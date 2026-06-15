أصبحت الهجمات القائمة على الهوية ناقلاً رئيسياً للاختراقات الأمنية. ومع ذلك، لا تزال العديد من المؤسسات تفتقر إلى منهجية متسقة لربط إشارات الهوية عبر مختلف الأنظمة، وتحديد الأولويات لما هو جوهري، وتنفيذ إجراءات الاستجابة مع ضمان الحوكمة والمساءلة. الفجوة واضحة: الانتقال من مرحلة الكشف إلى مرحلة الإجراءات الموائمة للحوكمة.

تقدم IBM Consulting الآن خدمات استشارية لحلول Microsoft Security لمواجهة هذا التحدي، وذلك من خلال توفير الخبرة في إدارة الهوية والوصول، بالإضافة إلى قدرات الخدمات المُدارة اللازمة لتحويل منصة أمن Microsoft الشاملة إلى عمليات معالجة خاضعة للحوكمة وعلى مستوى المؤسسات الكبرى. النتيجة هي حل للكشف عن تهديدات الهوية والاستجابة لها (ITDR) يتسم بالقوة التقنية والنضج التشغيلي.