الرؤية عبر دورة الحياة محدودة.
صُمم IBM Engineering Rhapsody 10.0.3 لمعالجة هذه المشكلات والحد منها، من خلال تعزيز الأداء من فئة المؤسسات مع النماذج الكبيرة، وتقديم تحسينات تُبسّط التعاون وتُسرّع الابتكار، ودعم الوصول إلى بيانات النماذج عبر بروتوكول سياق النموذج الجديد (MCP).
يوفّر IBM Engineering Rhapsody 10.0.3 لفرق الهندسة السرعة والوضوح والرؤى التي تحتاجها لاتخاذ قرارات واثقة، لا سيما عند العمل على نماذج على مستوى المؤسسات أو نماذج مشتركة بين فرق موزعة. ويتضمن هذا الإصدار أيضًا قدرات داعمة للذكاء الاصطناعي متاحة ضمن المعاينة العامة، ما يمثل خطوة مبكرة نحو أتمتة أوسع بمساعدة الذكاء الاصطناعي، بينما تكمن قيمته الأساسية في أثره الفوري في سهولة الاستخدام والإنتاجية.
ومع Rhapsody 10.0.3، يقضي المهندسون وقتًا أقل في الانتظار، ويحصل القادة على رؤى أوضح تمكّنهم من اتخاذ قرارات أسرع، كما تواكب مهام سير عمل MBSE الجداول الزمنية للتسليم في المؤسسات، بفضل تقليل التأخيرات الناتجة عن الأدوات وتحقيق مواءمة أوثق مع أهداف البرامج. ومن خلال تقليل اختناقات الأداء، يساعد هذا الإصدار الفرق على الحفاظ على سير مراجعات الأطراف المعنية بكفاءة وعلى نطاق واسع، وتحسين التعاون وقابلية التدقيق، والحد من المخاطر عبر تحليلات أسرع وعمليات تحقق أكثر كفاءة.
وتشمل تحسينات أداء النماذج على مستوى المؤسسات ما يلي:
يقدّم الإصدار 10.0.3 تحسينات تعزّز التنقل داخل النماذج، وترفع إنتاجية المطورين، وتساعد فرق الهندسة على مراجعة التغييرات وتصوّرها والتواصل بشأنها بفاعلية على مستوى المؤسسات. والنتيجة هي مهام سير عمل MBSE أكثر كفاءة للفرق التي تدير نماذج كبيرة، وتتعاون عبر فرق موزعة، وتتعامل مع تعقيد متزايد في البرامج.
ويقدّم Rhapsody 10.0.3، المتاح الآن بشكل عام، أيضًا إمكانية الوصول للقراءة إلى نماذج Rhapsody التي بُنيت على مدى عقود، وذلك عبر خادم بروتوكول سياق النموذج الجديد (MCP) المتاح ضمن المعاينة العامة. ويوفّر ذلك تحليلات شبه فورية للأصول واسعة النطاق، إلى جانب مرونة "Bring Your Own AI" لإجراء اكتشافات مخصصة مدعومة بالتعلّم الآلي.
ومع توسّع البرامج وتزايد صعوبة إدارة النماذج القديمة، تحتاج الفرق إلى وصول سريع وجاهز للذكاء الاصطناعي من دون اختناقات في الأداء، بما يتيح الاستفادة من عقود من البيانات لاستخلاص رؤى حديثة، وتحليل المخاطر، ودعم الابتكار في مهام سير عمل MBSE الموزعة.
يمكنك الاطلاع هنا على جميع ميزات المنتج الجديدة والتحديثات على صفحة المنتج.
وتساعد هذه التطورات مجتمعة عملاء Rhapsody على توسيع نطاق MBSE بفاعلية أكبر عبر بيئات هندسية تزداد تعقيدًا.
وبالنسبة إلى المؤسسات التي تدير عمليات تسليم تتطلب امتثالًا مكثفًا وأصول نماذج طويلة الأجل، يعمل الإصدار 10.0.3 على تحسين تعاون الفرق عبر التخصصات، ومراجعة التغيير وحوكمته، كما يساعد في الحفاظ على الوصول إلى سياق النموذج اللازم لاتخاذ قرارات واثقة.
وينتج عن ذلك مهام سير عمل MBSE تدعم قدرًا أكبر من السرعة والوضوح من دون التضحية بإمكانية التتبّع والتحكم على مستوى المؤسسات، وهما عنصران تتطلبهما المجالات الهندسية عالية الموثوقية وبرامج التطوير.