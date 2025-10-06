تعزيز الذكاء الاصطناعي لإدارة بيانات المؤسسات من خلال أحدث تحديثات Db2

بعد ثلاثة أشهر فقط من الإطلاق، أصبح مركز الذكاء هو منصة التحكم الأساسية لإدارة Db2. قدَّم الإصدار الأخير موجة ثانية من الابتكار تهدف إلى تقليل التعامل مع المشكلات الطارئة ومنح مسؤولي قواعد البيانات سيطرة أكثر استباقية. تشمل النقاط البارزة ما يلي:

تحسين الأداء بذكاء باستخدام تحليل تأثير الفهارس.

وحدة تحكم مدمجة للتكرار.

توسيع نطاق المراقبة مع عشرات الإشارات الجديدة.

إعدادات التكوين في متناول يدك.

ميزات الأمان والتوافق المحسَّنة.

توسِّع هذه التحديثات أساس موثوقية Db2 على مستوى المؤسسات من خلال إدارة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراقبة موحَّدة وأمان موثوق به. كما تمثِّل هذه خطوة مبكرة نحو مستقبل Db2 القائم على الوكلاء، حيث تظهر الرؤى بشكل استباقي وتصبح الإدارة أبسط وأذكى وأكثر أمانًا. ترقبوا الوصول المبكر وفرصة المساهمة في تشكيل مسار Db2 القائم على الوكلاء.

يقول كلٌّ من Robert Kramer وPatrick Moorhead من Moor Insights & Strategy: "تواصِل Db2 التطور لتلبية احتياجات المؤسسات التقليدية والمتطلبات الجديدة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والبيانات الهجينة". "تم بناء هيكلها حول أولويات اليوم الأساسية: التوافر والنزاهة والأداء والاستعداد للذكاء الاصطناعي - ما يساعد الفِرَق على التعامل مع تعقيد البيانات المتزايد بجهد يدوي أقل".