تطوير الذكاء الاصطناعي للمؤسسات وعمليات التشغيل المرنة باستخدام الإصدار IBM Db2 12.1.5

يقدم الإصدار Db2 12.1.5 فهرسة المتجهات المدعومة بـ DiskANN إلى محرك قاعدة البيانات، مما يتيح البحث عن التشابه السريع والقابل للتوسع لحالات استخدام الذكاء الاصطناعي مثل البحث الدلالي، محركات التوصية، والتوليد المعزز بالاسترجاع (RAG).

لتبسيط مهام سير عمل الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر، يتيح Db2 إمكانية التكامل الأصلي مع نماذج الذكاء الاصطناعي الخارجية. يمكن للمطورين تسجيل النماذج من محركات watsonx.ai والمحركات المتوافقة مع OpenAI واستدعاؤها مباشرة باستخدام دوال SQL مثل TO_EMBEDDING و TEXT_GENERATION. وهذا يسمح للتطبيقات بإنشاء عمليات التضمين والنص دون نقل البيانات خارج قاعدة البيانات - مما يقلل من زمن الانتقال والتعقيد والمخاطر الأمنية.

تضع القدرات معًا Db2 كمنصة بيانات ذكاء اصطناعي متكاملة لأحمال التشغيل المتعلقة بالمعاملات والتحليلات والذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى قاعدة بيانات متجهات منفصلة أو مسارات بيانات معقدة.