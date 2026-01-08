تعلن IBM Cloud Object Storage عن مستوى تسعير مخفّض لتوفير حلول أكثر اقتصادية على نطاق المؤسسات.

تتزايد بيانات المؤسسات بوتيرة أسرع من أي وقت مضى، لكن تكاليف التخزين لا يجب أن تتزايد معها. عندما تصل سعة التخزين الإجمالية ضمن One-Rate إلى 2 بيتابايت أو أكثر، يتم تسعير السعة بأكملها بـ 10 دولارات لكل تيرابايت، وليس فقط السعة التي تتجاوز 2 بيتابايت.

هذا يعني أن نموذجنا الثابت والشامل يوفر الآن أكثر من 75% انخفاضًا في تكاليف التخزين السنوية -بما في ذلك النقل والعمليات- مقارنةً بالخطط المقاسة النموذجية من مزوِّدي السحابة الآخرين الرائدين. تُعَد هذه الوفورات ذات أهمية خاصة للمؤسسات التي تعمل على توحيد بحيرات البيانات، أو الانتقال من البنية التحتية المحلية، أو دعم مبادرات الذكاء الاصطناعي باستخدام مجموعات بيانات ضخمة.

تم تصميم هذه الفئة لتحقيق هدفين: 1) خفض التكلفة الإجمالية للملكية لأعباء العمل عالية النمو والمدفوعة بالذكاء الاصطناعي؛ و2) الحفاظ على تسعير One-Rate الشامل والأداء المتسق على نطاق واسع.