IBM Db2 Genius Hub يدعم الآن Google Vertex AI وIntel Gaudi لعمليات الاستدلال بالذكاء الاصطناعي

في IBM، لطالما آمنا بأن بياناتك ينبغي ألا تبقى معزولة في صومعة؛ بل يجب أن تكون المحرك الذي يغذي ذكاء مؤسستك. ولهذا أطلقنا IBM Db2 Genius Hub: طبقة تشغيل موحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء، صُممت لإحداث تحول في طريقة إدارة بيئات Db2 وتحسينها، بما يوفر تجربة قاعدة البيانات الذاتية.

ومنذ اليوم الأول، صُمم Genius Hub للتعامل مع أكثر أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي تطلبًا، مع دعم أصلي لكل من Amazon Bedrock ومسرعات AMD Instinct ووحدات NVIDIA H100 Tensor Core لمعالجة الرسوميات، لتشغيل تجربة الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء.

يسعدنا اليوم أن نخطو الخطوة التالية في مهمتنا لتوفير مرونة وأداء لا مثيل لهما، وذلك من خلال الإعلان رسميًا عن دعم Google Vertex AI ومسرعات Intel Gaudi AI.