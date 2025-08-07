يجمع هذا التعاون بين شبكة التسليم العالمية لدى IBM Consulting وخبرتها في الأمن المقاوم للحوسبة الكمية ومنصة AgileSec التابعة لشركة InfoSec Global؛ بهدف تسريع انتقال العملاء إلى التشفير المقاوم للحوسبة الكمية وتمكين التحوُّل القائم على المخاطر نحو مرونة التشفير والامتثال على مستوى المؤسسة.

وفقًا لما ذكره ناجي مصطفى، الشريك المؤسس لشركة InfoSec Global والرئيس التنفيذي للأعمال الحالي في Keyfactor، فإن أهمية التعاون مع قادة الصناعة لمساعدة العملاء على فهم وحماية مؤسساتهم في عصر الحوسبة الكمية أمر بالغ الأهمية، مشيرًا إلى أن: "إرساء المرونة التشفيرية والاستعداد لعصر ما بعد الحوسبة الكمية يتطلب نظام شركاء متقدمًا". وأضاف: "بالشراكة مع IBM Consulting، هدفنا هو تزويد المؤسسات برؤية شاملة وتحكُّم كامل في أصولها التشفيرية -سواء في البيئات التقليدية أم الحديثة- ما يساعدها على اعتماد نهج قائم على المعايير لتحديث التشفير والانتقال إلى التشفير المقاوم للحوسبة الكمية".

تشمل الفوائد التي قد يحصل عليها العملاء من شراكة IBM Consulting وInfoSec Global ما يلي:

معالجة مخاطر النقاط العمياء في التشفير ودعم الالتزام بأطر عمل الامتثال الصادرة عن NIST ، ومجلس فحص المؤسسات المالية الفيدرالي (FFIEC) ، والمتطلبات التنظيمية.

، ومجلس فحص المؤسسات المالية الفيدرالي (FFIEC) ، والمتطلبات التنظيمية. تسريع التحديث دون الحاجة إلى إعادة بناء المنصات، من أجل تحقيق المرونة التشفيرية الحالية.

إنشاء بنية آمنة كميًا، وجاهزة للمستقبل وقابلة للتوسع، مع تحقيق عائد استثماري قابل للقياس.

أشار Antti Ropponen، الشريك التنفيذي في خدمات الأمن الإلكتروني بشركة IBM Consulting، إلى ضرورة دعم العملاء في تحديث وحماية بنيتهم التشفيرية استعدادًا لتهديدات الحوسبة الكمية.

ويُضيف Ropponen قائلًا: "بالإضافة إلى خدمات التحول الآمن للحوسبة الكمية الواسعة لدينا، سيصبح لدى شبكة مستشاري الأمن الإلكتروني العالمية في IBM Consulting إمكانية الوصول إلى منصة InfoSec Global المعتمدة لاكتشاف الأصول التشفيرية وجردها والتحكم فيها، ما سيساعد العملاء على مواجهة تحديات الثقة الرقمية الحالية، إلى جانب تهديدات الحوسبة الكمية المستقبلية".