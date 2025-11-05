IBM Db2 12.1.3 متوفر الآن بشكل عام: تطوير الذكاء الاصطناعي لإدارة بيانات المؤسسة

يُسعدنا الإعلان عن التوفر العام (GA) للإصدار IBM Db2 12.1.3، صدر في 5 نوفمبر 2025.
تم تصميم Db2 12.1.3 خصوصًا لأحمال تشغيل المهمة الحساسة وكثيفة البيانات، يوفر Db2 12.1.3 تكاملاً أعمق للذكاء الاصطناعي، وقابلية توسع فئة المؤسسات، وتوافرًا محسنًا—كل ذلك مع تقليل التعقيدات التشغيلية وتحسين الأداء عبر البيئات الهجينة والسحابية.
يقدم Db2 12.1.3 أربعة تطورات رئيسية تعمل على تسريع تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز قابلية التوسع في المؤسسة، وتحسين الأداء، وتعزيز الأمن والتكامل عبر البيئات المختلطة.
يوسع Db2 12.1.3 القدرات ويعمق التكامل مع أطر عمل الذكاء الاصطناعي الرائدة—ما يجعل من الأسرع والأسهل إنشاء التطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي مباشرةً داخل Db2:
تعمل هذه الابتكارات على تقريب الذكاء الاصطناعي من البيانات، ما يمكّن الفرق من إنشاء تطبيقات تعتمد على الذكاء الاصطناعي ونشرها بسرعة وبساطة وثقة.
يستمر Db2 في تقديم موثوقية وتوافر لا مثيل لهما للمؤسسات التي تدير أنظمة معاملات ذات مهمة حساسة وكبيرة الحجم تتطلب استمرار مدة التشغيل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع وعدم فقدان البيانات. وتعمل أحدث التحسينات على Db2 pureScale على تعزيز مرونتها وقابليتها للتوسع:
تعمل القدرات على تعزيز Db2 بصفته قاعدة البيانات المؤسسية الأكثر مرونة للعمليات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في أي بيئة.
يقدم Db2 12.1.3 تحسينات في الأداء والتوافر، ما يزيد من مدة التشغيل ويقلل من الضبط اليدوي:
تقلل هذه التحسينات فترة التعطل والنفقات التشغيلية مع ضمان الأداء الأمثل لأحمال التشغيل.
يؤكد Db2 12.1.3 استمرار التزام IBM بإدارة البيانات الموثوقة من خلال قدرات جديدة تبسط الامتثال وتوسع التكامل عبر بيئات متنوعة:
وتوفر هذه الميزات معًا حوكمة أقوى، وتدقيقًا أسهل، ومرونة أكبر عبر البيئات البنائية الهجينة.
يعمل Db2 12.1.3 على توسيع الأساس المدعوم بالذكاء الاصطناعي المقدم مع 12.1.2، إدخال الذكاء الاصطناعي بشكل أعمق في طبقة قاعدة البيانات مع الحفاظ على الثقة والأداء والتوافر التي تعتمد عليها المؤسسات.
من خلال هذا الإصدار، تواصل Db2 رفع مستوى ما يمكن أن تتوقعه الشركات من قاعدة البيانات الحديثة: الموثوقية الدائمة والأداء الجاهز للذكاء الاصطناعي والأمان الموثوق به على نطاق واسع.
قم بتنزيل Db2 Community Edition مجانًا للبدء اليوم
استكشف أحدث وثائق 12.1.3
وانضم إلى مجتمع Db2 TechXchange
* يعتمد هذا على المقارنة مع إصدار 12.1.2 السابق.