تقدم IBM Consulting الآن خدمات لمنصة الأمان الشاملة من Microsoft، مدعومة بخبرة IBM في مجال الهوية وقدراتها في إدارة الخدمات.
أصبحت الهجمات القائمة على الهوية ناقلاً رئيسياً للاختراقات الأمنية. ومع ذلك، لا تزال العديد من المؤسسات تفتقر إلى منهجية متسقة لربط إشارات الهوية عبر مختلف الأنظمة، وتحديد الأولويات لما هو جوهري، وتنفيذ إجراءات الاستجابة مع ضمان الحوكمة والمساءلة. الفجوة واضحة: الانتقال من مرحلة الكشف إلى مرحلة الإجراءات الموائمة للحوكمة.
تقدم IBM Consulting الآن خدمات استشارية لحلول Microsoft Security لمواجهة هذا التحدي، وذلك من خلال توفير الخبرة في إدارة الهوية والوصول، بالإضافة إلى قدرات الخدمات المُدارة اللازمة لتحويل منصة أمن Microsoft الشاملة إلى عمليات معالجة خاضعة للحوكمة وعلى مستوى المؤسسات الكبرى. النتيجة هي حل للكشف عن تهديدات الهوية والاستجابة لها (ITDR) يتسم بالقوة التقنية والنضج التشغيلي.
توفر Microsoft الأساس لمنصة الأمان — حيث توفر قياسات عن بُعد متعمقة، وتحليلات، وآليات تنفيذ عبر دورة حياة الهوية بالكامل. يتم توحيد وتحليل الإشارات الواردة من Microsoft Entra و Microsoft Defender و Microsoft Purview و Microsoft Intune وسجلات نشاط Azure ضمن Microsoft Sentinel وبحيرة بيانات Sentinel، مما يؤدي إلى إنشاء نسيج بيانات أمني شامل وجاهز للذكاء الاصطناعي.
تتيح هذه الركيزة رؤية شاملة عبر النطاقات المختلفة، وتوفر إشارات هوية مترابطة، بالإضافة إلى تحليلات قابلة للتوسع تغطي البيانات في الوقت الفعلي والبيانات التاريخية على حد سواء. في هذه البنية، تعمل Microsoft كنظام للكشف والربط والتنفيذ.
تستند IBM Consulting ITDR إلى أساسات Microsoft هذه لتفعيل برنامج معالجة التهديدات المتعلقة بالهوية على مستوى المؤسسات، وذلك من خلال دمج عقود من خبرة IBM في مجال أمن الهوية، مع قدرات الذكاء الاصطناعي الموثوقة التي تتميز بها IBM. تضيف ميزة الربط الخاص بالهوية وإدارة الحالات، وتوصيات معالجة قائمة على الذكاء الاصطناعي ومتوافقة مع السياسات، بالإضافة إلى مهام سير عمل معالجة محوكمة بإشراف بشري، وتقديم خدمات مُدارة على مستوى المؤسسات الكبرى.
ببساطة: تتولى Microsoft كشف التهديدات وتفعيل آليات التنفيذ، بينما تتحمل IBM المسؤولية التشغيلية لمعالجة تهديدات الهوية الخاضعة للحوكمة.
تعمل خدمة IBM ITDR على تحويل إشارات Microsoft إلى إجراءات ملموسة من خلال سير عمل منظم يركز على الهوية:
بناءً على قدرات التسجيل غير القابل للتعديل والاحتفاظ طويل الأمد للبيانات التي يوفرها Microsoft Sentinel، تضيف خدمة IBM ITDR سير عمل للمعالجة مدعوماً بالسياسات، وإدارة حالات قائمة على سياق الأعمال، وتقارير جاهزة للامتثال تتوافق مع أطر عمل مثل NIST و ISO و SOC 2 و GDPR—ويأتي ذلك مع طبقة حوكمة إضافية فوق آليات التنفيذ الخاصة بـ Microsoft، مما يضمن أن كل إجراء يمكن تفسيره، وتدقيقه، وتبريره.
تُعد بحيرة بيانات Sentinel الركيزة الأساسية للبيانات الخاصة بـ ITDR، مما يُمكّن حلول IBM ITDR من العمل على نطاق واسع. تعزز IBM ITDR هذا الأساس بثلاث طرق رئيسية:
تقوم IBM ITDR بتشغيل إشارات Microsoft عبر سيناريوهات تهديدات الهوية الرئيسية، بما في ذلك:
تُبرهن كل حالة استخدام على المبدأ ذاته: تُوفر Microsoft الأساس للإشارات والإنفاذ، بينما تقود IBM عمليات المعالجة المنسقة المراعية للهوية، مدعومة بخبرة تشغيلية مثبتة.
تتمتع IBM Consulting بخبرة تزيد عن 30 عاماً في مجال أمن الهوية، تغطي إدارة حوكمة الهوية (IGA)، وإدارة الوصول المتميز (PAM)، وإدارة الوصول؛ وهي خبرة صقلتها آلاف المشاريع المؤسسية في القطاعات الخاضعة للتنظيم وغيرها من الصناعات. تتمتع شركة IBM بخبرة واسعة مدمجة في أدلة المعالجة القائمة على الذكاء الاصطناعي، ونماذج الحوكمة، وأنماط الامتثال الخاصة بكل قطاع صناعي. يتم تقديم حل IBM ITDR كخدمة مُدارة، ويوفر عمليات تشغيل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع (24/7)، مع قدرات تسليم عالمية النطاق وتنفيذ مؤسسي مُثبت. هذا هو ما يحول الإشارات إلى قرارات يمكن للمؤسسات الوثوق بها والدفاع عنها.
ستستمر هجمات الهوية في التطور، ولكن ليس من الضروري أن تتأخر الاستجابة لها. تُمكّن خدمة IBM Consulting ITDR، والمبنية على تقنيات Microsoft Security، المؤسسات من الانتقال من مرحلة التعامل مع إشارات أمنية مجزأة إلى إدارة حالات هوية موحدة، والتحول من مجرد تلقي التنبيهات إلى اتخاذ إجراءات خاضعة للحوكمة، بالإضافة إلى تفعيل أمن الهوية على نطاق واسع.
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