تعزز IBM قدراتها في مجال قابلية الملاحظة لمساعدة فِرَق عمليات تكنولوجيا المعلومات على ضمان الأداء الأمثل والمرونة وكفاءة الإنفاق عبر البيئات المعقدة.
تزايد التكاليف وتصاعد المخاطر الإلكترونية واتساع نطاق البيئات الهجينة والتغيُّر السريع الناتج عن تبنّي الذكاء الاصطناعي، كلها عوامل جعلت عمليات تكنولوجيا المعلومات عملية موازنة دقيقة بين السرعة والمرونة والكفاءة.
تُدير المؤسسات اليوم آلاف التطبيقات عبر بيئات السحابة الهجينة وأعباء العمل المعززة بالذكاء الاصطناعي. بالنسبة إلى العديد من الفِرَق، فإن هذا المستوى من التعقيد يستحيل إدارته بالجهود اليدوية فقط. انتقل الذكاء الاصطناعي من كونه أداة مساعدة إلى عنصر لا غنى عنه. عندما يتم دمج الذكاء الاصطناعي مباشرةً في الأدوات التي تعتمد عليها الفِرَق، يمكنه إزالة الحواجز بين البيانات والأفراد وسير العمل؛ ليقدِّم رؤية شاملة وسلسة للأداء والتكلفة والمخاطر والامتثال - ما يمكِّنهم من تبسيط العمليات وتسريع وتيرة العمل وتقليل المخاطر.
في صميم هذه الاستراتيجية لتطوير قدرات قابلية الملاحظة تكمن تجربة قابلية ملاحظة ذكية ومتكاملة تجمع بين IBM Instana وTurbonomic وConcert وغيرها.
تتميز هذه التجربة المشتركة بتصميمها المعياري، ما يُتيح للمؤسسات اعتماد ما تحتاجه اليوم والتوسع لاحقًا مع تطور متطلباتها. من خلال توحيد قابلية الملاحظة وتحسين الموارد والامتثال والأتمتة ضمن تجربة مترابطة واحدة، تساعد IBM الفرق على الانتقال من الاستجابة وردّ الفعل إلى الابتكار الاستباقي، ما يضمن بقاء التطبيقات مرنة وفعَّالة ومتوافقة مع أهداف الأعمال.
تتضمن القدرات الرئيسية للتجربة المشتركة ما يلي:
تتزايد المخاطر المتعلقة بعمليات تكنولوجيا المعلومات. تُشير تقارير Forrester إلى أن 77% من صناع القرار في مجال التكنولوجيا بالولايات المتحدة يرون مستويات "متوسطة إلى واسعة" من التشتت التكنولوجي، ما يؤدي إلى تكاليف غير مستدامة وبطء في التسليم وارتفاع في مخاطر الأمن الإلكتروني (تقرير Forrester، لعام 2024). وقد تُكلِّف فترات التعطل المؤسسات أكثر من مليون دولار أمريكي في الساعة الواحدة (تقرير ITIC، لعام 2024).
تحتاج المؤسسات إلى ما هو أكثر من أدوات منفصلة؛ فهي بحاجة إلى تجربة مترابطة تجمع بين المراقبة والتحسين والمرونة. من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في العمليات اليومية، تمكِّن IBM فِرَق تكنولوجيا المعلومات من تقليل الجهد المتكرر وإدارة التكاليف وأتمتة المرونة وتسريع وتيرة الابتكار.
يتميز IBM Observability بتقديم ما يلي:
معًا، تعمل هذه القدرات على تبسيط العمليات ومساعدة فِرَق تكنولوجيا المعلومات على تحقيق قيمة أعمال قابلة للقياس، وليس مجرد الحفاظ على سير العمل اليومي.
وهذا أكثر من مجرد عمليات تكنولوجيا المعلومات. إنه ذكاء تشغيلي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يتم تقديمه عبر تجربة قابلية ملاحظة ذكية متكاملة تشمل Instana وTurbonomic وConcert وغيرها - مع مساعد ذكي يرافقك في كل خطوة.
استكشِف كيف يمكن لحلول قابلية الملاحظة من IBM مساعدة مؤسستك على تبسيط التعقيد وزيادة المرونة التشغيلية، أو تواصَل مع أحد ممثلي المبيعات لدى IBM للبدء على الفور.