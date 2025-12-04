الذكاء الاصطناعي أتمتة تكنولوجيا المعلومات

يعمل IBM Cloud Sync على تبسيط إدارة نظام أسماء النطاقات متعدد السحابات وتعزيز المرونة

يتيح هذا الحل الجديد إمكانية المزامنة ثنائية الاتجاه بين IBM NS1 Connect وAmazon Route 53، ما يساعد الشركات على تحقيق المرونة وتقليل التعقيد وتسريع اعتماد السحابة المتعددة.

تاريخ النشر 4 ديسمبر 2025
رسم توضيحي رقمي للوحة معلومات مزامنة السحابة مع خلفية متدرجة أرجوانية

أعلنت شركة IBM عن التوفر العام لـ IBM Cloud Sync، وهو حل متقدم مصمم لتبسيط إدارة نظام أسماء النطاقات للمؤسسات العاملة في بيئات متعددة السحابات. يوفر Cloud Sync مزامنة مستمرة ثنائية الاتجاه وترجمة للسياسات بين ®IBM NS1 CONNECT وAmazon Route 53، ما يساعد الفرق على الحفاظ على اتساق تكوينات نظام أسماء النطاقات عبر المزودين مع تطور بنياتهم.

مزامنة نظام أسماء النطاقات المستمرة عبر السحابة

تعمل الشركات بشكل متزايد على تشغيل التطبيقات عبر العديد من مزودي السحابة لتحسين الأداء والتوافر والمرونة. على الرغم من أن نظام أسماء النطاقات مبني على معايير IETF RFC، فإن كل مزود خدمة سحابية يضيف بنيات توجيه حركة المرور والبيانات الوصفية وأطر عمل السياسات الخاصة به. وهذه الاختلافات تُصعِّب على المسؤولين تطبيق تكوين موحد عبر البيئات، ما يزيد من تعقيد إستراتيجيات المرونة ويبطئ من تبني نهج السحابات المتعددة.

وفقًا لبحث EMA، فإن 56% من الشركات متعددة السحابات تكافح من أجل مزامنة بيانات نظام أسماء النطاقات. يعالج IBM Cloud Sync هذه المشكلة مباشرة من خلال تمكين المزامنة في زمن شبه حقيقي لمناطق نظام أسماء النطاقات والسجلات وسياسات توجيه حركة المرور بين IBM NS1 Connect وAmazon Route 53، وهما من أكثر منصات أنظمة أسماء النطاقات الموثوقة في هذا المجال.

عندما لا تتوفر عمليات النقل التقليدية للمنطقة (XFR)، تعتمد العديد من الفرق على البرامج النصية اليدوية أو الأدوات المخصصة لمحاذاة تكوينات نظام أسماء النطاقات عبر البيئات، وهي أساليب معرضة للخطأ وتعتمد على مزامنة مهام cron ويصعب صيانتها. يتخلص IBM Cloud Sync من هذه التحديات من خلال أتمتة المزامنة وترجمة بيانات نظام أسماء النطاقات عبر مزودي الخدمات، ما يُمكِّن NS1 Connect وAmazon Route 53 من العمل بالتوازي باتساق كامل.

ضمان الدقة والسلوك المتسق عبر منصات نظام أسماء النطاقات

يوفر IBM Cloud Sync تكرارًا في الوقت الفعلي لمناطق نظام أسماء النطاقات وبياناته الوصفية في الوقت الفعلي، ما يضمن بقاء التكوينات متوافقة عبر مزودي الخدمات. فهو يتيح تجاوز الأعطال بسلاسة والتكرار عبر الشبكة، ما يلغي عمليات المزامنة اليدوية التي غالبًا ما تؤدي إلى المخاطر والتأخير، خاصة عندما يتعين على الفرق ترجمة سياسات التوجيه والبيانات الوصفية التي لا تتوافق بشكل واضح بين مزودي الخدمات. تساعد تقنية Cloud Sync، المبنية على بنية لا تعتمد على السحابة، على تجنب الاحتكار لمنتج معين مع الحفاظ على المرونة والتحكم.

كما يتضمن Cloud Sync إمكانات النسخ الاحتياطي والاستعادة، ما يسمح للعملاء بحفظ مناطق نظام أسماء النطاقات الخاصة بهم في حاوية S3 والعودة بسرعة إلى التكوين السابق إذا لزم الأمر – وهو أمر مفيد بشكل خاص عندما تؤدي التغييرات الأخيرة إلى نتائج غير متوقعة.

مع Cloud Sync، يستفيد العملاء مما يلي:

  • تكوينات نظام أسماء النطاقات المتسقة عبر مزودي الخدمات: تعمل التحديثات الآلية ثنائية الاتجاه على التخلص من الانحراف وتقليل أخطاء التكوين.
  • تحسين المرونة وتجاوز الفشل: يمكن للفرق تشغيل NS1 Connect وRoute 53 بالتوازي، ما يتيح التكرار متعدد السحابة.
  • خفض النفقات التشغيلية: القضاء على عمليات المزامنة اليدوية والأدوات المخصصة.
  • زيادة المرونة وتقليل الانغلاق: يعمل النهج غير المعتمد على السحابة على تسهيل اعتماد سحابات جديدة أو ترحيل أحمال التشغيل أو دعم البنى الهجينة.
  • استمرارية الأعمال: تتيح النسخ الاحتياطية لنظام أسماء النطاقات المبنية على S3 إمكانية الاستعادة السريعة عند حدوث أخطاء حرجة.

تحقيق الأتمتة وإمكانية التنبؤ في البيئات متعددة السحابات

مزامنة IBM Cloud Sync متاحة اليوم كعرض قوي جديد ضمن محفظة IBM NS1. فهي توفر الأتمتة والقدرة على التنبؤ في مجال كان من الصعب إدارته فيما سبق في البيئات متعددة السحابات.

قم بزيارة صفحة IBM Cloud Sync لمعرفة المزيد والبدء.

Reggie Best

Director, NS1 & HCM Portfolio Product Management

IBM