Guardium Data Protection 12.2: تحقيق الامتثال المستمر

لم يَعُد الامتثال عملية دورية؛ بل أصبح مستمرًا. ولكن الأهم من ذلك، أن الأمر لا يتعلق فقط باجتياز التدقيق. توجد اللوائح لتقليل مخاطر الأعمال مثل المخاطر المالية والتشغيلية ومخاطر السمعة. المؤسسات التي تتعامل مع الامتثال كمنهج مستمر لإدارة المخاطر تكون أفضل استعدادًا لمنع الحوادث المكلِّفة والحفاظ على الثقة، وليس فقط لإرضاء المدققين مرة واحدة سنويًا.

يحوِّل Guardium الامتثال من سباق سنوي إلى حالة استعداد دائمة من خلال:

ضوابط الامتثال: تمكِّن المؤسسات من ربط المعايير الداخلية واللوائح الخارجية مباشرةً بإطار المراقبة والسياسات في Guardium. ترتبط المتطلبات مثل تسجيل الأنشطة والتحكم في التغييرات ومراجعة الصلاحيات بالعمليات التشغيلية، وليس بالوثائق الثابتة.

حدود الامتثال: تقيس الأداء مقارنةً بالتوقعات المحددة. سواء عند متابعة الوقت المستغرق لإغلاق مهام التدفق أو نسبة الضوابط السليمة، تُبرز الحدود الانحرافات قبل أن تتحول إلى ملاحظات تدقيق.

مركز الامتثال: يوحِّد الرؤية في لوحة معلومات واحدة. يمكن لرؤساء أمن المعلومات وقادة الامتثال تحديد أماكن فاعلية الضوابط ونمو المخاطر والمناطق التي تتطلب التركيز بشكل فوري.

يقلل هذا النموذج المستمر من الجهد اليدوي، ويعزز الرقابة، ويضمن جاهزية التدقيق في جميع الأوقات. يصبح الامتثال عامل تمكين للأعمال واستراتيجية استباقية لتقليل المخاطر - مُقاسًا وواضحًا ومتكاملًا.

استنادًا إلى قاعدة الامتثال المستمر، يوسِّع الإصدار الأخير Guardium Data Protection 12.2 قيمته من خلال قدرات جديدة قوية مصممة لتعزيز الأمان وتبسيط العمليات وتوسيع الرقابة عبر بيئات البيانات الهجينة.