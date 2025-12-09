إطلاق العنان للاستدلال بالذكاء الاصطناعي التوليدي على مستوى المؤسسات: الإعلان عن إتاحة AI Optimizer for Z 2.1 بشكل عام من IBM

يوفر AI Optimizer for Z مراقبة متقدمة في الوقت الحقيقي لأحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي التوليدي باستخدام Prometheus لجمع المقاييس ولعرضها بصريًا بشكل تفاعلي وسهل الفهم. يقوم بتتبع مقاييس رئيسية مثل معدل تمرير الرموز المميزة، وزمن الاستجابة لكل طلب، ونسبة إصابات ذاكرة التخزين المؤقت، والزمن حتى أول رمز مميز، واستخدام الذاكرة، إلى جانب وجود خطة لإضافة مقاييس استخدام الأجهزة مثل معدل استخدام وحدات المعالجة الرسومية (GPU)/المسرّعات.

ويمكن لمحسن الذكاء الاصطناعي التكامل مع جامع OpenTelemetry (OTel) عند تكوينه باستخدام مستقبلات Prometheus. ويتيح ذلك إمكانية الاستيعاب السلس للقياس عن بُعد وقابلية التشغيل البيني لقابلية الملاحظة الموحدة عبر البيئات الهجينة. وتعمل هذه الرؤى على تمكين المجموعات من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تخطيط السعة، وتوجيه أحمال التشغيل، ومراقبة الأداء وتحسين البنية التحتية، ما يساعد على تجنب الإفراط في التزويد، وخفض التكاليف، وتحسين الأداء الإجمالي.