IBM Engineering Rhapsody 10.0.3: MBSE أسرع على مستوى المؤسسات للنماذج الكبيرة والفرق الموزعة

يوفّر هذا الإصدار أداءً أقوى على مستوى المؤسسات وتعاونًا أفضل، كما يوسّع نطاق الوصول إلى أصول النماذج القائمة منذ فترة طويلة، بما يمنح الفرق وضوحًا في الوقت الفعلي لاتخاذ قرارات أكثر ثقة على مستوى النظام.

تاريخ النشر 26 مارس 2026

ومع تزايد متطلبات التطوير والتسليم بكفاءة عبر البرامج المعقدة، ترتفع بالسرعة نفسها التوقعات المرتبطة بأدوات هندسة النظم القائمة على النماذج (MBSE). وغالبًا ما تصطدم فرق هندسة الأنظمة الموزعة وهندسة البرمجيات بعقبات تؤخر التقدم: إذ لا تتوسع دورات المراجعة بما يواكب التعقيد المتزايد، وتكون النماذج بطيئة في التحميل، وتظل الرؤية عبر دورة الحياة محدودة.

صُمم IBM Engineering Rhapsody 10.0.3 لمعالجة هذه المشكلات والحد منها، من خلال تعزيز الأداء من فئة المؤسسات مع النماذج الكبيرة، وتقديم تحسينات تُبسّط التعاون وتُسرّع الابتكار، ودعم الوصول إلى بيانات النماذج عبر بروتوكول سياق النموذج الجديد (MCP).

تمكين فرق الهندسة من خلال تعزيز السرعة والوضوح

يوفّر IBM Engineering Rhapsody 10.0.3 لفرق الهندسة السرعة والوضوح والرؤى التي تحتاجها لاتخاذ قرارات واثقة، لا سيما عند العمل على نماذج على مستوى المؤسسات أو نماذج مشتركة بين فرق موزعة. ويتضمن هذا الإصدار أيضًا قدرات داعمة للذكاء الاصطناعي متاحة ضمن المعاينة العامة، ما يمثل خطوة مبكرة نحو أتمتة أوسع بمساعدة الذكاء الاصطناعي، بينما تكمن قيمته الأساسية في أثره الفوري في سهولة الاستخدام والإنتاجية.

ومع Rhapsody 10.0.3، يقضي المهندسون وقتًا أقل في الانتظار، ويحصل القادة على رؤى أوضح تمكّنهم من اتخاذ قرارات أسرع، كما تواكب مهام سير عمل MBSE الجداول الزمنية للتسليم في المؤسسات، بفضل تقليل التأخيرات الناتجة عن الأدوات وتحقيق مواءمة أوثق مع أهداف البرامج. ومن خلال تقليل اختناقات الأداء، يساعد هذا الإصدار الفرق على الحفاظ على سير مراجعات الأطراف المعنية بكفاءة وعلى نطاق واسع، وتحسين التعاون وقابلية التدقيق، والحد من المخاطر عبر تحليلات أسرع وعمليات تحقق أكثر كفاءة.

وتشمل تحسينات أداء النماذج على مستوى المؤسسات ما يلي:

  • تحميل النماذج: تحسين أداء تحميل النماذج بما يحقق زيادات ملموسة في السرعة للمشروعات الكبيرة والمشروعات على مستوى المؤسسات.
  • عرض مخصص لميزة Remote Artifacts: ينظّم المحتوى بما يسهّل الإدارة ويعزز أداء المستخدم على النحو الأمثل.
  • عمليات resolve غير المعطِّلة في Remote Artifacts: يضمن تحسين resolve عند الطلب وتسريع التحميل استمرار مهام سير العمل دون انقطاع.
  • Unloaded View: تعرض فورًا جميع وحدات النموذج غير المحمّلة، بما يوفّر رؤية سريعة وإمكانات تحميل موجّهة.

التحسينات الرئيسية في IBM Engineering Rhapsody 10.0.3

يقدّم الإصدار 10.0.3 تحسينات تعزّز التنقل داخل النماذج، وترفع إنتاجية المطورين، وتساعد فرق الهندسة على مراجعة التغييرات وتصوّرها والتواصل بشأنها بفاعلية على مستوى المؤسسات. والنتيجة هي مهام سير عمل MBSE أكثر كفاءة للفرق التي تدير نماذج كبيرة، وتتعاون عبر فرق موزعة، وتتعامل مع تعقيد متزايد في البرامج.

تحسين التنقل وسهولة الاكتشاف

  • Smart Browser Tree: تتيح إمكانات تصفية البحث الجديدة للمستخدمين تحديد عناصر محددة بسرعة ضمن التسلسل الهرمي للنموذج.
  • AI-Powered Actor/Use Case Discovery: يحدّد تلقائيًا الجهات الفاعلة/حالات الاستخدام استنادًا إلى المتطلبات، ويُنشئ نماذج قابلة للتتبّع بما يسرّع ممارسات MBSE المتسقة.

قفزة في إنتاجية المطورين

  • Modernized Code Editor: يدعم Go to Definition وIntelliSense وتمييز الصياغة البرمجية وتوسيع/طيّ كتل التعليمات البرمجية ونتائج الطباعة المرمّزة بالألوان.
  • One-Click Environment Setup: يختصر تثبيت مترجم Cygwin وTransformations الخاصة بمنصة Rhapsody بنقرة واحدة وقت الإعداد من ساعات إلى دقائق، بما يتيح تطويرًا فوريًا قائمًا على النماذج للمستخدمين الجدد.
  • Collaboration Boost: يعزّز التعليق المضمّن في النماذج المفعّلة باستخدام Rhapsody Model Manager تعاون الفرق في الوقت الفعلي.

تسريع المراجعات والرؤى على مستوى المؤسسات

  • For MBSE Leads and Auditors: إنشاء تقارير Diff-Merge قابلة للتوسّع بصيغ HTML/CSV/RTF لتبسيط عمليات التدقيق ومراجعات الأطراف المعنية، مع رصد التغييرات عبر النماذج الضخمة في دقائق لا ساعات.
  • For code-to-model engineers: إنشاء مخططات انسيابية تشغيلية تلقائيًا من التعليمات البرمجية القديمة، بما يسد الفجوة بين التنفيذ والمرئيات ويُسرّع التحقق وتهيئة المستخدمين الجدد.
  • For visualization teams: تصدير المخططات بصيغة SVG للحصول على رسومات مرنة وقابلة للتوسع، إلى جانب تحسين عروض Table/Matrix عبر التكبير والتصفية والفرز المراعي للمحتوى، بما يوفر مرئيات جاهزة للمؤسسات على أي نطاق.
  • For report customizers: تضمن ترقية EDG Reporting، مع خيارات Apache POI/ASPOSE، مخرجات عالية الدقة وقابلة للتخصيص وملائمة لاحتياجات الامتثال.

متاح الآن بشكل عام: تقديم "إمكانية الوصول للقراءة" والمزيد

ويقدّم Rhapsody 10.0.3، المتاح الآن بشكل عام، أيضًا إمكانية الوصول للقراءة إلى نماذج Rhapsody التي بُنيت على مدى عقود، وذلك عبر خادم بروتوكول سياق النموذج الجديد (MCP) المتاح ضمن المعاينة العامة. ويوفّر ذلك تحليلات شبه فورية للأصول واسعة النطاق، إلى جانب مرونة "Bring Your Own AI" لإجراء اكتشافات مخصصة مدعومة بالتعلّم الآلي.

ومع توسّع البرامج وتزايد صعوبة إدارة النماذج القديمة، تحتاج الفرق إلى وصول سريع وجاهز للذكاء الاصطناعي من دون اختناقات في الأداء، بما يتيح الاستفادة من عقود من البيانات لاستخلاص رؤى حديثة، وتحليل المخاطر، ودعم الابتكار في مهام سير عمل MBSE الموزعة.

يمكنك الاطلاع هنا على جميع ميزات المنتج الجديدة والتحديثات على صفحة المنتج.

التوسع بشكل أكثر فعالية اليوم

وتساعد هذه التطورات مجتمعة عملاء Rhapsody على توسيع نطاق MBSE بفاعلية أكبر عبر بيئات هندسية تزداد تعقيدًا.

وبالنسبة إلى المؤسسات التي تدير عمليات تسليم تتطلب امتثالًا مكثفًا وأصول نماذج طويلة الأجل، يعمل الإصدار 10.0.3 على تحسين تعاون الفرق عبر التخصصات، ومراجعة التغيير وحوكمته، كما يساعد في الحفاظ على الوصول إلى سياق النموذج اللازم لاتخاذ قرارات واثقة.

وينتج عن ذلك مهام سير عمل MBSE تدعم قدرًا أكبر من السرعة والوضوح من دون التضحية بإمكانية التتبّع والتحكم على مستوى المؤسسات، وهما عنصران تتطلبهما المجالات الهندسية عالية الموثوقية وبرامج التطوير. 

Santharam Suneel

Senior Product Manager