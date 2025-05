IBM COBOL Upgrade Advisor for z/OS 1.1: تسريع وتبسيط ترقية نظامك إلى IBM Enterprise COBOL 6

يُعَد IBM COBOL Upgrade Advisor for z/OS 1.1 منتجًا جديدًا من المقرر أن يكون متاحًا بشكل عام في 9 مايو 2025، وقد تم تصميمه لتسريع وتبسيط التحديثات إلى Enterprise COBOL 6 لدعم مبادرات الامتثال، وتحسين الأداء، والتحديث. تم بناء IBM COBOL Upgrade Advisor for z/OS لتوفير تجربة ترقية شاملة، ما يساعد المؤسسات على البقاء على علمٍ بأحدث تقنيات المحول البرمجي COBOL من IBM وتقنيات أجهزة IBM Z. يقدم المنتج تحليلًا آليًا وتقارير عبر واجهة Visual Studio Code (اختصارًا VS Code) الحديثة، المصممة لمطوري COBOL من جميع المستويات وكذلك الجيل الأخير من معماريي التطبيقات.

يمكن أن تساعدك الميزات التالية في COBOL Upgrade Advisor for z/OS 1.1 على مراحل التخطيط الأولية وتحديد نطاق مشروع الترقية: رؤى المخزون، وتصدير البيانات، والتقييم، وتوصيات خيارات المحول البرمجي. للمزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة صفحة المنتج.

تخضع البيانات المتعلقة بالاتجاه والنوايا المستقبلية لشركة IBM للتغيير أو الإلغاء دون إشعار، وتمثل الأهداف والغايات فقط.