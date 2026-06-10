يقدم IBM Cloud Pak for Data 5.4 مجموعة شاملة من التحسينات المصممة لمساعدة المؤسسات على تعزيز كيفية الوصول إلى البيانات وحوكمتها وتشغيلها للذكاء الاصطناعي والتحليلات عبر البيئات الهجينة ومتعددة السحب.
مع استمرار المؤسسات في توسيع نطاق المبادرات القائمة على البيانات، تزداد أهمية الحاجة إلى بيانات متسقة وآمنة وموثوقة. يركز هذا الإصدار على تحسين كفاءة البيانات وموثوقيتها وحوكمتها وعمليات سير عمل الذكاء الاصطناعي، مما يمكّن المؤسسات من تقديم الرؤى بشكل أسرع مع الحفاظ على التحكم والامتثال.
يقدم Software Hub 5.4 وSoftware Hub Premium 5.4 ميزة جديدة لدعم كفاءة المستأجرين لعمليات النشر المؤسسية إلى جانب التحسينات التي ترتقي بعمليات نشر المنصة وصيانتها.
يتيح تقديم دعم تعدد المستأجرين للمؤسسات دعم عدة فرق بكفاءة على منصة مشتركة مع تعزيز التحكم والمرونة والاتساق عبر البيئات. بينما تساعد عمليات النسخ الاحتياطي والاستعادة المبسطة، وأوقات التثبيت والترقية الأسرع، وتحسين رؤية وصول المستخدمين في تقليل العبء التشغيلي وتقوية الحوكمة.
يقدم مساعد الذكاء الاصطناعي تطورات جديدة في قدراته القائمة على الوكلاء، مما يحسِّن تحكم المستخدم والمرونة والتجربة الشاملة عبر القدرات الرئيسية.
مع استمرار المؤسسات في توسيع نطاق مبادرات البيانات والذكاء الاصطناعي، أصبح ضمان الوصول المستمر للبيانات والحوكمة القوية والعمليات الفعالة ذات أهمية متزايدة. تسعى الفرق إلى تقليل التعقيد في إدارة البيانات الموزعة، وتحسين جودة البيانات، وتمكين الوصول الأوسع إلى البيانات الموثوقة للتحليلات والذكاء الاصطناعي.
يقدم IBM Cloud Pak for Data 5.4 تحسينات تعالج هذه الأولويات من خلال تحسين كيفية الوصول إلى البيانات وحوكمتها وتشغيلها عبر النظام الأساسي. يقدم الإصدار تحديثات ذات مغزى عبر الخدمات الأساسية، مثل المحاكاة الافتراضية للبيانات وIBM Knowledge Catalog وMaster Data Management وWatson Machine Learning. تساعد هذه التحسينات المؤسسات على تقليل الجهد اليدوي، وتعزيز الثقة في البيانات، وتحسين الكفاءة وقابلية التوسع لعمليات سير عمل البيانات والذكاء الاصطناعي.
تركز التحسينات في المحاكاة الافتراضية للبيانات على تحسين كيفية وصول المؤسسات إلى البيانات الموزَّعة وإدارتها مع الحفاظ على الحوكمة القوية.
في IBM Knowledge Catalog، تم تصميم التحسينات لتحسين جودة البيانات وإمكانية الوصول إليها وإمكانية الاستخدام عبر المؤسسة.
يساعد هذا الإصدار من Data Refinery المؤسسات على تبسيط تجهيز البيانات، وزيادة المرونة، وتحسين الكفاءة التشغيلية.
يقدم IBM Manta Data Lineage تحسينات تركز على تحسين الرؤية والتحكم وقابلية التشغيل البيني عبر بيئات بيانات المؤسسات.
تعمل هذه التحديثات معًا على تمكين إدارة تتبع أصول البيانات بشكل أكثر كفاءة وحوكمة أقوى للبيانات.
يعزز هذا الإصدار الجديد من Master Data Management (MDM) القدرات ويعتمد عليها لتحسين الاتساق وفهم البيانات والحوكمة.
تقدم Watson Machine Learning تحسينات تعمل على تعزيز قابلية التوسع والتحكم التشغيلي في أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي:
يتيح IBM Cloud Pak for Data 5.4 للمؤسسات تحسين اتساق البيانات وتعزيز الحوكمة وتوسيع نطاق مبادرات الذكاء الاصطناعي والتحليلات بشكل أكثر فعالية. من خلال تبسيط العمليات وتعزيز التحكم عبر عمليات سير عمل البيانات والذكاء الاصطناعي، يساعد هذا الإصدار المؤسسات على تسريع وتيرة تسليم البيانات الموثوقة وتحقيق نتائج أعمال أكثر تأثيرًا.
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