رسم توضيحي رقمي لشبكة وطبقة من مكعبات ثلاثية الأبعاد زرقاء ذات حواف مستديرة، مع بعض المكعبات باللونين البنفسجي والوردي الفاتح تحتوي على أيقونات، إحداها تحمل كلمة الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي أتمتة تكنولوجيا المعلومات

IBM Db2 12.1.4 متوفر الآن: تقليل الاحتكاك التشغيلي وتوسيع الاتصال بالبيانات

يقدّم Db2 12.1.4 خمسة تحسينات رئيسية تشمل عمليات النسخ الاحتياطي، والاتصال بمنصات البيانات، وتطور المخطط، والأمان، لمساعدة الفرق على العمل بجهد تشغيلي أقل مع الاستمرار في تحديث بيئات Db2 الخاصة بهم.

تاريخ النشر 5 مارس 2026

في 5 مارس 2026، أعلنت IBM عن التوفر العام للإصدار IBM Db2 12.1.4. يركّز أحدث تحديث لإصدار Db2 12.1 على إزالة الاحتكاك التشغيلي اليومي وتوسيع الاتصال بمنصات البيانات الحديثة، ما يبسّط كيفية إدارة الفرق لبيئات البيانات الخاصة بها وتطويرها. يعتمد هذا التحديث على أحدث التطورات في Db2، بما في ذلك IBM Db2 Genius Hub، ويواصل التوجه نحو قدرات أعمق ومتكاملة للذكاء الاصطناعي عبر المنصة.

استنادًا إلى تحسينات تكامل الذكاء الاصطناعي، والتوافر، وقابلية التوسع التي تم تقديمها في الإصدار 12.1.3، يقدّم Db2 12.1.4 تحسينات موجهة تساعد مسؤولي قواعد البيانات (DBAs) وفرق المنصات ومهندسي البيانات على تشغيل Db2 بشكل متوقع مع سهولة التكامل مع بنى مخزن البيانات، ومنصات البيانات الموزعة، وسير عمل الامتثال المرتكز على السحابة.

5 ميزات جديدة في Db2 12.1.4

1. توسيع الاتصال ببنية مخزن البيانات ومنصات البيانات

مع اعتماد المؤسسات على بنى مخزن البيانات ومنصات البيانات الموزعة، تحتاج بيئات Db2 بشكل متزايد إلى التكامل مع أنظمة بيانات خارجية دون فرض تغييرات على نماذج النشر الحالية. يوسّع Db2 12.1.4 الاتصال بتنسيقات الجداول المفتوحة والمنصات الخارجية مع الحفاظ على أنماط التشغيل المألوفة لـ Db2. يضيف Db2 12.1.4 دعمًا لما يأتي:

  • جداول بحيرة البيانات المعتمدة على تنسيق البيانات المفتوح (ODF)، بما في ذلك جداول Iceberg، في عمليات نشر Db2 12.1 التقليدية غير المعبأة في حاويات. يتيح ذلك للفرق التي تستخدم Db2 Warehouse التقليدي أو تثبيتات Db2 12.1 التكامل مع بيئات مخزن البيانات دون الحاجة إلى الانتقال إلى منصات قائمة على الحاويات أو إعادة تصميم بيئاتها.

  • دعم DataStax من خلال موصلات JDBC وODBC، ما يتيح الوصول الموحّد إلى البيانات المدعومة ببيانات DataStax باستخدام آليات الاتحاد القياسية في Db2. يمكن للتطبيقات وأدوات التحليلات الاستعلام عن بيانات DataStax عبر واجهات SQL المألوفة دون الحاجة إلى طبقات تكامل مخصصة أو تغييرات في سير العمل الحالي.

تجعل هذه التحسينات مجتمعةً من السهل ربط Db2 بمنصات البيانات الحديثة، مع دعم البيئات الهجينة وبنى مخزن البيانات، وتمكين الفرق من تبني تقنيات البيانات الجديدة بالسرعة التي تناسبها.

2. تقليل عبء النسخ الاحتياطي وتحسين قابلية التنبؤ التشغيلي

تُعد عمليات النسخ الاحتياطي ضرورية لموثوقية قواعد البيانات، ولكن في البيئات التي تتسم بتكرار النسخ الاحتياطي وفترات الاحتفاظ الطويلة، قد تؤدي صيانة ملفات السجل إلى تعارضات غير ضرورية. يعالج Db2 12.1.4 ذلك من خلال فصل عملية تنظيف ملفات السجل عن مسار تنفيذ النسخ الاحتياطي.

  • تتم الآن عملية تنقيح ملفات السجل بشكل غير متزامن، ما يسمح بإتمام النسخ الاحتياطي دون انتظار انتهاء مهام التنقيح. يعمل التنقيح بشكل مستقل في الخلفية، وتستمر البرامج النصية والإجراءات الحالية للنسخ الاحتياطي في العمل دون تغيير.

ونتيجة لذلك، يصبح أداء النسخ الاحتياطي أكثر اتساقًا وقابلية للتنبؤ، خصوصًا في البيئات التي تحتوي على نسخ احتياطية متكررة أو ملفات سجل كبيرة، مع استمرار صيانة البيانات الوصفية بأمان دون تدخل يدوي.

3. تبسيط تطور المخطط للجداول المنظمة بالأعمدة

تعد تغييرات المخطط مطلبًا شائعًا في البيئات التحليلية مع نمو أحجام البيانات وتطور متطلبات الأعمال. يقلل Db2 12.1.4 من العبء التشغيلي المرتبط بتطور المخطط من خلال تمكين تغييرات إضافية في المخطط للجداول المنظمة بالأعمدة بما في ذلك:

  • تعديل المقياس (ALTER SCALE) لأعمدة DECIMAL في الجداول المنظمة بالأعمدة. يمكن الآن تعديل كل من المقياس والدقة لأعمدة DECIMAL دون الحاجة إلى إعادة تنظيم الجدول بعد التغيير. يؤدي ذلك إلى تبسيط عملية تطوير المخطط لأحمال التشغيل التحليلية التي تتغير فيها متطلبات الدقة العددية بمرور الوقت.
  • تحويل نوع البيانات من SMALLINT إلى INT في الجداول المنظمة بالأعمدة، لمعالجة الحالات التي تتجاوز فيها قيم الأعمدة النطاق الأصلي لنوع البيانات SMALLINT. يمكن تطبيق هذا التغيير مباشرةً دون الحاجة إلى إنشاء جداول جديدة أو إعادة ملء البيانات أو تبديل الجداول.

تجعل هذه التحسينات مجتمعةً من السهل تطوير المخططات في الجداول التحليلية الكبيرة مع تقليل التعطيل وتقليل الحاجة إلى عمليات سير العمل اليدوية للترحيل.

4. تعزيز سير عمل التدقيق والامتثال في البيئات السحابية

مع اتجاه المؤسسات بشكل متزايد إلى مركزية السجلات في cloud object storage لأغراض الاحتفاظ والأمان والامتثال، تحتاج بيئات Db2 إلى مواءمة سير عمل التدقيق مع هذه النماذج التشغيلية المعتمدة على السحابة. يوسّع Db2 12.1.4 قدرات التدقيق لدعم هذا النهج، ما يتيح وصولاً أكثر كفاءة إلى بيانات التدقيق دون تغيير طريقة تخزين السجلات. يتضمن الدعم الإضافي ما يأتي:

  • أحداث التدقيق من السجلات المخزّنة في Cloud Object Storage لإتاحة الوصول إلى بيانات التدقيق مباشرةً من مستودعات السجلات المرتكزة على السحابة. يتيح ذلك لفرق الأمان والامتثال العمل على معلومات التدقيق في موقعها الأصلي، ما يقلل الاعتماد على تخزين السجلات المحلي ويبسّط سير عمل التدقيق.

ومن خلال التكامل بشكل مباشر مع Cloud Object Storage، يدعم Db2 بنى الامتثال الحديثة، مع مساعدة المؤسسات على تبسيط جمع أدلة التدقيق وإعداد التقارير.

5. دعم RHEL 10

يضيف Db2 12.1.4 دعمًا لنظام Red Hat Enterprise Linux 10 لكلٍ من عمليات النشر أحادية العقدة وميزة تقسيم قاعدة البيانات (DPF). يتيح ذلك للمؤسسات التي تعمل ببيئات تقسيم قاعدة البيانات اعتماد معايير Linux المؤسسية الأحدث مع الاستمرار في تشغيل Db2 في كلٍ من التكوينات المستقلة والمقسّمة.

وسيتم توفير دعم RHEL 10 لبيئات pureScale ضمن حزمة تحديثات مستقبلية.

صُممت لدعم أحمال التشغيل الحساسة على مستوى العالم

تتجه المؤسسات إلى اعتماد أنظمة مستندة إلى الذكاء الاصطناعي قادرة على الاستدلال والتخطيط والعمل بشكل مستقل. ومع انتقال المؤسسات من لوحات المعلومات إلى الوكلاء، تصبح قاعدة البيانات هي نقطة الثقة الأساسية لهؤلاء الوكلاء.

يواصل Db2 12.1.4 تطوير Db2 كقاعدة بيانات مستقلة بذاتها من خلال تقديم تحسينات تقلل الاحتكاك التشغيلي، مع توسيع الاتصال وتبسيط العمليات اليومية. وبفضل الموثوقية الدائمة، والأداء الجاهز للذكاء الاصطناعي، والأمان الموثوق على نطاق واسع، يضمن Db2 تشغيل أكثر أحمال التشغيل الحساسة بثقة عبر البيئات الهجينة والسحابية.

Siji Daniel

Senior Product Manager

IBM Db2

Satya Krishnaswamy

Director, Hybrid Data Management Development

IBM