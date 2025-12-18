توسَّعت الشراكة الاستراتيجية بين IBM وknowis AG لتسريع تطوير البنية القائمة على الذكاء الاصطناعي وتسليم الحلول.

مع ازدياد دور الذكاء الاصطناعي في التطوير، تصبح إدارة سياق مساعدي ووكلاء الذكاء الاصطناعي ميزة استراتيجية لقيادة الأتمتة في الاتجاه المرغوب. يتم تنظيم هذا السياق في بنية البرمجيات وتصميمها، ما يوفر جميع المعلومات الضرورية بطريقة منظمة ومتكاملة.

مع IBM DevOps Solution Workbench، يمكن تعريف بنية وتصميم البرمجيات في تعاون لحظي بين الخبراء، وتأسيسها كمصدر وحيد للحقيقة لمجموعة التطوير بأكملها، وإتاحتها لمساعدي ووكلاء الذكاء الاصطناعي، مثل مساعدي البرمجة بالذكاء الاصطناعي.