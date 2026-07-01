IBM Cognos Analytics 12.1.3: ذكاء أعمال محكوم للمؤسسات القائمة على الوكلاء

Cognos Analytics 12.1.3 يدمج الذكاء الاصطناعي الوكيل في طبقة ذكاء الأعمال الخاضعة للحوكمة، ما يساعد الفرق على العمل بشكل أسرع مع البقاء على اتصال بالبيانات والمقاييس وقواعد الأمان المعتمدة.
IBM Cognos Analytics 12.1.3 مصمم ليتناسب مع الواقع الذي تواجهه فرق ذكاء الأعمال (BI) كل يوم. يحتاج القادة إلى إجابات أسرع، والمحللون بحاجة إلى تقليل أعمال إعداد التقارير اليدوية، وتحتاج فرق تكنولوجيا المعلومات إلى الحفاظ على الحوكمة سليمة. يساعد هذا الإصدار على تحقيق هذه الأهداف معًا من خلال تسهيل الاستعلام عن البيانات الموثوقة وإنشائها ومشاركتها وإعادة استخدامها عبر سير العمل مع الحفاظ على الضوابط التي تعتمد عليها المؤسسات.
معظم المؤسسات أصبح لديها بيانات أكثر من أي وقت مضى، وطلبات إعداد تقارير أكثر مما يمكن لفرقها إدارته، وعدد من مشاريع الذكاء الاصطناعي التجريبية أكبر مما صممت نماذج الحوكمة لدعمه. يرغب القادة في الحصول على إجابات أسرع. وتريد الجهات التنظيمية ضوابط أكثر وضوحًا. ويريد مستخدمو الأعمال أدوات تحليل ضمن الأدوات التي يستخدمونها بالفعل. وفي الوقت نفسه، لا تزال فرق ذكاء الأعمال مطالبة بالحفاظ على التقارير الموثوقة، وإدارة المقاييس، ودعم عمليات التدقيق، والاستجابة للطلبات العاجلة المتلاحقة.
تظل التقارير محورية في صناعة القرار المؤسسية. فملفات مجالس الإدارة، والبيانات المالية، والطلبات التنظيمية، ولوحات المعلومات التشغيلية، وبطاقات الأداء التنفيذية كلها تتطلب الدقة ووضوح المصدر والموثوقية. ويتمثل التحدي في أن أساليب إعداد التقارير التقليدية تتطلب الكثير من الجهد اليدوي. يقضي المحللون وقتًا في البحث عن المحتوى، وتفسير الأرقام، وإعادة بناء التنسيقات، والإجابة عن أسئلة مماثلة بشكل متكرر. مستخدمو الأعمال ينتظرون، بينما تتولى فرق تكنولوجيا المعلومات والحوكمة إدارة المخاطر.
Cognos Analytics 12.1.3 يدمج الذكاء الاصطناعي الوكيل في طبقة ذكاء الأعمال المحوكمة، ما يساعد الفرق على العمل بسرعة أكبر مع البقاء متصلين بالبيانات والمقاييس وقواعد الأمان المعتمدة. يأتي هذا الإصدار الجديد مزودًا بأربع إمكانات رئيسية:
أحد أهم التغييرات في 12.1.3 هو إحضار نموذجك اللغوي الكبير. يمكن للمستخدمين ربط أي نموذج لغوي كبير مدعوم، سواء كان مستضافًا ذاتيًا أو مرتكزًا على السحابة، بإطار عمل الوكلاء في Cognos.
وهذا مهم لأن العديد من المؤسسات لديها بالفعل سياسات لمزودي الذكاء الاصطناعي، والاستضافة الإقليمية، وخصوصية البيانات، والتحكم في التكاليف، وإدارة المخاطر. يمكن لمنصة ذكاء الأعمال التي تتطلب نموذجًا واحدًا أن تتسبب في ظهور عقبات. يمنح Cognos العملاء المرونة من خلال توفير أساس ذكاء أعمال محكوم وإمكانات مدعومة بالوكلاء، مع السماح للمؤسسات بالاحتفاظ بالسيطرة على إستراتيجية نماذجها.
تُعد هذه المرونة ذات أهمية خاصة في قطاعات التمويل والرعاية الصحية والحكومة وغيرها من القطاعات الخاضعة للتنظيم. لا يمكن التعامل مع البيانات الحساسة كوقود تجريبي. بل يجب أن تظل تحت رقابة واضحة، مع وجود قواعد وصول معروفة وسجل تدقيق قابل للمراجعة.
تحول رئيسي آخر في الإصدار 12.1.3 هو دعم بروتوكول سياق النماذج. ببساطة، يسمح هذا البروتوكول لوكلاء وواجهات برمجة تطبيقات Cognos BI بالمشاركة في سير العمل المؤسسية الأوسع.
بدلاً من مطالبة كل مستخدم بفتح لوحة المعلومات والبحث عن تقرير وتفسير الأرقام ونقل الإجابة إلى أداة أخرى، يمكن أن يظهر ذكاء Cognos في بيئة العمل بالفعل. يمكن للمستخدمين التفاعل مع التحليلات من خلال Watson Orchestrate أو Claude أو Microsoft Copilot أو تطبيقات الذكاء الاصطناعي المخصصة.
لا تزال لوحات المعلومات مهمة. ولا تزال التقارير مهمة. لكن ذكاء الأعمال بدأ يتحول من كونه وجهة ليصبح خدمة مؤسسية مشتركة.
كما يحسن الإصدار عملية إعداد التقارير ونمذجة البيانات والإدارة، ما يساعد فرق ذكاء الأعمال على بناء وإدارة المحتوى المعقد بشكل أكثر كفاءة.
تشمل التحسينات المهمة ما يلي:
يساعد التحكم الأفضل في دورة حياة البيانات وإدارة الأصول الفرق على العمل بشكل أسرع، مع الحفاظ على الامتثال والموثوقية.
IBM Cognos Analytics 12.1.3 يمنح المؤسسات مسارًا أكثر انضباطًا للمضي قدمًا، ما يساعد الفرق على تقليل العمل اليدوي، والحصول على إجابات موثوقة بشكل أسرع، والحفاظ على معايير الحوكمة. قيمته بسيطة: ذكاء أعمال موثوق أصبح أسرع وأكثر مرونة وأسهل في الاستخدام في العمل اليومي.
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