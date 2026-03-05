IBM Db2 12.1.4 متوفر الآن: تقليل الاحتكاك التشغيلي وتوسيع الاتصال بالبيانات

يقدّم Db2 12.1.4 خمسة تحسينات رئيسية تشمل عمليات النسخ الاحتياطي، والاتصال بمنصات البيانات، وتطور المخطط، والأمان، لمساعدة الفرق على العمل بجهد تشغيلي أقل مع الاستمرار في تحديث بيئات Db2 الخاصة بهم.
في 5 مارس 2026، أعلنت IBM عن التوفر العام للإصدار IBM Db2 12.1.4. يركّز أحدث تحديث لإصدار Db2 12.1 على إزالة الاحتكاك التشغيلي اليومي وتوسيع الاتصال بمنصات البيانات الحديثة، ما يبسّط كيفية إدارة الفرق لبيئات البيانات الخاصة بها وتطويرها. يعتمد هذا التحديث على أحدث التطورات في Db2، بما في ذلك IBM Db2 Genius Hub، ويواصل التوجه نحو قدرات أعمق ومتكاملة للذكاء الاصطناعي عبر المنصة.
استنادًا إلى تحسينات تكامل الذكاء الاصطناعي، والتوافر، وقابلية التوسع التي تم تقديمها في الإصدار 12.1.3، يقدّم Db2 12.1.4 تحسينات موجهة تساعد مسؤولي قواعد البيانات (DBAs) وفرق المنصات ومهندسي البيانات على تشغيل Db2 بشكل متوقع مع سهولة التكامل مع بنى مخزن البيانات، ومنصات البيانات الموزعة، وسير عمل الامتثال المرتكز على السحابة.
يقدّم Db2 12.1.4 خمسة تحسينات رئيسية تشمل عمليات النسخ الاحتياطي، والاتصال بمنصات البيانات، وتطور المخطط، والأمان، لمساعدة الفرق على العمل بجهد تشغيلي أقل مع الاستمرار في تحديث بيئات Db2 الخاصة بهم.
مع اعتماد المؤسسات على بنى مخزن البيانات ومنصات البيانات الموزعة، تحتاج بيئات Db2 بشكل متزايد إلى التكامل مع أنظمة بيانات خارجية دون فرض تغييرات على نماذج النشر الحالية. يوسّع Db2 12.1.4 الاتصال بتنسيقات الجداول المفتوحة والمنصات الخارجية مع الحفاظ على أنماط التشغيل المألوفة لـ Db2. يضيف Db2 12.1.4 دعمًا لما يأتي:
تجعل هذه التحسينات مجتمعةً من السهل ربط Db2 بمنصات البيانات الحديثة، مع دعم البيئات الهجينة وبنى مخزن البيانات، وتمكين الفرق من تبني تقنيات البيانات الجديدة بالسرعة التي تناسبها.
تُعد عمليات النسخ الاحتياطي ضرورية لموثوقية قواعد البيانات، ولكن في البيئات التي تتسم بتكرار النسخ الاحتياطي وفترات الاحتفاظ الطويلة، قد تؤدي صيانة ملفات السجل إلى تعارضات غير ضرورية. يعالج Db2 12.1.4 ذلك من خلال فصل عملية تنظيف ملفات السجل عن مسار تنفيذ النسخ الاحتياطي.
ونتيجة لذلك، يصبح أداء النسخ الاحتياطي أكثر اتساقًا وقابلية للتنبؤ، خصوصًا في البيئات التي تحتوي على نسخ احتياطية متكررة أو ملفات سجل كبيرة، مع استمرار صيانة البيانات الوصفية بأمان دون تدخل يدوي.
تعد تغييرات المخطط مطلبًا شائعًا في البيئات التحليلية مع نمو أحجام البيانات وتطور متطلبات الأعمال. يقلل Db2 12.1.4 من العبء التشغيلي المرتبط بتطور المخطط من خلال تمكين تغييرات إضافية في المخطط للجداول المنظمة بالأعمدة بما في ذلك:
تجعل هذه التحسينات مجتمعةً من السهل تطوير المخططات في الجداول التحليلية الكبيرة مع تقليل التعطيل وتقليل الحاجة إلى عمليات سير العمل اليدوية للترحيل.
مع اتجاه المؤسسات بشكل متزايد إلى مركزية السجلات في cloud object storage لأغراض الاحتفاظ والأمان والامتثال، تحتاج بيئات Db2 إلى مواءمة سير عمل التدقيق مع هذه النماذج التشغيلية المعتمدة على السحابة. يوسّع Db2 12.1.4 قدرات التدقيق لدعم هذا النهج، ما يتيح وصولاً أكثر كفاءة إلى بيانات التدقيق دون تغيير طريقة تخزين السجلات. يتضمن الدعم الإضافي ما يأتي:
ومن خلال التكامل بشكل مباشر مع Cloud Object Storage، يدعم Db2 بنى الامتثال الحديثة، مع مساعدة المؤسسات على تبسيط جمع أدلة التدقيق وإعداد التقارير.
يضيف Db2 12.1.4 دعمًا لنظام Red Hat Enterprise Linux 10 لكلٍ من عمليات النشر أحادية العقدة وميزة تقسيم قاعدة البيانات (DPF). يتيح ذلك للمؤسسات التي تعمل ببيئات تقسيم قاعدة البيانات اعتماد معايير Linux المؤسسية الأحدث مع الاستمرار في تشغيل Db2 في كلٍ من التكوينات المستقلة والمقسّمة.
وسيتم توفير دعم RHEL 10 لبيئات pureScale ضمن حزمة تحديثات مستقبلية.
تتجه المؤسسات إلى اعتماد أنظمة مستندة إلى الذكاء الاصطناعي قادرة على الاستدلال والتخطيط والعمل بشكل مستقل. ومع انتقال المؤسسات من لوحات المعلومات إلى الوكلاء، تصبح قاعدة البيانات هي نقطة الثقة الأساسية لهؤلاء الوكلاء.
يواصل Db2 12.1.4 تطوير Db2 كقاعدة بيانات مستقلة بذاتها من خلال تقديم تحسينات تقلل الاحتكاك التشغيلي، مع توسيع الاتصال وتبسيط العمليات اليومية. وبفضل الموثوقية الدائمة، والأداء الجاهز للذكاء الاصطناعي، والأمان الموثوق على نطاق واسع، يضمن Db2 تشغيل أكثر أحمال التشغيل الحساسة بثقة عبر البيئات الهجينة والسحابية.
