تطوير الذكاء الاصطناعي للمؤسسات وعمليات التشغيل المرنة باستخدام الإصدار IBM Db2 12.1.5

من المقرر إصدار Db2 12.1.5 لأنظمة التشغيل Linux وUNIX وWindows في 9 يونيو 2026. تم تصميم أحدث حزمة تعديل لمساعدة المؤسسات على توسيع نطاق التطبيقات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على الأداء والتوافر والأمان المطلوبين لأحمال تشغيل المهام الحساسة.
يعتمد هذا الإصدار على أساس الذكاء الاصطناعي Db2 12.1، حيث يقدم فهرسة لبيانات المتجهات، وتكاملًا أعمق مع نماذج الذكاء الاصطناعي الخارجية وتحسينات واسعة النطاق على مستوى التوافر العالي والأمان والكفاءة التشغيلية.
يقدم الإصدار Db2 12.1.5 فهرسة المتجهات المدعومة بـ DiskANN إلى محرك قاعدة البيانات، مما يتيح البحث عن التشابه السريع والقابل للتوسع لحالات استخدام الذكاء الاصطناعي مثل البحث الدلالي، محركات التوصية، والتوليد المعزز بالاسترجاع (RAG).
لتبسيط مهام سير عمل الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر، يتيح Db2 إمكانية التكامل الأصلي مع نماذج الذكاء الاصطناعي الخارجية. يمكن للمطورين تسجيل النماذج من محركات watsonx.ai والمحركات المتوافقة مع OpenAI واستدعاؤها مباشرة باستخدام دوال SQL مثل TO_EMBEDDING و TEXT_GENERATION. وهذا يسمح للتطبيقات بإنشاء عمليات التضمين والنص دون نقل البيانات خارج قاعدة البيانات - مما يقلل من زمن الانتقال والتعقيد والمخاطر الأمنية.
تضع القدرات معًا Db2 كمنصة بيانات ذكاء اصطناعي متكاملة لأحمال التشغيل المتعلقة بالمعاملات والتحليلات والذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى قاعدة بيانات متجهات منفصلة أو مسارات بيانات معقدة.
يقدم الإصدار Db2 12.1.5 مرونة أكبر لمعدلات التوافر العالية وعمليات نشر التعافي من الكوارث. يمكن للمؤسسات نشر طوبولوجيات تعافي من الكوارث أكثر تطوراً مع أكثر من ثلاث عمليات احتياطية عبر مناطق جغرافية مختلفة، وعمليات احتياطية مخصصة لأحمال تشغيل التقارير وعمليات تكوين HADR المتتالية من أجل عمليات النشر العالمية.
يعمل التقليم التلقائي لسجل الأرشيف التلقائي للقطات Db2 غير المدمجة على تبسيط إدارة النسخ الاحتياطية عن طريق إزالة سجلات الأرشيف التي لم تعد هناك حاجة إليها للاسترداد تلقائيًا، مما يقلل من استهلاك التخزين والنفقات التشغيلية.
يقدم هذا الإصدار أيضا تحسينات كبيرة لأتمتة التوافر العالي في Db2 مع مدير المجموعة Pacemaker المدمج:
يتضمن الإصدار Db2 12.1.5 الآن GSKit 9، والتي ترفع معيار الامتثال إلى FIPS 140-3، مما يضمن أن وحدات التشفير تلبي متطلبات الأمان الصارمة. تتمتع GSKit 9 بالدعم الكامل لآليات تغليف المفاتيح الحديثة، ما يدعم استخدام كل من الخوارزميات الكلاسيكية والآمنة للحوسبة الكمية لحماية بياناتك من التهديدات الفورية والتحصين ضد المخاطر الكمية المستقبلية.
تتضمن التحسينات الأمنية واجهة ADMIN_GET_TLS_CERT جديدة لاسترداد معلومات سلسلة شهادات TLS من جانب الخادم بسهولة باستخدام SQL Query. يمكن للمستخدمين بسهولة مراقبة شهادات الخادم بحثاً عن انتهاء صلاحيتها وصيانتها حتى يتمكن المستخدمون من الاستمرار في الاتصال بالخادم. تماشياً مع أفضل الممارسات ومتطلبات الامتثال، يسمح استرجاع المفاتيح عبر الإنترنت بتحديث مفاتيح التحقق من توقيع الرمز المميز JWT (JSON Web Token) دون فترة التعطل في قاعدة البيانات، مما يقلل من جهد المستخدم لإدارة مخزن المفاتيح المحلي. تم توسيع صلاحيات الملفات المقيدة لتشمل الإعدادات القابلة للقراءة والتنفيذ على مستوى العالم على ملفات Db2، مما يمنح مسؤولي قواعد البيانات التحكم في الوصول إلى الملفات. عند تسجيل تفاصيل خادم وقاعدة بيانات Db2 في LDAP، يمكن للمستخدمين الآن تحديد مسارات العملاء لملفات قواعد البيانات الرئيسية وملفات التخزين، مما يبسط تكوين العميل.
تساعد هذه القدرات المؤسسات على تلبية متطلبات الامتثال المتطورة مع تقليل العبء الإداري.
يقوم الإصدار Db2 12.1.5 بتحديث قدرة البحث النصي الكامل من خلال التكامل مع اثنين من محركات البحث الخارجة المستضافة ذاتياً من الأفضل في فئتها: OpenSearch وElasticsearch. يتيح ذلك للمستخدمين بدء الانتقال من محرك ECMTS (البحث النصي لإدارة المحتوى المؤسسي) إلى تقنيات OpenSearch/ElasticSearch الحديثة، مما يوفر أداء أفضل، وقابلية توسع محسنة، ووصولاً إلى الابتكار مفتوح المصدر المستمر.
في هذا الإصدار، سيتمكن العملاء من استخدام جميع محركات البحث الثلاثة لاختبار أداء الفهرسة وترحيل الفهارس بمرور الوقت. ميزة البحث النصي في Db2 باستخدام ECMTS تم إلغاؤها مع هذا الإصدار وسيتم إيقافها في الإصدار القادم.
يقدم الإصدار التثبيت المستند إلى RPM (مدير حزم Red Hat)، مما يتيح استخدام أدوات Linux القياسية للنشر والتحديثات وإدارة التبعية.
تم توسيع دعم المنصة بدعم PPCLE (Power Linux Little Endian) لمساحات الجداول البعيدة وبرنامج Datalake. يقدم الإصدار Db2 12.1.5 أيضًا دعم AWS SDK على AIX، مما يسمح بتعرج التخزين عن بعد والوصول إليه مباشرة من Db2. يتيح ذلك الوصول الأمثل إلى تخزين كائنات AWS S3 من AIX لعمليات مثل استيعاب البيانات، التحميل، النسخ الاحتياطي لأرشفة السجلات والتدقيق.
في الأنظمة الموحّدة، تدعم الإجراءات المخزّنة ذات المصادر الآن قيم المعلمات الافتراضية المحددة في قاعدة البيانات المصدر. يقلل هذا من الحاجة إلى إدخال المعلمات الصريحة، ويضمن سلوكًا متسقًا عبر البيئات البعيدة والموحدة ويحسن قابلية الاستخدام بشكل عام.
سيوفر IBM Db2 12.1.5 قدرات جديدة لتحسين تجربة مسؤول قاعدة البيانات عبر تطور المخططات والأداء والمراقبة:
يقدم الإصدار Db2 12.1.5 تحسينات كبيرة على جداول بحيرة البيانات، بناءً على القدرات المضافة في الإصدار 12.1.4. تشمل هذه التحديثات دعم فهارس REST المدمجة من Iceberg وتخزين Azure ADLS Gen2، مما يتيح التكامل السلس مع أنظمة بحيرات البيانات الحديثة.
يمكن للمؤسسات الآن توسيع نطاق عمليات نشر DPF التقليدية للوصول مباشرةً إلى البيانات المخزنة في تنسيقات البيانات المفتوحة وتنسيق الجدول المفتوح Iceberg، مع الاستمرار في الاستفادة من التوافق مع ACID والأداء على مستوى فئة المؤسسات.
يعكس الإصدار Db2 12.1.5 تحولًا واضحًا نحو جلب قدرات الذكاء الاصطناعي مباشرةً إلى بيانات المؤسسة، مما يقلل من الحاجة إلى البنى المجزأة ومسارات البيانات المعقدة.
من خلال الجمع بين البحث المتجه المتكامل، ودعم النماذج الخارجية، وبنية البيانات الحديثة، والمرونة على مستوى المؤسسات، يساعد Db2 المؤسسات على تسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على التحكم في أحمال التشغيل الأكثر حساسية.
سيتوفر IBM Db2 12.1.5 في 9 يونيو 2026 كحزمة تعديل لـ Db2 12.1 ويمكن تنزيله من Fix Central.