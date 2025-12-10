من Match 360 إلى IBM Master Data Management: بداية حقبة جديدة

تُعد البيانات أساس كل قرار تجاري وتفاعل مع العملاء. ومع ذلك، غالبًا ما تعاني المجموعات من وجود سجلات مجزأة وغير متسقة ومكررة عبر الأنظمة. وبالنسبة لمجموعات عديدة، لا تزال البيانات موجودة في صوامع مجزأة، حيث تقوم الأقسام أو الأنظمة المختلفة بمعالجة البيانات بشكل مستقل لاحتياجاتها الفردية، ما يؤدي إلى معلومات غير متسقة وتكاليف متفاوتة.

وتؤثر البيانات غير المكتملة والقديمة وغير الصحيحة على صناعة القرار والكفاءة التشغيلية. وتفقد البيانات قدرتها على الوثوق بها؛ ولا تعرف الفرق البيانات الأكثر دقة وأحدث المعلومات؛ وتضطر الفرق إلى التعامل مع ضعف جودة البيانات الذي يؤدي إلى عدم الكفاءة والتكاليف غير الضرورية والفرص الضائعة.

يحل IBM Master Data Management هذه التحديات من خلال: