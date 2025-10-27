منصة IBM Digital Asset Haven: إطلاق العنان لعمليات الأصول الرقمية الآمنة والقابلة للتوسع

تُعدُّ منصة IBM Digital Asset Haven منصة موحَّدة مصممة للمؤسسات التي تحتاج إلى إدارة الأصول الرقمية بشكل آمن وفعال عبر سلسلة الكتل (البلوك تشين) المتعددة
بينما تُواصل الأصول الرقمية إعادة تشكيل المشهد المالي العالمي، تواجه المؤسسات ضرورة متنامية: وهي تقديم خدمات آمنة وقابلة للتوسع ومزودة بقدرات امتثال عالية لتلبية توقعات المستخدمين العصريين والجهات التنظيمية.
تعالج منصة IBM Digital Asset Haven هذا التحدي بشكل مباشر من خلال الجمع بين الأدوات اللازمة لتخزين الأصول والتحكم فيها ونقلها وتسويتها، مع العمل أيضًا كمحور مركزي لدمج خدمات الأصول الرقمية من الأطراف الخارجية ومن داخل الشركة.
يتسارع التحول من الأنظمة التقليدية إلى الأنظمة القائمة على سلسلة الكتل. ومع زيادة اعتماد الأصول المرمزة والعملات المستقرة، تحتاج المؤسسات إلى التطور والمواكبة.
ومع ذلك، تواجه العديد من المجموعات تحديات مثل الأنظمة المجزأة، وضعف التكامل مع عمليات سير العمل في المؤسسة، والنضج الأمني المحدود والمتطلبات التنظيمية المعقدة. وتواجه العديد من الشركات أيضًا صعوبة في التنسيق بين وحدات الأعمال والعثور على شركاء تقنيين طويلي الأمد يتمتعون بالحجم المطلوب والمصداقية لدعم استراتيجيتهم.
تم تصميم IBM Digital Asset Haven للتغلب على هذه الحواجز من خلال تقديم طبقة تنسيق متكاملة تتكامل مع عمليات المؤسسة، وتوحد الأنظمة المجزأة وتوفر المرونة التشغيلية طويلة المدى التي تتطلبها المؤسسات المالية الخاضعة للرقابة.
تُعدُّ منصة IBM Digital Asset Haven منصة شاملة لعمليات الأصول الرقمية التي تمكِّن المؤسسات من نشر محافظ ومعاملات آمنة تعتمد على السياسات بسرعة، ودمج خدمات الأطراف الثالثة، ومواءمة الحوكمة القائمة على السياسات مع سير عمل المؤسسة، وإدارة المفاتيح التشفيرية بمرونة عبر مختلف الولايات القضائية وحالات الاستخدام.
تمكين المؤسسات من إطلاق محافظ رقمية بسرعة وكفاءة. من خلال واجهات API وحِزم SDK، يمكن للشركات أتمتة إنشاء المحفظة وتضمين المحافظ في التطبيق ودعم العمليات متعددة السلاسل مع فهرسة كاملة لمعايير الرمز المميز.
تمكين عمليات الأصول الرقمية المبسطة من خلال تدفقات المعاملات المؤتمتة المستندة إلى السياسة. حيث تدعم المنصة تنفيذ العقود الذكية والتوقيع المخصص والتوجيه الديناميكي، ومعاملات الرؤية الكاملة.
تحقيق القدرات القابلة للبرمجة والقائمة على السياسة لعمليات الأصول الرقمية لدى مؤسستك. يمكن للمؤسسات تحديد الأدوار والأذونات وسياسات المعاملات التي تعكس سلاسل الموافقة الداخلية الخاصة بها.
مصممة لتسريع عملية النشر بفضل الخدمات المدمجة مسبقًا للتحقق من الهوية (التحقق من هوية عميلك)، ومنع الجرائم المالية (مكافحة غسل الأموال)، وتوليد العائدات وغيرها. حيث يمكنك توسيع القدرات من خلال واجهات API المفتوحة والاتصال مباشرةً بالخدمات المصرفية الأساسية وأنظمة الثروات والمدفوعات، ما يقلل من تعقيدات البائعين وتكاليف التكامل.
يجمع بين نماذج التوقيع في منصة واحدة مما يسمح للعملاء باختيار ودمج النهج المطلوب لكل أصل أو لكل حالة استخدام أو لمتطلبات اختصاص قضائي:
يضمن هذا أن تتمكن المؤسسات من تكييف استراتيجية إدارة مفاتيحها عبر مستويات التشغيل المتصلة بشبكة الإنترنت دائمًا، والمعزولة عنها جزئيًا، والمنفصلة عنها كليًا، مع إعطاء الأولوية للتحكم أو قابلية الاسترداد أو الوضع التنظيمي.
يعد الأمن أمرًا أساسيًا لأي عملية تتعلق بالأصول الرقمية، خاصةً عندما تدير المؤسسات محافظَ ومفاتيح ومعاملات على نطاق واسع.
تشكل قدرات الحوسبة السرية لشركة IBM - المدعومة بـ IBM Secure Execution for Linux (SEL) وHyper Protect Virtual Servers (HPVS) - الأساس لنهجها في حماية وقت التشغيل لعمليات الأصول الرقمية. وقد تم تصميم هذه التقنيات لتوفير عزل يتم فرضه بواسطة الأجهزة، بحيث تظل العمليات الحساسة مثل إنشاء المفاتيح وتوقيع المعاملات والتحكم في الوصول محمية ومحجوبة حتى عن المسؤولين المتميزين.
يسمح ذلك للمؤسسات بالحفاظ على السيطرة على البنية التحتية لأصولها الرقمية، مع المساعدة على ضمان بقاء العمليات الحيوية خاصة ومقاومة للعبث والتلاعب. تُعدُّ هذه الحماية ذات قيمة خاصة للصناعات الخاضعة للتنظيم، حيث يكون الحفاظ على السرية والنزاهة التشغيلية أمرًا ضروريًا.
تُعدُّ منصة IBM Digital Asset Haven أكثر من مجرد حل تقني، إنه عامل تمكين استراتيجي للمؤسسات التي تدخل مجال الأصول الرقمية. فمن خلال الجمع بين السرعة والتحكم والأمن والمرونة، تعمل شركة IBM على تمكين المؤسسات من بناء خدمات موثوق بها وقابلة للتطوير تلبي متطلبات النظام البيئي المالي في المستقبل.