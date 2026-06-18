يساعد IBM® Engineering AI Hub 1.3 فرق الهندسة على توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي الوكيل الخاضع للحوكمة عبر دورة حياة العمل بالكامل

يقدم هذا الإصدار منصة أتمتة وكيلة موحدة وقابلة للتوسع لنظام IBM Engineering Lifecycle Management (ELM)، مما يساعد الفرق الهندسية على توسيع نطاق اعتماد الذكاء الاصطناعي من خلال الوصول إلى البيانات المدركة لدورة الحياة والحوكمة الجاهزة للمؤسسات.
تتعرض الفرق الهندسية لضغوط لتقديم منتجات معقدة للغاية بسرعة غير مسبوقة. يظهر هذا الضغط بشكل خاص في صناعات مثل السيارات، والطيران والدفاع، أو القطاع الطبي، حيث أصبحت المنتجات تعتمد بشكل متزايد على البرمجيات، وأصبح النجاح يعتمد على التعاون الوثيق بين مختلف التخصصات. يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد الفرق على التحرك بشكل أسرع. يمكنه أتمتة المهام المتكررة أو المعرضة للأخطاء، وتحسين الوصول إلى المعرفة الهندسية وتسريع القرارات.
يتطلب تطبيق الأتمتة الوكيلة عبر دورة حياة العمل مساعدين ووكلاء ذكاء اصطناعي جاهزين للعمل في بيئات خاضعة للتنظيم، والتعامل مع بيانات موثوقة، واحترام سياسات الحوكمة، والتوافق مع المنصات المعتمدة داخل المؤسسات بطريقة آمنة وقابلة للتوسع.
يقدم IBM Engineering AI Hub 1.3 قدرات متقدمة لمعالجة هذه التحديات التي تواجه الأتمتة الوكيلة عبر IBM ELM. يساعد هذا الإصدار الفرق على ربط بيانات الهندسة، والوكلاء الواعيين بالنطاق، ومهام سير العمل المنسقة، حتى يتمكنوا من تطبيق الذكاء الاصطناعي بشكل أكثر اتساقاً عبر دورة الحياة مع الحفاظ على سيطرة المؤسسة.
يرتكز IBM Engineering AI Hub 1.3 على مفاهيم هندسية جوهرية مثل المتطلبات، وعناصر العمل، والنماذج، والاختبارات، والتتبع، وتقدم في إصدارها الجديد قدرة رئيسية تتمثل في نقطة وصول بروتوكول سياق النموذج (MCP) المدارة، والتي تتيح الوصول إلى بيانات دورة حياة هندسة البرمجيات (ELM) مع إدراك كامل لسياقها. تساعد أدوات MCP في ربط تطبيقات الذكاء الاصطناعي ببيانات ELM الخاضعة للحوكمة من خلال طبقة سياق موحدة توفر سياقاً موثوقاً لمساعدي الذكاء الاصطناعي والوكلاء وسير العمل المنسق.
يدعم هذا الأساس سيناريوهات هندسية عملية. يمكن للفرق العثور على المتطلبات المتعلقة بطلب التغيير، وتلخيص التأثير المحتمل، وإنشاء متطلبات من خلال مجموعات تغيير خاضعة للحوكمة، والبحث عن عناصر العمل حسب السمات، وإضافة التعليقات، ومراجعة حالة دورة العمل، وتتبع التبعيات عبر العناصر المختلفة، وتحديد عناصر النموذج المتأثرة، وتحليل فجوات جودة الاختبار.
تتجاوز القيمة مجرد الوصول السريع إلى المعلومات. إنها توفر سياقًا هندسيًا موثوقًا ومحكومًا وقابلاً للتنفيذ.
يضيف Engineering AI Hub 1.3 أيضًا دعمًا للوكلاء المتوافقين مع A2A، مما يتيح للوكلاء الذين توفرهم IBM المشاركة في مهام عمل متعددة الوكلاء ومخصصة تعتمد على المعايير المفتوحة. تتشارك هذه الوكلاء في السياق، وتنسق الإجراءات، وتدعم التنفيذ الخاضع للحوكمة لسير العمل المنسق.
تساعد هذه القدرة المؤسسات على توسيع نطاق Engineering AI Hub ليتجاوز حالات الاستخدام المحددة مسبقًا. بدلاً من بناء طبقات تكامل منفصلة لكل سير عمل، يمكن للفرق البدء في تصميم مهام سير عمل وكيلية منسقة تعكس الطريقة التي يتم بها العمل الهندسي في الواقع.
على سبيل المثال، يمكن لسير عمل متعدد الوكلاء تقييم طلب تغيير، وتحديد المتطلبات ذات الصلة، ومراجعة بنود العمل المتأثرة، والتحقق من تغطية الاختبار، وإعداد ملخص للمراجعة الهندسية، كل ذلك دفعة واحدة. يظل المهندسون محتفظين بالسيطرة، بينما تعمل الوكلاء على تقليل الجهد اليدوي المطلوب لجمع المعلومات الخاصة بدورة الحياة وربطها وتفسيرها.
يجب أن يتماشى اعتماد الذكاء الاصطناعي على نطاق المؤسسات مع المعايير التنظيمية. لقد اعتمدت العديد من الشركات بالفعل مزودين محددين للنماذج اللغوية الكبيرة (LLM) بناءً على متطلبات الحوكمة أو الأمن أو الامتثال أو البنية التحتية.
يوسع IBM Engineering AI Hub 1.3 نطاق دعمها ليتجاوز watsonx.ai ليشمل أيضاً دعم Amazon Bedrock. يمنح هذا الدعم الإضافي للفرق مرونة أكبر لمواءمة الهندسة المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع مزودي النماذج اللغوية الكبيرة المعتمدين، مع الحفاظ في الوقت ذاته على وصول خاضع للحوكمة ومتسق إلى بيانات دورة الحياة.
بالنسبة لقادة الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، فإن هذا يقلل من الصعوبات التي تواجه إدخال قدرات الذكاء الاصطناعي الجديدة. يمكن للفرق اعتماد Engineering AI Hub ضمن استراتيجيات الذكاء الاصطناعي المؤسسية الحالية دون الحاجة إلى تكرار البنية التحتية أو السعي للحصول على موافقات إضافية للمنصة.
مع توسع المؤسسات في دمج الذكاء الاصطناعي ضمن أعمالها الهندسية، يجب أن تتماشى عمليات النشر مع المتطلبات الأمنية والتشغيلية ومتطلبات الامتثال. غالبًا ما تحتاج المؤسسات إلى تشغيل قدرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر بيئات الحوسبة السحابية والبيئات المحلية والبيئات شديدة التنظيم أو تلك المعزولة تماماً عن شبكة الإنترنت.
يقدم IBM Engineering AI Hub 1.3 دعماً للنشر المرن على بيئة CNCF Kubernetes، مما يتيح للفرق إمكانية نشر Engineering AI Hub على المنصات التي تتوافق مع استراتيجيتهم الخاصة بالبنية التحتية. كما يتيح هذا الإصدار دعم التثبيت في البيئات المعزولة (air-gapped)، حيث يكون عزل الشبكة مطلوباً للامتثال لمتطلبات تنظيمية أو قيود أمنية صارمة.
تساهم هذه المرونة في جعل تبني هذا الحل أكثر عملية للمؤسسات التي تعمل في بيئات خاضعة للتنظيم أو ذات قيود محددة. يتيح ذلك لفرق الهندسة تقريب قدرات الذكاء الاصطناعي إلى الأنظمة التي توجد فيها بياناتهم الهندسية وسير العمل بالفعل.
تتضمن التحسينات الأخرى التي تمنح المسؤولين الآن مزيدًا من التحكم والمرونة ما يلي:
تساعد هذه القدرات الفرق على تحسين صلة واتساق الملخصات، بالإضافة إلى تعزيز جودة واكتمال عناصر العمل أثناء التخطيط، مع الحفاظ على دور العنصر البشري في حلقة العمل.
يُمثل هذا الإصدار من Engineering AI Hub خطوة مهمة إلى الأمام في مجال الهندسة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. يجمع بين الوصول إلى البيانات المتوافق مع دورة حياة المنتج، وقابلية توسيع الوكلاء الأذكياء، والمواءمة مع استراتيجية الذكاء الاصطناعي، ومرونة النشر ضمن بيئة خاضعة للحوكمة لمنصة IBM ELM.
تُعد هذه المسألة بالغة الأهمية للمؤسسات الهندسية. لا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعمل كطبقة منفصلة. يجب أن يعمل هذا النظام باستخدام بيانات موثوقة، وأن يستوعب العلاقات الهندسية، ويحترم ضوابط الوصول، بالإضافة إلى الالتزام بالعمليات التي تستخدمها الفرق بالفعل لإدارة تطوير المنتجات المعقدة.
يعمل Engineering AI Hub 1.3 على تمكين المؤسسات من تشغيل الذكاء الاصطناعي عبر دورة حياة الهندسة بطريقة موثوقة وخاضعة للحوكمة وقابلة للتوسع.
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