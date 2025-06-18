توسع محفظة الحوسبة السرية من IBM لتشمل منظومة Red Hat المتكاملة

فالحوسبة السرية ما هي إلا تقنية مصممة لحماية البيانات حتى أثناء معالجتها. ويتم تحقيق ذلك من خلال عزل أعباء العمل داخل بيئات التنفيذ الموثوق بها (TEE)، المصممة لمنع الوصول غير المصرح به حتى من أكثر المستخدمين امتيازًا، بما في ذلك مزود السحابة ومسؤولو النظام ومشغلو الطرف الثالث أو العناصر بشكل عام.

في عصر الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة، تتيح الحوسبة السرية معالجة البيانات وتحليلها بشكل آمن، وحماية المعلومات الحساسة من الوصول غير المصرَّح به. وهذا أمر بالغ الأهمية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على مجموعات البيانات الكبيرة، كالبيانات الشخصية مثلًا وبيانات الملكية.

وفقا لتقارير أبحاث 360iResearch، من المتوقع أن ينمو سوق الحوسبة السرية العالمي من 7.06 مليار دولار أمريكي في عام 2025 إلى 14.94 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، مما يعكس معدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 16.07٪. وهنا نلاحظ أنه "من خلال تمكين البيانات من الحفاظ على تشفيرها حتى أثناء المعالجة، نجحت الحوسبة السرية في تعزيز الثقة الرقمية، وتقليل تكاليف الامتثال، ودعم حالات الاستخدام الناشئة في الذكاء الاصطناعي والتحليلات التي تعتمد على التعاون في مجال البيانات للحفاظ على الخصوصية". وهذا أمر مهم جدًا ويؤدي، من وجهة نظرهم، إلى "إطلاق العنان لقدرات الحوسبة السرية ومحفزات النمو."

بخلاف البيانات التي تتم معالجتها بواسطة نموذج الذكاء الاصطناعي معين، وجدت شركة IBM أنه قد تكون هناك تكاليف خفية لبناء نماذج الذكاء الاصطناعي. ففي العديد من حالات استخدام المؤسسات، تمثل هذه النماذج - خاصةً عند تعزيزها وضبطها ببيانات الملكية - قيمة تجارية كبيرة وميزة فريدة في السوق. ولذا فقد تم تصميم الحوسبة السرية لحماية هذه النماذج، والملكية الفكرية الأساسية الخاصة بها، ومجموعة الذكاء الاصطناعي.

علاوة على هذه الاتجاهات التي تؤثر على مساحة الحوسبة السرية، هناك عامل آخر آخذ في الظهور: فبحلول عام 2028، تشير التقديرات إلى أن 77٪ من البنية التحتية للحوسبة سيستهلكها مقدمو الخدمات. وهذا التحول سيجلب فرصًا جديدة لكنه سيجلب معه أيضًا تحديات أمنية كبيرة. فغالبًا ما يدير مقدمو الخدمات أعباء العمل عبر البيئات المشتركة، ويواجهون مطالب تنظيمية وتدقيقًا متزايدًا حول خصوصية البيانات.

وفي الصناعات التي تتسم فيها حساسية البيانات بأهمية قصوى، مثل الرعاية الصحية والمالية والحكومة، تدعم الحوسبة السرية المؤسسات في وضع الامتثال مع الحفاظ على السرعة التشغيلية. أما بالنسبة لمقدمي الخدمات، فهو عامل تفاضل تنافسي، وغالبًا ما يؤدي إلى تعزيز الثقة والأمن والخصوصية في عالم تصل فيه الثقة إلى صفر، مع تمكين التمايز من خلال تحقيق الاتساق والتناغم في منصة فعالة متعددة المستأجرين.