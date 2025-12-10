من Match 360 إلى IBM Master Data Management: بداية حقبة جديدة
تم تحويل IBM Match 360 إلى IBM Master Data Management (برنامج إدارة البيانات الرئيسية)، وهو ما يمثل المرحلة التالية في تطور محفظة InfoSphere MDM. ويحمل هذا التقدم المبادئ الموثوقة والقدرات المثبتة التي تعرفها، مع إدخال تحسينات حديثة لمواجهة تحديات البيانات الحالية.
تُعد البيانات أساس كل قرار تجاري وتفاعل مع العملاء. ومع ذلك، غالبًا ما تعاني المجموعات من وجود سجلات مجزأة وغير متسقة ومكررة عبر الأنظمة. وبالنسبة لمجموعات عديدة، لا تزال البيانات موجودة في صوامع مجزأة، حيث تقوم الأقسام أو الأنظمة المختلفة بمعالجة البيانات بشكل مستقل لاحتياجاتها الفردية، ما يؤدي إلى معلومات غير متسقة وتكاليف متفاوتة.
وتؤثر البيانات غير المكتملة والقديمة وغير الصحيحة على صناعة القرار والكفاءة التشغيلية. وتفقد البيانات قدرتها على الوثوق بها؛ ولا تعرف الفرق البيانات الأكثر دقة وأحدث المعلومات؛ وتضطر الفرق إلى التعامل مع ضعف جودة البيانات الذي يؤدي إلى عدم الكفاءة والتكاليف غير الضرورية والفرص الضائعة.
يحل IBM Master Data Management هذه التحديات من خلال:
صُممت IBM Master Data Management لتكون متاحة أينما كان عملاؤنا، وتتميز بالمرونة الكافية للتكيف مع احتياجات العمل المتغيرة، وتساعد على تعزيز قيمة الأعمال، ومساعدة عملائنا على:
يوفر IBM Master Data Management قدرًا أكبر من الشفافية والمرونة والتحكم، كل ذلك ضمن بنية سحابة أصلية حديثة. وسواء كنت تركز على الامتثال، أو الكفاءة التشغيلية، أو تجربة العملاء، فإن هذه التحسينات والقدرات الجديدة تساعدك في الحصول على بيانات موثوقة بشكل أسرع.