إنشاء مسارات عمليات الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL) لمعالجة البيانات غير المنظمة باستخدام IBM watsonx.data integration.

في 11 يونيو 2025، أعلنت IBM عن إتاحة نهجها الجديد في تكامل البيانات: watsonx.data integration. يوفر هذا الحل واجهة تحكُّم موحَّدة لتصميم مسارات بيانات على شكل دفعات، وتدفق في الوقت الفعلي، وتكرار للبيانات، مدعومة بإمكانات مدمجة لقابلية الملاحظة.

في إطار الحل نفسه، يمكن للفرق بناء مسارات بيانات غير منظمة قابلة لإعادة الاستخدام بجانب المسارات المنظمة، مما يفتح كنزًا من البيانات التي كان يصعب الوصول إليها سابقًا لدعم حالات استخدام جديدة وتلبية متطلبات بيئات البيانات الحديثة المتنامية. بفضل قدرات تكامل البيانات غير المنظمة في watsonx.data integration ، يمكن للمستخدمين بناء مسارات بيانات بطريقة سلسة لاستيعاب وتحويل ومعالجة كميات كبيرة من البيانات غير المنظمة -بما في ذلك المستندات وملفات PDF وPPT وغيرها- في غضون دقائق فقط.

يجمع هذا المنتج بين ابتكارات رائدة مفتوحة المصدر وأخرى خاصة، مباشرةً من IBM Research. من أبرز المزايا الرائدة للمنتج ما يلي:

الاستيعاب السلس لأنواع متنوعة من البيانات غير المنظمة من مجموعة كبيرة من مصادر الأعمال باستخدام موصِّلات جاهزة.

لأنواع متنوعة من البيانات غير المنظمة من مجموعة كبيرة من مصادر الأعمال باستخدام موصِّلات جاهزة. التحويل بالسحب والإفلات باستخدام مشغِّلات جاهزة مدعومة من IBM Research لتنظيف المحتوى غير المهيكل وتطبيعه وإعداده للذكاء الاصطناعي.

باستخدام مشغِّلات جاهزة مدعومة من IBM Research لتنظيف المحتوى غير المهيكل وتطبيعه وإعداده للذكاء الاصطناعي. أتمتة ملء مخزن المتجهات، ما يُتيح تخزين التضمينات في قواعد بيانات متجهات مدعومة لاستخدامها في التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) وحالات استخدام الذكاء الاصطناعي الأخرى.

تم تصميمه للتعامل مع بيانات المؤسسات التي لم تتم الاستفادة منها بشكل كافٍ تقليديًا، ويمثِّل watsonx.data integration خطوة كبيرة نحو إتاحة البيانات غير المنظمة للذكاء الاصطناعي والتحليلات.