تعزيز الابتكار باستخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل: برنامج Build Partner في منظومة IBM يسهِّل التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي.

من الأمثلة البارزة التعاون الأخير بين شركتين ناشئتين، Bakstage.AI وOvum Health.

بعد لقائهما في حدث للتواصل نظَّمته لجنة استشارية لبرنامج IBM Build Partner، وحَّدت الشركتان جهودهما لتحقيق هدف مشترك يتمثَّل في تحسين تجارب المستخدمين باستخدام الذكاء الاصطناعي. بدأوا في استكشاف شراكة أسفرت عن تعاون مع IBM لدمج watsonx.ai في حل يجمع بين منصة Bakstage للدردشة المرئية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وخبرة Ovum السريرية - ما يوفر رؤًى حول صحة المرضى، ويضمن الالتزام بالإرشادات السريرية، ويقدِّم رعاية شخصية عالية الجودة.

تأسست Bakstage.AI على يد Shashank Singh، وكانت محورًا رئيسيًا في إعادة تعريف المبيعات وخدمة العملاء من خلال منصتها للفيديو المبني على الذكاء الاصطناعي والتي تركِّز على الإنسان. يعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي لديهم بتناغم تام مع البشر ووكلاء الذكاء الاصطناعي الآخرين، مقدِّمين تواصلًا مرئيًا مباشرًا واحدًا لواحد. من خلال دمج IBM watsonx.ai، تطورت خدمة الاستعلامات المرئية من Bakstage، حيث قدَّمت ميزة متقدمة تتضمن تدوين الملاحظات وتحليل المشاعر. لم تُثرِ هذه التطورات التفاعلات مع العملاء فحسب، بل وفرت أيضًا رؤى قيّمة لتقييم الجودة بما يتماشى مع إرشادات مراكز الرعاية الطبية والخدمات الطبية (CMS).

في الوقت نفسه، تكرِّس Ovum Health، المزوِّد لخدمات الصحة عن بُعد المتخصصة في الخصوبة، جهودها لتقديم رعاية شخصية ومتاحة قبل الحمل وأثناءه وبعد الولادة للأمهات الحوامل. استفاد الأطباء في Ovum Health من قدرات Bakstage عن بُعد، ما مكَّنهم من إجراء تواصُل مباشر أكثر تفاعلية وجهًا لوجه مع المرضى، حيث تم تصميمها لزيادة رضا المرضى وعمق محتوى الاستشارات.

التأثير حقيقي. شاركت Alice Crisci، الرئيس التنفيذي لشركة Ovum Health، أنه منذ دمج Bakstage.AI، انخفض معدل الغياب عن الاستشارات التمريضية المجانية المباشرة من 70% تقريبًا إلى أقل من 10%، وارتفع معدل التحويل إلى مرضى يدفعون إلى 77%. لم يقتصر الدمج على تحسين وصول المرضى وثقتهم فحسب، بل أدى أيضًا إلى خفض تكلفة اكتساب العملاء بشكل كبير من 156 دولارًا أمريكيًا إلى 56 دولارًا أمريكيًا.

توفِّر ميزة تحليل المشاعر قيمة هائلة. تستطيع Ovum Health تتبُّع شعور كلٍّ من المرضى ومقدِّمي الرعاية أثناء مكالمات الفيديو، ما يوفر رؤى قوية حول النبرة العاطفية وجودة الرعاية - وهو ما حسَّن بشكل كبير من مكانتهم لدى الجهات الدافعة وتجربة المرضى.

يمكن لمقدِّمي الرعاية في Ovum Health استخلاص رؤى متعمقة من بيانات المرضى لوضع تشخيصات أكثر دقة وخطط علاج مخصصة. يوضِّح الطبيب Laurence A. Jacobs، متخصص الخصوبة في Ovum Health، أن التكنولوجيا جعلت رعاية المرضى أكثر إنسانية - فلم يَعُد يركِّز على تدوين الملاحظات على جهاز الكمبيوتر أثناء مكالمات المرضى، بل أصبح قادرًا على الانخراط الكامل في لقاءات ومحادثات ذات جودة عالية. بالإضافة إلى ذلك، تسهِّل منصة Bakstage التدريب لمساعدة الأطباء على استخلاص الدروس من بيانات صحية واسعة وتحسين مهاراتهم ومعارفهم السريرية. تُشير Lauren Haring، رئيسة العمليات السريرية في Ovum Health، إلى قيمة Bakstage في تدريب الأطباء الجُدُد، وتوسيع نطاق العمل، ومراقبة أداء الأطباء. فهي تُتيح لها مراجعة جلسات الأطباء، وتحديد الأفضل أداءً، وتوفير فرص تعلُّم مستهدفة.