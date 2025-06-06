تساعد IBM وCAST العملاء على تسريع ترحيل التطبيقات وتحديثها.

الذكاء الاصطناعي الحوسبة والخوادم أتمتة تكنولوجيا المعلومات

6 يونيو 2025

المؤلفون

Vikas Ganoorkar

Global Cloud Migration Practice leader

IBM Consulting

Anupama Padmanabhan

Senior Strategy Consultant, Cloud Advisory

IBM Consulting

Debasis Roy Choudhuri

IBM Distinguished Engineer | Hybrid Cloud & Data - Application Modernization

تتطلب مشاريع التحديث الناجحة أساسًا قويًا يتمثل في مرحلة Application Discovery Phase (ADP) الدقيقة والتفصيلية. تعاونت IBM وCAST على تقديم حل قوي مدعوم بالذكاء الاصطناعي يزيل تعقيدات بيئات التطبيقات المؤسسية ويسرِّع مبادرات الترحيل والتحديث.

مرحلة ADP: تحديات مشاريع التحديث

تُعد مرحلة ADP بلا شك الخطوة الأهم في أي مشروع تحديث؛ لأنها تمثِّل الأساس لكل قرار لاحق. وعند تنفيذها بشكل صحيح، تمكِّن الفرق من فهم ما الذي يتم تحديثه، ولماذا، وأفضل طريقة لتنفيذه. وعند تنفيذها بشكل سيئ -أو تجاهلها تمامًا- قد تكون العواقب مكلفة ومحفوفة بالمخاطر وواسعة النطاق.

  • مخزون تطبيقات غير مكتمل أو غير دقيق
  • مجموعة من استراتيجيات التحديث الخطأ
  • التضخم في التكاليف والجدول الزمني
  • زيادة المخاطر التشغيلية والأمنية
  • ضعف ثقة الأطراف المعنية

تعتمد المؤسسات بشكل كبير على التطبيقات الرقمية، وغالبًا ما تمتلك فرق تكنولوجيا المعلومات آلاف التطبيقات، ما يجعل الحصول على معلومات كاملة عنها جميعًا مهمة صعبة. من الشائع جدًا أن تواجه فرق تكنولوجيا المعلومات وفرق عمليات التطوير تحديات متكررة مثل:

  1. عدم وضوح الرؤية في محفظة التطبيقات: عندما تمتلك المؤسسات مئات أو آلاف التطبيقات، قد يكون العديد منها غير موثّق، أو مكررًا، أو ببساطة قديمًا وغير مستخدم. وهذا يجعل من الصعب تحديد التطبيقات التي يجب الاحتفاظ بها أو تحديثها أو إيقافها أو إعادة استضافتها.
  2. مشاكل في انضمام المطورين والإنتاجية: قد تقضي فرق عمليات التطوير وقتًا مفرطًا في التعرُّف على قواعد برمجية غير مألوفة، ما يؤدي إلى تأخيرات مكلفة في مشاريع التحديث.
  3. الفهم المحدود للقواعد البرمجية القديمة والمعقدة: تحديث التطبيقات الكبيرة ذات الهيكل الأحادي والمليئة بالديون التقنية وسوء التوثيق، يمثِّل تحديًا زمنيًا دائمًا. وغالبًا لا يعرف المطورون كيف تتفاعل المكونات أو أين يمكنهم إجراء التعديلات بأمان.
  4. مخاطر المصادر المفتوحة والأمان في التطبيقات القديمة: تحتوي التطبيقات القديمة على مكونات مفتوحة المصدر قديمة أو تحتوي على ثغرات، ما يزيد من مخاطر الأمان والامتثال أثناء التحديث.
  5. مخاطر الترحيل السحابي وعدم اليقين: قد تفتقر المؤسسات إلى وضوح بشأن التطبيقات المناسبة للترحيل إلى السحابة، أو الجهد المطلوب لتنفيذ ذلك. غالبًا ما تكون تقييمات جاهزية السحابة يدوية، وذات طابع شخصي، وغير شاملة بما يكفي.

دور الأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي في التحديث

تُثبِت التطورات المستمرة في الذكاء الاصطناعي بسرعة أنها عامل تحوُّل في تحسين مرحلة اكتشاف التطبيقات ضمن مشاريع التحديث. كانت طرق الاكتشاف التقليدية التي يتم تنفيذها يدويًا تستغرق وقتًا طويلًا، ومعرضة بدرجة كبيرة للأخطاء، وتعتمد بشكل كبير على معرفة أعضاء فرق تكنولوجيا المعلومات وعمليات التطوير - وهي معرفة تتآكل باستمرار؛ بسبب معدلات مغادرة الموظفين، خصوصًا في الأنظمة القديمة. وعلى النقيض من ذلك، يُحسِّن الذكاء الاصطناعي عملية الاكتشاف من خلال جعلها مؤتمتة، وأسرع، وقابلة للتوسُّع، وأكثر دقة بشكل ملحوظ، ما يُتيح اتخاذ قرارات مبنية على معلومات أفضل في المراحل المبكرة من رحلة التحديث.

  1. تحليل التعليمات البرمجية والتعرُّف على الأنماط تلقائيًا: يمكن للأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تحليل آلاف الأسطر من التعليمات البرمجية لاكتشاف الأنماط المعمارية (مثل التطبيقات الأحادية مقابل الخدمات المصغّرة)، وروائح التعليمات البرمجية والديون التقنية، واستخدام واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، والاعتمادات على المكتبات الخارجية. وهذا يقلل من الاعتماد على المراجعين البشر ويكشف عن مشكلات قد لا تتم ملاحظتها بخلاف ذلك.
  2. تخطيط التبعيات: يمكن للذكاء الاصطناعي كشف العلاقات المتبادلة الخفية تلقائيًا بين عناصر الواجهة الأمامية والخلفية، وقواعد البيانات، وطبقات التطبيق، والأنظمة والخدمات الخارجية. يساعد ذلك على تحسين دقة تحليل التأثيرات وتخطيط الترحيل حيث يمكن للفرق الوصول إلى مخططات مرئية بديهية للتطبيقات المعقدة.
  3. التصنيف والتجميع الذكي للتطبيقات: من خلال الاستفادة من التعلم الآلي، يمكن تجميع التطبيقات بسهولة حسب مجموعة التقنيات، أو وظيفة العمل، أو جهود التحديث، أو حتى الفئات المخصصة. يمكن للذكاء الاصطناعي تسريع عملية تحديد التطبيقات المناسبة لإعادة الاستضافة، أو إعادة الهيكلة، أو الإيقاف، استنادًا إلى أنماط تم تعلُّمها من محافظ تطبيقات مماثلة.
  4. تسريع تحليل الوثائق باستخدام معالجة اللغة الطبيعية (NLP): يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل الوثائق القديمة، بالإضافة إلى التعليمات البرمجية والبيانات غير المنظمة، لاستخلاص رؤى مفيدة تساهم في سد الفجوات بسرعة وبناء قاعدة معرفة شاملة ودقيقة.
  5. تقييم جاهزية السحابة وتقدير الجهد المطلوب: يمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي، المدرَّبة على مشاريع تحديث سابقة، تقدير مدى تعقيد الترحيل وتكلفته ووقته، بل وحتى مواءمة الخدمات مع السحابة (مثل تحديد الخدمات التي يمكن استبدالها بعروض سحابية مُدارة).

برنامج IBM وCAST: المساعدة على تسريع الترحيل والتحديث

من خلال الاستفادة من تقنيات CAST الرائدة في المجال، تمكِّن IBM العملاء من تقييم التطبيقات وترتيب أولوياتها وتحديثها بسرعة ودقة غير مسبوقتَين.

تتضمن أهم النقاط الرئيسية لحل IBM وCAST ما يلي:

  • اكتشاف التطبيقات المدعوم بالذكاء الاصطناعي: من خلال التحليل العميق للتعليمات البرمجية وإنشاء مخططات التطبيقات عبر CAST، تستطيع المؤسسات الحصول بسرعة على رؤية دقيقة لمحفظة تطبيقاتها. ويؤدي هذا إلى اتخاذ قرارات أفضل مع تقليل المخاطر الإجمالية.
  • تحديد الديون التقنية وترتيب أولوياتها: تساعد أدوات CAST المعززة بالذكاء الاصطناعي على كشف الديون التقنية الخفية، ما يمكِّن المؤسسات من التركيز على فرص التحديث الأكثر تأثيرًا وتحسين عائد الاستثمار.
  • التقييمات الذكية لملاءمة السحابة: تجاوَز الفحوصات التقليدية لجاهزية السحابة - فمع CAST وIBM، ستحصل على توصيات دقيقة حول الوجهة السحابية الأنسب لكل تطبيق.
  • تحويل الخدمات المصغرة: يحدِّد محرك الذكاء الاصطناعي الموثوق به التطبيقات الأحادية المناسبة للتحويل إلى خدمات مصغّرة، ويوفر مخططات تنفيذية قابلة للتطبيق.
  • خرائط طريق وقرارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي: تعتمد IBM على CAST Insights والذكاء الاصطناعي التوليدي من أجل :أ) إعداد خرائط طريق ذكية للتحديث، ب) تحديد الأولويات بناءً على الصحة التقنية، وقيمة الأعمال، وحجم الجهد، ج) التعرُّف على التطبيقات المناسبة للسحابة والخدمات المصغرة، د) تقديم توصيات باستراتيجيات مستهدفة لمنصات الخدمات السحابية (PaaS) أو النقل بالحاويات.

نموذج مصنع الترحيل والتحديث لشركة IBM

مصنعنا المتكامل للترحيل والتحديث، والمدعوم بالذكاء الاصطناعي، هو نهج صناعي شامل مصمم لمساعدة المؤسسات على تسريع انتقالها إلى بيئات السحابة الهجينة وهياكل التطبيقات الحديثة. يوفر إطار عمل قابلًا للتوسع والتكرار يجمع بين الأتمتة، والذكاء الاصطناعي، والخبرة الهندسية العميقة لتقييم أعباء العمل القديمة وترحيلها وتحديثها.

يتضمن النموذج مجموعة منظمة من الخدمات مثل اكتشاف التطبيقات وتقييمها، وإعادة هيكلة التعليمات البرمجية، وإعادة تصميم البرامج، والنقل بالحاويات، وتكامل DevSecOps. ويستفيد من أدوات IBM الأصلية للسحابة، وRed Hat OpenShift، وشراكاتنا الاستراتيجية مع مزودي الخدمات السحابية الكبرى لتقديم تحديث سريع وخالٍ من الأخطاء مع أقل قدر من الاضطراب.

يجمع نهج المصنع بين CAST Insights ومنهجيات IBM المثبَتة والأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتقديم:

  • جداول زمنية أسرع للترحيل إلى السحابة بنسبة تصل إلى 50%
  • اكتشاف التطبيقات أسرع بنسبة 60%
  • انخفاض بنسبة 30% في تكاليف التحديث
  • استراتيجيات التحديث المستمر القائمة على الحقائق
  • انخفاض ملحوظ في العيوب وإعادة العمل بعد الترحيل

قصة نجاح: بنك أمريكي كبير

العميل هو أحد أكبر البنوك في الولايات المتحدة وكان بحاجة إلى تقييم وتحديث بيئة الكمبيوتر المركزي الرئيسي الخاصة به. كانت الأهداف الرئيسية هي تحسين سرعة الوصول إلى السوق، وتمكين مستويات أعلى من المرونة والقدرة على التكيف في عمليات الأعمال، وتقليل التكاليف والمخاطر التشغيلية.

قامت IBM بنشر حل يعتمد على IBM Consulting Advantage for Cloud Transformation (ICA4CT) وCAST Imaging لتقييم التطبيقات بأكملها وتحليل التعليمات البرمجية المصدر. نجح الحل بشكل كبير، وتمكَّن فريقنا من تقليل وقت التقييم وتحليل التعليمات البرمجية بنسبة 60% - من عدة أشهر إلى بضعة أسابيع فقط.

IBM + CAST = تسريع تقديم الخدمة وجودة أعلى

الحل المشترك بين IBM وCAST ليس مجرد عرض تقني، بل هو طريقة عمل جديدة. يضمن الحل ألّا تقتصر مرحلة الاكتشاف على مجرد إجراء شكلي، بل تكون محفزًا استراتيجيًا لتحقيق تحديث ناجح وفعَّال من حيث التكلفة. ومن خلال الفرق المدعومة بالذكاء الاصطناعي الوكيل، ونماذج التسعير القابلة للتوسع (المعتمدة على الوحدة أو السعة)، واستراتيجية دخول السوق المتوافقة مع الشركاء، تم تصميم الحل ليحقق تحولًا مستدامًا يجعل رحلتك السحابية أسرع، وأكثر قابلية للتنبؤ، وأقل مخاطرة عبر كامل المسار.

يشمل الحل ما يلي:

  • التقييم: باستخدام CAST Highlight وCAST Imaging، تتمكَّن IBM من تقييم تعقيد التطبيقات، والديون التقنية، وجاهزية التحديث بسرعة.
  • الاستراتيجية: مواءمة محافظ التطبيقات مع أهداف العمل لتحديد مناهج التحديث - سواء أكانت إعادة الاستضافة أو إعادة الهيكلة أو إعادة التصميم أو إعادة البناء.
  • التنفيذ: بفضل مصنع الترحيل المدعوم بالذكاء الاصطناعي من IBM والرؤى البصرية من CAST، يمكن للفرق إجراء التحديث بدقة.
  • التحديث: مراقبة التطبيقات وتحسينها وتطويرها باستخدام التحليلات الفورية والتوصيات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي.

هل أنت مستعد للتحديث بثقة؟ دَع IBM وCAST يرسمان خارطة طريقك نحو التحول الرقمي.

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