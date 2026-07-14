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توفر ميزة IBM Concert Protect إمكانية جديدة لإثبات قابلية الاستغلال، لمساعدة فِرق الأمن على التركيز على الجوانب الأكثر أهمية

صُممت IBM Concert لتوفير هذا السياق من خلال ربط معلومات التطبيقات والبنية التحتية وبيئة التشغيل والهوية والشبكة والأعمال في رؤية تشغيلية موحدة.

تاريخ النشر 14 يوليو 2026

تقدم IBM اليوم إمكانية جديدة ضمن IBM Concert Protect، متاحة حاليًا في مرحلة المعاينة التقنية، تساعد المؤسسات على تجاوز الأساليب التقليدية لتحديد أولويات الثغرات الأمنية من خلال تقديم إثبات على قابلية استغلالها. وبدلًا من الاعتماد حصريًا على درجات الخطورة أو التنبؤات بقابلية الاستغلال، تربط هذه الإمكانية باستمرار بين سياق التطبيقات والبنية التحتية وبيئة التشغيل والهوية والشبكة والأعمال، للتحقق مما إذا كان من الممكن بالفعل استغلال ثغرة أمنية داخل بيئة العميل.

وتستند هذه الإمكانية الجديدة إلى السياق التشغيلي الموحد الذي توفره منصة IBM Concert، ما يتيح لفِرق الأمن والتطوير والعمليات التركيز على الثغرات الأمنية التي تمثل مخاطر فعلية على الأعمال، وتسريع معالجتها، وتحسين دقة عمليات الأمن المدعومة بالذكاء الاصطناعي وكفاءتها.

البناء على المرحلة التالية من تطور إدارة التعرض

يُحدث الذكاء الاصطناعي تغييراً جذرياً في إدارة الثغرات الأمنية.

تُظهر التطورات الحديثة في الذكاء الاصطناعي، ومنها العمل الذي تجريه IBM Research على Mythos، مدى السرعة التي أصبح من الممكن بها اكتشاف الثغرات الأمنية في البرمجيات. ورغم أن هذا التطور يمثل تقدمًا كبيرًا للمدافعين، فإنه يفرض أيضًا تحديًا تشغيليًا جديدًا. فكل تحسن في قدرات الاكتشاف يزيد عدد الثغرات الأمنية التي يتعين على المؤسسات التحقيق فيها، وتحديد أولوياتها، ومعالجتها.

استجابت منصات الأمن الحديثة لهذا التحدي بتحسين أساليب تحديد الأولويات. فهي تجمع بين إشارات متعددة، مثل الأهمية الحيوية للأعمال وCVSS وEPSS وأهمية الأصول والتنبؤات بقابلية الاستغلال، لمساعدة المؤسسات على الحد من الضوضاء. وتمثل هذه الأساليب تقدمًا مهمًا، لكنها لا تزال تستند إلى الاحتمالات بدلًا من الأدلة.

تحتاج المؤسسات على نحو متزايد إلى ما هو أكثر من تحديد الأولويات. إنها تحتاج إلى إثبات.

قد تبدو إحدى الثغرات الأمنية بالغة الخطورة، لكنها قد تظل غير قابلة للوصول بسبب وسائل الحماية في أثناء التشغيل، أو تجزئة الشبكة، أو ضوابط الهوية، أو منطق التطبيق. وفي الوقت نفسه، تُظهر نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة قدرتها على ربط عدة ثغرات أمنية أقل خطورة، ونقاط ضعف في التكوين، وأذونات الهوية، وحالات انكشاف البنية التحتية، لتكوين مسارات هجوم قابلة للتنفيذ. لذلك، أصبح فهم قابلية الاستغلال ضمن سياق بيئة المؤسسة نفسها لا يقل أهمية عن فهم مستوى الخطورة.

صُممت منصة IBM Concert لتوفير هذا السياق من خلال ربط معلومات التطبيقات والبنية التحتية وبيئة التشغيل والهوية والشبكة والأعمال ضمن رؤية تشغيلية موحدة. وتستند ميزة IBM Concert Protect الجديدة إلى هذا الأساس للتحقق من قابلية الاستغلال قبل بدء المعالجة.

ما الجديد في ميزة IBM Concert Protect

تقدم الميزة الجديدة عدة تحسينات تساعد المؤسسات على الحد من حالات الانكشاف بفاعلية أكبر:

  • إثبات قابلية الاستغلال تجاوز درجات CVSS وتنبؤات EPSS وأساليب تحديد الأولويات الثابتة، من خلال التحقق مما إذا كان من الممكن بالفعل استغلال الثغرة الأمنية داخل بيئتك.
  • تحليل سياقي موحد. اربط بين سياق التطبيقات والبنية التحتية وبيئة التشغيل والهوية والشبكة والأعمال لفهم تأثير الثغرات الأمنية في الخدمات الحيوية.
  • تحقيق مستند إلى الذكاء الاصطناعي. أتمت التحليل اللازم لتحديد قابلية الاستغلال، واكتشاف مسارات الهجوم، والتوصية بإجراءات معالجة تم التحقق منها.
  • معالجة مركزة. قلّل الجهد المبذول في التحقيق من خلال مساعدة فِرق الأمن والتطوير على التركيز على الثغرات الأمنية التي تمثل مخاطر فعلية على الأعمال.
  • كفاءة محسّنة للذكاء الاصطناعي. زوّد الذكاء الاصطناعي بسياق تشغيلي مترابط يستند إليه، لتحسين دقة القرارات مع الحد من التحليلات غير الضرورية والتكاليف التشغيلية.

يوضح أحد العروض التوضيحية أثر هذه الإمكانية. فقد أسفرت عدة أدوات لفحص الثغرات الأمنية عن أكثر من 5700 نتيجة. وتحققت ميزة IBM Concert Protect من هذه النتائج، وقلّصتها إلى 12 ثغرة أمنية فقط ثبتت قابليتها للاستغلال وكانت تتطلب اهتمامًا فوريًا.

بدلًا من مناقشة درجات الخطورة أو إعادة بناء مسارات الهجوم يدويًا، تستطيع فِرق الأمن والتطوير التركيز فورًا على معالجة المشكلات الأكثر أهمية.

تطبيق إثبات قابلية الاستغلال عمليًا

تواجه المؤسسات في مختلف القطاعات تحديات متشابهة، رغم اختلاف بيئاتها.

  1. يمكن لمؤسسات الخدمات المالية تركيز جهود المعالجة على الثغرات الأمنية التي تكشف التطبيقات المصرفية الحيوية، بدلًا من معالجة كل نتيجة عالية الخطورة ترصدها أدوات الفحص الأمني.
  2. يستطيع مقدمو خدمات الرعاية الصحية التحقق من الثغرات الأمنية التي تمثل خطرًا فعليًا على الأنظمة السريرية والتطبيقات الموجّهة إلى المرضى، ما يتيح لفِرق الأمن تحديد أولويات المعالجة من دون تعطيل الخدمات الأساسية.
  3. كما يستطيع مزوّدو خدمات الاتصالات والمؤسسات الكبرى ربط الثغرات الأمنية عبر البيئات السحابية الهجينة والبنية التحتية وخدمات الأعمال، لفهم الكيفية التي قد تتضافر بها نقاط ضعف متعددة لتشكيل مسار هجوم قبل أن يستغلها المهاجمون.

والهدف واحد في جميع القطاعات: تقليل الجهد المبذول في التحقيق، وتعزيز الثقة في إجراءات المعالجة، ومساعدة فِرق الأمن والتطوير على التركيز على الثغرات الأمنية ذات الأهمية الفعلية.

الأساس الذي تستند إليه العمليات الأمنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي

مع توسيع المؤسسات نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير البرمجيات والعمليات الأمنية، لن يعتمد النجاح على اختيار النموذج المناسب فحسب. ففاعلية الذكاء الاصطناعي لا تتجاوز جودة البيانات والسياق اللذين يتلقاهما.

ومن خلال توفير فهم مترابط للتطبيقات والبنية التحتية وبيئات التشغيل والهويات والشبكات وعمليات الأعمال، تتيح منصة IBM Concert للذكاء الاصطناعي تجاوز تحديد الأولويات نحو تقديم الإثبات واتخاذ إجراءات منسقة. وتمثل ميزة IBM Concert Protect المثال الأول على الكيفية التي يساعد بها هذا الأساس المؤسسات على إثبات قابلية الاستغلال، والحد من حالات الانكشاف، وتسريع المعالجة، وتأمين البرمجيات بثقة أكبر.

تعرّف على كيفية توفير منصة IBM Concert للسياق التشغيلي المترابط الذي يدعم عمليات الأمن والمرونة والتشغيل المعززة بالذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة.

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Vikram Murali

VP, Observability Development

IBM Automation

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