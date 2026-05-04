Db2 Genius Hub يضيف قدرات جديدة للتشغيل الذاتي من الجيل التالي

وأكبر خطوة إلى الأمام تتمثل في التنفيذ. فمع هذا الإصدار، يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي في Db2 Genius Hub اقتراح عمليات قواعد البيانات وتنفيذها بعد موافقة المستخدم. وهذا يعني أن الفرق تستطيع الانتقال بصورة أكثر مباشرة من التشخيص إلى الإجراء، من دون التخلي عن التحكم فيما يحدث في بيئات الإنتاج.

ففي كثير من الحوادث، لا تتمثل أبطأ مرحلة في العثور على المشكلة. بل في تحويل التوصية إلى الخطوة الصحيحة، والتحقق منها، وتنفيذها بأمان. وتسد الإجراءات المعتمدة هذه الفجوة من دون إقصاء العنصر البشري.

فعلى سبيل المثال، قد يقترح أحد الوكلاء خطوة تشغيلية محددة، مثل تحديث التكوينات أو إنشاء فهرس، ثم ينتظر من مسؤول قاعدة البيانات (DBA) مراجعتها والموافقة عليها قبل التنفيذ. ولم يعد Genius Hub يقتصر على شرح ما حدث واقتراح الخطوة التالية. بل أصبح الآن قادرًا أيضًا على المساعدة في تنفيذها.