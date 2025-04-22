IBM Db2 with Guardium: تأمين أعباء العمل ذات المهام الحساسة معًا

الذكاء الاصطناعي الحوسبة والخوادم أتمتة تكنولوجيا المعلومات

22 أبريل 2025

المؤلفين

Vishal Kamat

Vice President, Data Security

IBM

Priya Srinivasan

VP, Core Software Products, Software Support & SRE

IBM

يُعَد أمن البيانات أمرًا بالغ الأهمية في ظل تطور التكنولوجيا السريع اليوم. مع استفادة الشركات من السحابة الهجينة، والذكاء الاصطناعي، والتحولات الرقمية، أصبحت حماية البيانات الحساسة مثل السجلات المالية، والملكية الفكرية، ومعلومات التعريف الشخصية (PII) أكثر أهمية من أي وقت.

تعتمد المؤسسات حول العالم على IBM Db2 لحماية بياناتها الأكثر حساسية أثناء التعامل مع أعباء العمل المعقدة، وضمان الامتثال لأعلى معايير التنظيم والخصوصية. يتميز IBM Db2 من الأساس بميزات أمان قوية مدمجة، بما في ذلك الضوابط المستندة إلى الأدوار، والتشفير، وإمكانيات التسجيل التفصيلية. وتمكِّن هذه الميزات المؤسسات من حماية بياناتها الحيوية من خلال ضمان وصول المستخدمين المصرَّح لهم فقط، وتشفير البيانات لمنع الكشف غير المصرَّح به، وتوفير سجلات تدقيق لدعم جهود الامتثال. كما أن تعزيز Db2 بمزيد من طبقات الرؤية والأتمتة يمكن أن يساعد المؤسسات على التصدي للمخاطر المتطورة، مثل التهديدات الداخلية التي قد تكلف الشركات ما يصل إلى 5 ملايين دولار لكل حادثة. ومن بين المخاطر أيضًا سرقة واستغلال بيانات الاعتماد الصالحة، حيث سجلت زيادة بنسبة 71% سنويًا كوسيلة يستخدمها المهاجمون لاستغلال الثغرات الأمنية.

وهنا يأتي دور IBM Guardium Data Protection: حيث يقدِّم Guardium قدرات متقدمة مصممة خصيصًا للاندماج بسلاسة مع بيئات Db2. ومن خلال الجمع بين الأمان القوي الأصلي في Db2 والرؤية المتقدمة التي يوفرها Guardium، يمكنك تحقيق حماية لا مثيل لها لبياناتك الحيوية. حاليًا، نقدِّم إصدارًا تجريبيًا مجانيًا حصريًا لمدة 90 يومًا لتجربته بنفسك.

3 حالات استخدام رئيسية IBM Guardium Data Protection for Db2

 
  1. مراقبة نشاط المستخدمين ذوي الامتيازات: يعزِّز Guardium ضوابط الوصول المعتمدة على الأدوار في Db2 من خلال فرض سياسات الوصول بأدنى امتياز واكتشاف السلوك غير المعتاد في الوقت شبه الفعلي. يمكنه المساعدة على تحديد إساءة استخدام بيانات الاعتماد الصحيحة والتهديدات الداخلية حتى تتمكن من الاستجابة بشكل أسرع.
  2. أتمتة الامتثال والاستعداد للتدقيق: يعزِّز Guardium قدرات التسجيل الأصلية في Db2 ويدعم جهود الامتثال من خلال تسريع عملية الامتثال. وبفضل القوالب الجاهزة للتشريعات مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA)، وقانون ساربينز أوكسلي (SOX)، وقانون نقل التأمين الصحي والمساءلة (HIPAA)، يعمل Guardium على تبسيط التحضير للتدقيق وأتمتة الامتثال للبيانات على مستوى المؤسسة.
  3. التقييم الاستباقي للثغرات الأمنية: يُكمِل Guardium حماية Db2 من خلال أتمتة عمليات فحص الثغرات لاكتشاف المخاطر مثل التصحيحات المفقودة أو الامتيازات المُهيأة بشكل غير صحيح. كما تُسهِم توصياته الخاصة بالمعالجة في تعزيز تحصين بيئات Db2 ضد التهديدات الناشئة.

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قيمة لا مثيل لها: 5 قدرات رائدة في السوق من Db2 

تدير المؤسسات بثقة أعباء عملها الحيوية باستخدام Db2، أقوى محرك قواعد بيانات في العالم. حيث توفِّر قدرات Db2 الفريدة قيمة تحوّلية من خلال:

  1. مرونة قصوى في إدارة أعباء العمل: محرك قاعدة بيانات موحد واحد يدعم الأعباء التشغيلية والتحليلية أو الهجينة، مع دعم أصلي لأنواع متعددة من البيانات، وصيغ الجداول والبيانات المفتوحة، بما في ذلك Iceberg وParquet وAVRO وORC وJSON وCSV.
  2. الأداء المدعوم بالذكاء الاصطناعي: تعمل ابتكارات الذكاء الاصطناعي المتطورة، مثل مُحسِّن الذكاء الاصطناعي الأول في الصناعة، على تسريع أعباء عمل البيانات بما يصل إلى 3 أضعاف ودفع الجيل التالي من التطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
  3. الإنتاجية وكفاءة التكلفة: تعمل أدوات الإدارة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي على تبسيط العمليات وتقليل تكاليف إدارة قواعد البيانات وزيادة الإنتاجية لكل من المسؤولين والمطورين.
  4. عمليات متواصلة: تضمن ميزات التوافر العالي/التعافي من الكوارث المتقدمة وDb2 pureScale أداءً مقاومًا للأخطاء ودائم التشغيل، ما يساعد العملاء على تحقيق نسبة توفُّر تبلغ 99.999% (خمس تسعات) رائدة في الصناعة لعمليات الأعمال المستمرة.
  5. قابلية نقل جاهزة للسحابة: قابل للنشر في أي مكان -في البيئات المحلية، أو عبر جميع السُحب الرئيسية، أو كخدمة مُدارة بالكامل- ما يوفر قابلية تنقل غير مسبوقة، ومرونة عالية، وكفاءة في التكاليف.

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قوة التكامل: Guardium وDb2

من خلال دمج Guardium مع Db2، تضع المؤسسات معيارًا جديدًا لأمن البيانات والتميز التشغيلي، ما يفتح أمامها مجموعة من المزايا القوية:

  1. الامتثال الأسرع: توفِّر السياسات ومهام سير العمل المدمجة الوقت اللازم لعمليات التدقيق مع ضمان الاحتفاظ بالبيانات على المدى الطويل للمتطلبات التنظيمية.
  2. رؤية مركزية: التخلص من الصوامع من خلال إدارة السياسات بشكل مركزي عبر بيئات السحابة الهجينة والمتعددة، لتسريع الاستجابة للتهديدات.
  3. اكتشاف التهديدات: مراقبة الوصول إلى البيانات وإجراءات المستخدم المميزة واستثناءات الأمان في زمن شبه حقيقي للتركيز على التهديدات الأكثر أهمية.
  4. الكفاءة من حيث التكلفة: تدعم خيارات النشر المرنة قابلية التوسع مع تقليل النفقات التشغيلية.
  5. مصمم خصيصًا لـ Db2: يأتي Guardium مزودًا بوحدة فريدة مصممة للتكامل بسلاسة مع Db2 لمراقبة البيانات المشفرة وغير المشفرة - وهي قدرات لا مثيل لها في أدوات الأمان الأخرى.

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ارتقِ بأمن بياناتك إلى المستوى التالي

لفترة محدودة، نقدِّم إصدارًا تجريبيًا مجانيًا لمدة 90 يومًا حصريًا لمستخدمي Db2 لتجربة كيفية تعزيز Guardium لأمان قواعد البيانات. جرِّب الأمان القوي للبيانات في بيئات Db2 بنفسك.

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