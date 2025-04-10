IBM COBOL Upgrade Advisor for z/OS 1.1: تسريع وتبسيط ترقية نظامك إلى IBM Enterprise COBOL 6

10 أبريل 2025
يُعَد COBOL العمود الفقري غير المرئي الذي يدير العديد من الصناعات اليوم، مثل الأعمال المصرفية والتأمين والحكومة وغيرها. تمت كتابة العديد من تطبيقات COBOL هذه منذ عقود مضت -بلغ عمر COBOL 65 عامًا في عام 2024- ويشغِّل العديد من العملاء مزيجًا من برامج COBOL القديمة والحديثة.
لقد رأينا أن الحفاظ على تحديث برامج COBOL باستمرار بأحدث تقنيات COBOL من IBM COBOL لتجنب مخاطر التشغيل والامتثال لسياسات تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة قد يكون تحديًا كبيرًا.
لقد رأينا أيضًا أن عملية الترقية إلى IBM Enterprise COBOL for z/OS 6 قد تشكِّل تحديًا خاصة للعملاء الذين لديهم برامج COBOL تحتوي على مقاطع تعليمات برمجية مكتوبة بشكل غير صحيح، مثل تلك التي تحتوي على عناصر بيانات غير مهيأة (المتغيرات)، حيث قد تتصرف هذه البرامج بشكل غير صحيح بعد الترقية. قد يتطلب الأمر اختبارات مكثفة وتغييرات في مصدر الرمز لضمان عمل البرنامج بشكل صحيح قبل نشره في الإنتاج، في وقت تكون فيه مهارات COBOL نادرة. نتيجة لذلك، استمر العديد من العملاء في استخدام إصدارات قديمة من المحولات البرمجية مثل Enterprise COBOL 4.2، الذي تم إصداره في 2009 وتم إيقاف تقديم الدعم له في 2022. وقد يشكِّل هذا خطرًا كبيرًا على أعمالهم حيث يواجهون صعوبة في إتمام ترقية المحول البرمجي لتطبيقاتهم الأكثر أهمية.
يواجه بعض العملاء تحديات حيث يتزايد حجم البيانات المدخلة إلى تطبيقات COBOL الخاصة بهم، ولم تَعُد التطبيقات التي تحتاج إلى إتمامها في نافذة الدُفعات قادرة على التكيف. تم تصميم Enterprise COBOL 6 لتقديم تحسينات في الأداء من خلال الدعم المستمر لأحدث ميزات أجهزة IBM Z، ولكن يتطلب الأمر إعادة التحويل البرمجي. على جهاز IBM z17، يقلل IBM Enterprise COBOL for z/OS 6.5 من استخدام وحدة المعالجة المركزية بنسبة 60% في المتوسط للتطبيقات التي تستهلك قدرًا كبيرًا من المعالجة والتي تم بناؤها في الأصل باستخدام Enterprise COBOL 4.2 على IBM z17.
بعض العملاء يريدون تحديث تطبيقات COBOL الخاصة بهم ويحتاجون إلى استخدام أحدث ميزات COBOL مثل دعم JSON، والتفاعل مع Java، ودعم 64-بت، وهي ميزات متاحة في Enterprise COBOL 6. كما يمكن للمطورين الجُدُد على COBOL الاستفادة من ميزات اللغة التي يعرفونها مثل الأنواع المعرَّفة من قِبَل المستخدم، ويمكن أن يسهل هذا عملية الترميز ويجعل التعليمات البرمجية أكثر قابلية للصيانة بالنسبة لهم.
يُعَد IBM COBOL Upgrade Advisor for z/OS 1.1 منتجًا جديدًا من المقرر أن يكون متاحًا بشكل عام في 9 مايو 2025، وقد تم تصميمه لتسريع وتبسيط التحديثات إلى Enterprise COBOL 6 لدعم مبادرات الامتثال، وتحسين الأداء، والتحديث. تم بناء IBM COBOL Upgrade Advisor for z/OS لتوفير تجربة ترقية شاملة، ما يساعد المؤسسات على البقاء على علمٍ بأحدث تقنيات المحول البرمجي COBOL من IBM وتقنيات أجهزة IBM Z. يقدم المنتج تحليلًا آليًا وتقارير عبر واجهة Visual Studio Code (اختصارًا VS Code) الحديثة، المصممة لمطوري COBOL من جميع المستويات وكذلك الجيل الأخير من معماريي التطبيقات.
يمكن أن تساعدك الميزات التالية في COBOL Upgrade Advisor for z/OS 1.1 على مراحل التخطيط الأولية وتحديد نطاق مشروع الترقية: رؤى المخزون، وتصدير البيانات، والتقييم، وتوصيات خيارات المحول البرمجي. للمزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة صفحة المنتج.
تخضع البيانات المتعلقة بالاتجاه والنوايا المستقبلية لشركة IBM للتغيير أو الإلغاء دون إشعار، وتمثل الأهداف والغايات فقط.
يعمل IBM COBOL Upgrade Advisor for z/OS على تحويل رحلة الترقية إلى Enterprise COBOL 6.
احجز موعدًا لإجراء عرض توضيحي مع أحد خبراء IBM
إخلاءات المسؤولية:
1 تستند تحسينات الأداء إلى المتوسط الهندسي لقياسات IBM الداخلية على خادم IBM z17 يعمل بنظام z/OS 3.1 LPAR مع وحدة معالج واحدة (CP) وذاكرة مركزية بسعة 80 جيجابايت. جميع الاختبارات تم تجميعها باستخدام IBM Enterprise COBOL for z/OS 6.5 مع خيارات ARCH(15)، وOPT(2)، وSTGOPT، وAFP(NOVOLATILE)، وHGPR(NOPRESERVE)، وLIST. أما جميع الاختبارات المجمعة باستخدام IBM Enterprise COBOL for z/OS 4.2 فتمت باستخدام خيارات OPT(FULL) وLIB. قد تختلف نتائج الأداء لتطبيقات العملاء بناءً على الشيفرة المصدرية وخيارات التجميع المحددة وعوامل أخرى.