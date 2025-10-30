حصلت شركة IBM على جائزة IDC 2025 SaaS CSAT Award في مجال الحوكمة والمخاطر والامتثال المالي للعام الثاني على التوالي

قام استطلاع IDC SaaS Path Survey 2025 بتقييم أكثر من 2900 مؤسسة عالميًا، لقياس مستوى الرضا عبر ما يزيد عن 30 مقياسًا. حصلت شركة IBM مرة أخرى على المركز الأول ضمن المجموعة الأعلى تسجيلًا بين موردي حلول الحوكمة والمخاطر والامتثال المالي، حيث سلَّط العملاء الضوء على ما يلي:

علامة تجارية موثوق بها وقيمة إجمالية مقدمة

سهولة التنفيذ والتكامل

ميزات ووظائف متفوقة

دعم يليق بمستوى المؤسسات وأمن قوي للبيانات

قدرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وشراكات قوية عبر منظومة متكاملة

كما هو موضح في مخطط رادار رضا العملاء الصادر عن IDC (الشكل 1، الصفحة 1 من التقرير)، تفوقت شركة IBM على متوسط أداء الشركات النظيرة في كل الأبعاد تقريبًا، خاصةً من ناحية موثوقية المنتج، والابتكار المدفوع بالذكاء الاصطناعي، والخبرة المتخصصة في المجال.