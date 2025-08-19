تتضمن إحدى حالات الاستخدام الشائعة للمؤسسة التي يدعمها هذا التكامل إثراء المستندات أو الكيانات الذكية. على سبيل المثال:

يقوم محلل الأعمال بتحميل جدول بيانات يحتوي على أسماء المورِّدين.

تلتقط Arivonix مقتطفات الأخبار ذات الصلة، أو الملخصات المالية، أو البيانات الجغرافية للشركات.

تُنشئ IBM watsonx ملخصًا موجزًا موثَّقًا لكل مورِّد، مع الإشارة إلى التطورات الأخيرة أو مخاطر الامتثال.

يتم إدراج النتائج مرة أخرى في جدول البيانات مع المراجع وتتبُّع الإصدارات لضمان إمكانية التدقيق.

تدعم هذه البنية التطبيقات الأفقية عبر أبحاث السوق، والمشتريات، والامتثال، وإعداد العملاء، وإدارة المعرفة، دون الحاجة إلى تطوير مخصص لكل سير عمل.

